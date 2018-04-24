Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Midu khiến dân tình ‘điên đảo’ khi diện bikini 2 mảnh khoe ngực đầy 

Hậu trường 24/04/2018 15:57

Midu khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ hình ảnh diện bikini nóng bỏng tại Côn Đảo, khoe trọn thân hình chuẩn, nuột nà khó cưỡng của mình.

Hot girl Midu nổi tiếng là người có gu thời trang trong sáng và trẻ trung. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chân dài sinh năm 1989 khiến fan bất ngờ trước sự thay đổi về phong cách ăn mặc của mình. Cô thường xuyên xuất hiện với những "bộ cánh" mỏng tang, khoe thân hình thon gọn, quyến rũ.

Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Midu khiến dân tình ‘điên đảo’ khi diện bikini 2 mảnh khoe ngực đầy  - Ảnh 1
Midu vốn theo đuổi phong cách thời trang trong sáng...

Mới đây, Midu lại một lần nữa khiến công chúng bất ngờ với màn "lột xác” một cách ngoạn mục khi diện bikini khoe thân hình bốc lửa “hút mắt”.

Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Midu khiến dân tình ‘điên đảo’ khi diện bikini 2 mảnh khoe ngực đầy  - Ảnh 2
...nên dân mạng khá thích thú khi thấy hình ảnh chân dài này diện bikini gợi cảm - Ảnh: FBNV

Được biết, những hình ảnh nóng bỏng này được Midu ghi lại trong chuyến đi nghỉ dưỡng tại Côn Đảo. Nhìn vào thần sắc rạng rỡ và vui vẻ của chân dài này, nhiều dân mạng đoán rằng có lẽ sự nghiệp thuận lợi đã giúp cô ngày càng xinh đẹp và trẻ trung.

Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Midu khiến dân tình ‘điên đảo’ khi diện bikini 2 mảnh khoe ngực đầy  - Ảnh 3
Cô nàng khoe trọn đường cong cơ thể với hình ảnh này - Ảnh: FBNV
Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Midu khiến dân tình ‘điên đảo’ khi diện bikini 2 mảnh khoe ngực đầy  - Ảnh 4
Ở tuổi 29, nhan sắc nàng hot girl ngày càng chín mùi - Ảnh: FBNV
Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Midu khiến dân tình ‘điên đảo’ khi diện bikini 2 mảnh khoe ngực đầy  - Ảnh 5
 Nữ diễn viên hút hồn người đối diện với hình ảnh khoe ngực đầy bốc lửa - Ảnh: FBNV 
Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Midu khiến dân tình ‘điên đảo’ khi diện bikini 2 mảnh khoe ngực đầy  - Ảnh 6
Nhìn vào hình ảnh được chia sẻ, nhiều người cho rằng... 
Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Midu khiến dân tình ‘điên đảo’ khi diện bikini 2 mảnh khoe ngực đầy  - Ảnh 7
...trải qua hàng loạt biến cố tình cảm, có lẽ hiện tại Midu đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Midu Midu diện bikini Midu trẻ trung

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