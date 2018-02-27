Midu bất ngờ khoe em gái xinh đẹp 16 tuổi, giống cô như hai giọt nước

Hậu trường 27/02/2018 17:09

Midu khiến nhiều người thích thú khi khoe cô em gái 16 tuổi chưa có bạn trai, xinh đẹp không thua kém mình thời xưa.

Mới đây, Midu bất ngờ đăng tải hình ảnh một cô gái xinh xắn, có gương mặt ngây thơ giống hệt cô. Người đẹp sinh năm 1989 giới thiệu đây là em gái 16 tuổi của mình, ngang bướng, khó tính nên vẫn chưa có bạn trai.

Midu bất ngờ khoe em gái xinh đẹp 16 tuổi, giống cô như hai giọt nước - Ảnh 1
Midu trêu đùa fan rằng mình có em gái xinh đẹp, trẻ trung nhưng khó tính - Ảnh: FBNV

"Nhà có cô em gái mới 16 tuổi, dắt đi uống trà, kiếm con trai nhà nào đàng hoàng giới thiệu mà em nó không ưng ai. Đã trẻ trâu lại còn khó tính nên thôi mình mặc kệ nó", Midu hài hước ghi chú vào loạt ảnh selfie của mình.

Tuy biết rõ đây chỉ là câu nói đùa của cô nàng nhưng cư dân mạng vẫn liên tục chia sẻ bài viết và để lại bình luận khen ngợi. Bên cạnh nhiều ý kiến ngưỡng mộ sự trẻ trung bất chấp thời gian của nữ chính Thiên mệnh anh hùng thì cũng có không ít người tiếc nuối khi mẹ cô không sinh thêm một cô con gái nữa.

Midu bất ngờ khoe em gái xinh đẹp 16 tuổi, giống cô như hai giọt nước - Ảnh 2
Midu để kiểu tóc 'xì tin', khoe vẻ trẻ trung như gái 16 - Ảnh: FBNV
Midu bất ngờ khoe em gái xinh đẹp 16 tuổi, giống cô như hai giọt nước - Ảnh 3
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