Midu 'dính như sam' với bạn trai tin đồn là bạn thân của Phan Thành trước đám đông

Nhân dịp khai trương trung tâm vui chơi giải trí và mua sắm dành cho giới trẻ do mình góp cổ phần, Midu sánh đôi cùng bạn trai tin đồn xuất hiện tình tứ tại sự kiện. Cặp đôi không ngần ngại dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật.

Trong khi nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng bận rộn giới thiệu dự án mới đến với khách quan thì bạn trai lặng lẽ tháp tùng bên cạnh, thi thoảng anh chàng đưa tay vén tóc cho Midu hoặc chăm chú ngắm nhìn bạn gái bằng ánh mắt đầy yêu thương.