Midu 'dính như sam' với bạn trai tin đồn là bạn thân của Phan Thành trước đám đông

Sau thời gian im lặng trước nghi án hẹn hò với bạn thân Xuân Thành, Midu vừa hé lộ bức ảnh chụp cùng người yêu tin đồn như ngầm công khai mối quan hệ.
Nhân dịp khai trương trung tâm vui chơi giải trí và mua sắm dành cho giới trẻ do mình góp cổ phần, Midu sánh đôi cùng bạn trai tin đồn xuất hiện tình tứ tại sự kiện. Cặp đôi không ngần ngại dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật.
Trong khi nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng bận rộn giới thiệu dự án mới đến với khách quan thì bạn trai lặng lẽ tháp tùng bên cạnh, thi thoảng anh chàng đưa tay vén tóc cho Midu hoặc chăm chú ngắm nhìn bạn gái bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Từng có mối tình đẹp như mơ và dự định về chung một nhà, thế nhưng vì có người thứ 3 chen ngang nên chuyện tình Phan Thành - Midu tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối. Hai năm sau ngày chia tay, giờ đây cả hai đều đã tìm được hạnh phúc của mình.
Cách đây vài ngày, bạn trai cũ Midu - thiếu gia Phan Thành cũng đã công khai mối quan hệ với hot girl Xuân Thảo bằng một bức ảnh ngọt ngào trên trang cá nhân.