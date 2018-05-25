Bị nói 'dao kéo nát mặt ra', Midu tức giận livestream bẹo má, véo mũi làm rõ sự thật

Hậu trường 25/05/2018 16:46

Sau tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, diễn viên Midu đã có buổi livestream trò chuyện với fan nhằm chứng minh vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Có thâm niên hơn chục năm gia nhập làng giải trí, Midu đã chứng minh bản thân không phải là "bình hoa di động" khi gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Không chỉ xinh đẹp và tài năng, cô còn là một doanh nhân thành đạt khi sở hữu một thương hiệu thời trang nổi tiếng, nắm cổ phần cao tại một khu vui chơi giải trí phức hợp và là giảng viên tại một trường đại học.

Với những gì đã làm được ở tuổi 30, Midu được xem như một viên ngọc sáng của showbiz Việt, là thần tượng của hàng triệu khán giả trẻ tuổi. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô bị nhiều người nghi ngờ có đụng chạm dao kéo trên gương mặt. Dựa vào những bức ảnh long lanh do người đẹp đăng tải, không ít fan cho rằng Midu đã gọt cằm, sửa mũi, cắt mắt... 

Trước những nghi vấn này, mới đây Midu đã livestream phủ nhận tất cả. Theo đó, nữ chính Thiên mệnh anh hùng không ngại bẹo má, véo mũi, quay cận tròng mắt để chứng minh không dao kéo. Cô thừa nhận bản thân có một số khuyết điểm như mắt mí lót, đầu mũi hơi to... nhưng không có ý định chỉnh sửa bất cứ bộ phận nào.

Bị nói 'dao kéo nát mặt ra', Midu tức giận livestream bẹo má, véo mũi làm rõ sự thật - Ảnh 1
Midu liên tục bẹo má, véo mũi để chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Cắt từ clip
Bị nói 'dao kéo nát mặt ra', Midu tức giận livestream bẹo má, véo mũi làm rõ sự thật - Ảnh 2
Midu không có ý định chỉnh sửa bất cứ bộ phận nào trên gương mặt - Ảnh: Cắt từ clip

Clip Midu phân trần về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Midu khiến dân tình ‘điên đảo’ khi diện bikini 2 mảnh khoe ngực đầy 

Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Midu khiến dân tình ‘điên đảo’ khi diện bikini 2 mảnh khoe ngực đầy 

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