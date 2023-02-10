Bị 'nhắc nhở' chuyện lấy chồng sinh con, Lý Nhã Kỳ khó chịu ra mặt, đáp trả tay đôi với anti-fan

Sở hữu nhan sắc trẻ trung, Lý Nhã Kỳ nổi bật khi xuất hiện. Cô cho biết bản thân không ngại đầu tư, làm mới mình trong thời trang . Nhờ có các nhà thiết kế, stylist hiểu rõ về tỷ lệ cơ thể, chọn váy áo phù hợp nên diễn viên Kiều nữ và đại gia luôn tự tin khi xuất hiện.

Cụ thể, một cư dân mạng nhắc nhở nữ diễn viên: "Đẹp để làm gì khi không tìm được một hạnh phúc chân chính. Em có được đứa con, cuộc sống em sẽ khác, và lúc đó em biết ý nghĩa của cuộc đời".

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đăng bức ảnh xinh đẹp, sang chảnh với trang phục tông trắng. Tuy nhiên, chiếm trọn sự chú ý lại là tương tác của Lý Nhã Kỳ khi được khuyên tìm hạnh phúc riêng và sinh con.

Trước lời khuyên, Lý Nhã Kỳ tỏ ra hoang mang: "Ủa, sao biết tôi không hạnh phúc? Mỗi người hạnh phúc riêng nha. Lo hạnh phúc của nhà bạn đi bạn ơi".

Dù nói rõ quan điểm, song nữ diễn viên lại bị người này cho rằng có lối suy nghĩ cá nhân, sống không biết nghĩ cho tương lai. Lúc này, Lý Nhã Kỳ tỏ rõ sự khó chịu: "Có liên quan đến cuộc đời bạn không? Cuộc đời ai nấy lo nha".

Tại một sự kiện mới đây, khi nói về việc đáp trả antifan, Lý Nhã Kỳ cho rằng đó không phải đôi co mà là thể hiện quan điểm của mình khi một ai đó vào trang cá nhân để bình luận một cách thiếu tế nhị. Cô thẳng thắn: “Mọi người thường áp đặt là nghệ sĩ phải im lặng, phải nhịn nhưng chúng tôi đâu phải vô tri. Các bạn tự do ngôn luận chúng tôi đồng ý. Các bạn góp ý chúng tôi lắng nghe sửa đổi, nhưng không phải theo cách nhục mạ, xúc phạm người khác".

Về khía cạnh sự nghiệp, Lý Nhã Kỳ thừa nhận trong công việc, cô là người tham vọng. Cô cho rằng nếu một người phụ nữ hay một nghệ sĩ chỉ có nhan sắc nhưng không thực sự có năng lực và nhiệt tâm trong công việc thì cũng không thể tồn tại bền vững.

"Sắc đẹp có tồn tại mãi mãi đâu. Tôi là nghệ sĩ nhưng cũng kinh doanh nhiều năm nay. Tôi mong những thành tựu mà tôi có được trong thời gian qua sẽ truyền cảm hứng, khẳng định vai trò, năng lực, sự tự tin của phụ nữ trong xã hội hiện đại" - người đẹp Lý Nhã Kỳ tâm sự.