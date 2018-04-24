Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Midu khiến dân tình ‘điên đảo’ khi diện bikini 2 mảnh khoe ngực đầy 

Midu khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ hình ảnh diện bikini nóng bỏng tại Côn Đảo, khoe trọn thân hình chuẩn, nuột nà khó cưỡng của mình.

Hot girl Midu nổi tiếng là người có gu thời trang trong sáng và trẻ trung. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chân dài sinh năm 1989 khiến fan bất ngờ trước sự thay đổi về phong cách ăn mặc của mình. Cô thường xuyên xuất hiện với những "bộ cánh" mỏng tang, khoe thân hình thon gọn, quyến rũ.

Midu vốn theo đuổi phong cách thời trang trong sáng...

Mới đây, Midu lại một lần nữa khiến công chúng bất ngờ với màn "lột xác” một cách ngoạn mục khi diện bikini khoe thân hình bốc lửa “hút mắt”.

...nên dân mạng khá thích thú khi thấy hình ảnh chân dài này diện bikini gợi cảm - Ảnh: FBNV

Được biết, những hình ảnh nóng bỏng này được Midu ghi lại trong chuyến đi nghỉ dưỡng tại Côn Đảo. Nhìn vào thần sắc rạng rỡ và vui vẻ của chân dài này, nhiều dân mạng đoán rằng có lẽ sự nghiệp thuận lợi đã giúp cô ngày càng xinh đẹp và trẻ trung.

Cô nàng khoe trọn đường cong cơ thể với hình ảnh này - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 29, nhan sắc nàng hot girl ngày càng chín mùi - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên hút hồn người đối diện với hình ảnh khoe ngực đầy bốc lửa - Ảnh: FBNV

Nhìn vào hình ảnh được chia sẻ, nhiều người cho rằng...

...trải qua hàng loạt biến cố tình cảm, có lẽ hiện tại Midu đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống - Ảnh: FBNV

Yêu Phan Thành, Primmy Trương cũng có mong muốn này giống Midu? Primmy Trương - bạn gái mới của thiếu gia Phan Thành chia sẻ, cô không phải người của showbiz, chỉ muốn là một giáo viên, đứng lớp giảng dạy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/coi-bo-hinh-anh-trong-sang-midu-khien-dan-tinh-dien-dao-khi-dien-bikini-2-manh-khoe-nguc-day-280116.html