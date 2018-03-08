Midu lần đầu diện váy cắt xẻ táo bạo, khoe nhan sắc quyến rũ như nữ thần

Trong loạt ảnh chào mừng ngày 8/3, Midu khiến nhiều cư dân mạng "rụng tim" trước vẻ đẹp mơ màng khi diện bộ váy đỏ rực.
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Cách đây vài giờ, Midu gây sốt khi chia sẻ bộ ảnh đẹp long lanh để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam. Người đẹp diện bộ váy đỏ rực có thiết kế táo bạo, khoe đôi chân thon dài cùng tấm lưng trần gợi cảm.
Thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh kín đáo nên khi diện đồ gợi cảm, Midu khiến bất cứ ai lướt ngang qua cũng vào nhấp vào các bức hình để chiêm ngưỡng. Bộ váy xẻ cao ở phần đùi này được xem là mẫu đầm kiệm vải nhất từ trước đến nay của nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng.
"Hôm nay là 8-3, cho phép Du post hình rực rỡ một chút nhé. Chúc một nửa thế giới sẽ nhận được yêu thương và hạnh phúc trong ngày hôm nay", Midu viết.
Ngắm nhìn cô, nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp sang chảnh, quyến rũ như nữ thần của mỹ nhân sinh năm 1989. Không ít fan lập tức thốt lên rằng "Ôi đẹp và trong sáng quá Midu ơi! đúng là của hiếm trong showbiz".