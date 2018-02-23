Sau một năm vắng bóng khỏi làng giải trí, diễn viên Harry Lu vừa tái xuất trở lại nhưng vấp phải nhiều ý kiến chê bai nhan sắc từ cộng đồng mạng. Cụ thể, do anh bị tai nạn giao thông và chấn thương nghiêm trọng ở phần mặt nên phải phẫu thuật để chỉnh lại diện mạo.

Trải qua nhiều biến cố, Harry Lu đã không còn giữ được gương mặt nam thần như trước đây, chiếc mũi hot boy ngày nào cũng bị bè ra khiến nhiều người tiếc hùi hụi. Xem hình ảnh mới của nam diễn viên, nhiều cư dân mạng không ngại để lại bình luận chê bai. Thậm chí, không ít người đem hình ảnh trước đây ra so sánh và khuyên Harry Lu nên dừng hoạt động nghệ thuật.