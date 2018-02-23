Midu xót xa khi Harry Lu bị chê bai nhan sắc sau tai nạn: 'Bạn ấy luôn là soái ca trong mắt mình'

Hậu trường 23/02/2018 11:26

Midu mong cộng đồng mạng hãy thôi xỉa xói Harry Lu vì anh đã chịu quá nhiều tổn thương sau hàng chục ca phẫu thuật đau đớn.

Sau một năm vắng bóng khỏi làng giải trí, diễn viên Harry Lu vừa tái xuất trở lại nhưng vấp phải nhiều ý kiến chê bai nhan sắc từ cộng đồng mạng. Cụ thể, do anh bị tai nạn giao thông và chấn thương nghiêm trọng ở phần mặt nên phải phẫu thuật để chỉnh lại diện mạo.

Trải qua nhiều biến cố, Harry Lu đã không còn giữ được gương mặt nam thần như trước đây, chiếc mũi hot boy ngày nào cũng bị bè ra khiến nhiều người tiếc hùi hụi. Xem hình ảnh mới của nam diễn viên, nhiều cư dân mạng không ngại để lại bình luận chê bai. Thậm chí, không ít người đem hình ảnh trước đây ra so sánh và khuyên Harry Lu nên dừng hoạt động nghệ thuật.

Midu xót xa khi Harry Lu bị chê bai nhan sắc sau tai nạn: 'Bạn ấy luôn là soái ca trong mắt mình' - Ảnh 1
Diện mạo Harry Lu thay đổi khá nhiều sau nhiều ca phẫu thuật - Ảnh: Internet

Trước cách phản ứng khó hiểu của cư dân mạng, Midu đã lên tiếng an ủi "bạn trai tin đồn". Nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng mong khán giả hãy thương xót Harry Lu vì anh đã chịu quá nhiều tổn thương sau phẫu thuật. 

Đồng thời, mỹ nhân sinh năm 1989 khẳng định, dù ai chê bai hay dè bỉu thì trong mắt cô Harry Lu vẫn luôn là "soái ca".

"Trải qua tai nạn và phẫu thuật bạn ấy đã chịu rất nhiều tổn thương, nên đừng mang hình ảnh bạn ấy ra so sánh lung tung nữa được không ạ. Dù đẹp hay không đẹp trong mắt người khác , bạn ấy vẫn luôn là 'soái ca' trong mắt mình. Đối với mình và những fan yêu quý, bạn ấy luôn đẹp. Vậy là được rồi!, Midu viết

Midu xót xa khi Harry Lu bị chê bai nhan sắc sau tai nạn: 'Bạn ấy luôn là soái ca trong mắt mình' - Ảnh 2
Midu lên tiếng bảo vệ khi 'bạn trai tin đồn' bị cư dân mạng xỉa xói - Ảnh: FBNV
Midu xót xa khi Harry Lu bị chê bai nhan sắc sau tai nạn: 'Bạn ấy luôn là soái ca trong mắt mình' - Ảnh 3
Midu tinh nghịch dìm hàng Harry Lu - Ảnh: FBNV
Hoang mang khi biết sự thật ẩn giấu phía sau tin đồn tình cảm giữa Midu và bạn thân Phan Thành!

Hoang mang khi biết sự thật ẩn giấu phía sau tin đồn tình cảm giữa Midu và bạn thân Phan Thành!

Nhiều người cho rằng tình mới của Midu là Harry Lu chứ không phải bạn thân Phan Thành như lời suy đoán của khán giả và báo chí.

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