Hoang mang khi biết sự thật ẩn giấu phía sau tin đồn tình cảm giữa Midu và bạn thân Phan Thành!

Giải trí 25/12/2017 15:37

Nhiều người cho rằng tình mới của Midu là Harry Lu chứ không phải bạn thân Phan Thành như lời suy đoán của khán giả và báo chí.

Mới đây, Midu gây chú ý khi đăng tải bức ảnh đón giáng sinh bên bạn trai cùng những dòng tâm sự đầy mùi mẫn. Trong hình, người đẹp ngồi tựa đầu vai một người đàn ông mặc áo xanh và mỉm cười đầy hạnh phúc.

“Đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Cám ơn vì đã luôn bên cạnh...” - Midu viết. Bạn đầu, nhiều người nghĩ rằng người đàn ông bí ẩn sau lưng nữ diễn viên chính là bạn thân Phan Thành - người vẫn tháp tùng Midu trong thời gian gần đây.

Hoang mang khi biết sự thật ẩn giấu phía sau tin đồn tình cảm giữa Midu và bạn thân Phan Thành! - Ảnh 1
Midu tựa đầu vào vai bạn trai đón giáng sinh - Ảnh: FBNV

Không ít fan đã gửi lời chúc mừng đến thần tượng và cầu mong Midu sẽ nhanh chóng lên xe hoa trong thời gian tới. Tuy nhiên, khi fan đang vui mừng trước động thái mới của Midu thì nữ diễn viên bất ngờ gắn thẻ diễn viên Harry Lu bên dưới bài chia sẻ. Hành động lạ của mỹ nhân họ Đặng khiến nhiều người tin rằng cô đang ngầm ý công khai tình cảm với đồng nghiệp.

Hoang mang khi biết sự thật ẩn giấu phía sau tin đồn tình cảm giữa Midu và bạn thân Phan Thành! - Ảnh 2
Midu và Harry Lu từng nhiều lần bị đồn “phim giả tình thật” - Ảnh: FBNV

Midu và Harry Lu bén duyên khi cùng tham gia dự án phim truyền hình 4 Năm 2 Chàng 1 Tình Yêu. Sau lần hợp tác chung này, cặp đôi thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau và không ít lần bị đồn “phim giả tình thật”.

Hoang mang khi biết sự thật ẩn giấu phía sau tin đồn tình cảm giữa Midu và bạn thân Phan Thành! - Ảnh 3
Midu và bạn trai tin đồn (Lu Chin Yu) "thả thính" qua lại công khai trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Thiên Mệnh Anh Hùng bận rộn với công việc kinh doanh ở trung tâm giải trí phức hợp do cô bỏ tiền túi xây dựng. Người đẹp thường xuyên được một người đàn ông điển trai tháp tùng đi đến công trường hoặc các sự kiện quảng cáo. Do đó, nhiều người tin rằng đây chính là bạn trai mới của Midu cho đến khi bức ảnh này xuất hiện.

Hoang mang khi biết sự thật ẩn giấu phía sau tin đồn tình cảm giữa Midu và bạn thân Phan Thành! - Ảnh 4
Người con trai thường xuyên sánh bước bên Midu sau khi cô chia tay Phan Thành - Ảnh: FBNV
Yêu Phan Thành, Primmy Trương cũng có mong muốn này giống Midu?

Yêu Phan Thành, Primmy Trương cũng có mong muốn này giống Midu?

Primmy Trương - bạn gái mới của thiếu gia Phan Thành chia sẻ, cô không phải người của showbiz, chỉ muốn là một giáo viên, đứng lớp giảng dạy.

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