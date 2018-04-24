Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Midu khiến dân tình ‘điên đảo’ khi diện bikini 2 mảnh khoe ngực đầy 

Midu khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ hình ảnh diện bikini nóng bỏng tại Côn Đảo, khoe trọn thân hình chuẩn, nuột nà khó cưỡng của mình.
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Hot girl Midu nổi tiếng là người có gu thời trang trong sáng và trẻ trung. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chân dài sinh năm 1989 khiến fan bất ngờ trước sự thay đổi về phong cách ăn mặc của mình. Cô thường xuyên xuất hiện với những "bộ cánh" mỏng tang, khoe thân hình thon gọn, quyến rũ.
Mới đây, Midu lại một lần nữa khiến công chúng bất ngờ với màn "lột xác” một cách ngoạn mục khi diện bikini khoe thân hình bốc lửa “hút mắt”.
Được biết, những hình ảnh nóng bỏng này được Midu ghi lại trong chuyến đi nghỉ dưỡng tại Côn Đảo. Nhìn vào thần sắc rạng rỡ và vui vẻ của chân dài này, nhiều dân mạng đoán rằng có lẽ sự nghiệp thuận lợi đã giúp cô ngày càng xinh đẹp và trẻ trung.