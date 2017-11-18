Midu 'dính như sam' với bạn trai tin đồn là bạn thân của Phan Thành trước đám đông

Giải trí 18/11/2017 16:37

Sau thời gian im lặng trước nghi án hẹn hò với bạn thân Xuân Thành, Midu vừa hé lộ bức ảnh chụp cùng người yêu tin đồn như ngầm công khai mối quan hệ.

Nhân dịp khai trương trung tâm vui chơi giải trí và mua sắm dành cho giới trẻ do mình góp cổ phần, Midu sánh đôi cùng bạn trai tin đồn xuất hiện tình tứ tại sự kiện. Cặp đôi không ngần ngại dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật.

Trong khi nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng bận rộn giới thiệu dự án mới đến với khách quan thì bạn trai lặng lẽ tháp tùng bên cạnh, thi thoảng anh chàng đưa tay vén tóc cho Midu hoặc chăm chú ngắm nhìn bạn gái bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Midu 'dính như sam' với bạn trai tin đồn là bạn thân của Phan Thành trước đám đông - Ảnh 1
Midu công khai bức ảnh chụp cùng bạn trai trên Facebook - Ảnh: FBNV

Midu 'dính như sam' với bạn trai tin đồn là bạn thân của Phan Thành trước đám đông - Ảnh 2
Cặp đôi quấn quýt không rời tại sự kiện - Ảnh: Kênh 14

Midu 'dính như sam' với bạn trai tin đồn là bạn thân của Phan Thành trước đám đông - Ảnh 3
Sau nhiều lận đận, ai cũng mừng cho Midu khi tìm được người đàn ông tốt - Ảnh: Kênh 14

Midu 'dính như sam' với bạn trai tin đồn là bạn thân của Phan Thành trước đám đông - Ảnh 4
Tình mới của Midu được khen phong độ và điển trai hơn Phan Thành - Ảnh: Kênh 14

Midu 'dính như sam' với bạn trai tin đồn là bạn thân của Phan Thành trước đám đông - Ảnh 5
Nhiều người nhận xét, anh chàng này xứng với Midu hơn tình cũ - Ảnh: Kênh 14

Từng có mối tình đẹp như mơ và dự định về chung một nhà, thế nhưng vì có người thứ 3 chen ngang nên chuyện tình Phan Thành - Midu tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối. Hai năm sau ngày chia tay, giờ đây cả hai đều đã tìm được hạnh phúc của mình.

Cách đây vài ngày, bạn trai cũ Midu - thiếu gia Phan Thành cũng đã công khai mối quan hệ với hot girl Xuân Thảo bằng một bức ảnh ngọt ngào trên trang cá nhân. 

Midu 'dính như sam' với bạn trai tin đồn là bạn thân của Phan Thành trước đám đông - Ảnh 6
"Cô Ba Sài Gòn" Ninh Dương Lan Ngọc đến chia vui cùng Midu - Ảnh: FBNV

Midu 'dính như sam' với bạn trai tin đồn là bạn thân của Phan Thành trước đám đông - Ảnh 7
Hot girl Kiều Trinh đến ủng hộ đàn chị - Ảnh: FBNV

Midu 'dính như sam' với bạn trai tin đồn là bạn thân của Phan Thành trước đám đông - Ảnh 8
Midu giới thiệu dự án mới - Ảnh: FBNV

Midu 'dính như sam' với bạn trai tin đồn là bạn thân của Phan Thành trước đám đông - Ảnh 9
Thân sinh Midu đến chia vui cùng con gái - Ảnh: FBNV

Xóa hết ảnh Midu, Phan Thành chính thức khoe ảnh tình cảm với bạn gái mới

Xóa hết ảnh Midu, Phan Thành chính thức khoe ảnh tình cảm với bạn gái mới

Xóa hết mọi ảnh liên quan đến Midu, Phan Thành chính thức công khai bạn gái mới là Trương Minh Xuân Thảo trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   Midu Phan Thành

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