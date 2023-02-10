Bị 'nhắc nhở' chuyện lấy chồng sinh con, Lý Nhã Kỳ khó chịu ra mặt, đáp trả tay đôi với anti-fan

Hậu trường 10/02/2023 19:46

Lý Nhã Kỳ luôn được biết đến với hình tượng xinh đẹp và giàu có, tuy nhiên hiện tại cô vẫn đang sống độc thân và chưa có nửa kia bên cạnh mình.

Sở hữu nhan sắc trẻ trung, Lý Nhã Kỳ nổi bật khi xuất hiện. Cô cho biết bản thân không ngại đầu tư, làm mới mình trong thời trang. Nhờ có các nhà thiết kế, stylist hiểu rõ về tỷ lệ cơ thể, chọn váy áo phù hợp nên diễn viên Kiều nữ và đại gia luôn tự tin khi xuất hiện.

Bị 'nhắc nhở' chuyện lấy chồng sinh con, Lý Nhã Kỳ khó chịu ra mặt, đáp trả tay đôi với anti-fan - Ảnh 1Bị 'nhắc nhở' chuyện lấy chồng sinh con, Lý Nhã Kỳ khó chịu ra mặt, đáp trả tay đôi với anti-fan - Ảnh 2

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đăng bức ảnh xinh đẹp, sang chảnh với trang phục tông trắng. Tuy nhiên, chiếm trọn sự chú ý lại là tương tác của Lý Nhã Kỳ khi được khuyên tìm hạnh phúc riêng và sinh con.

Cụ thể, một cư dân mạng nhắc nhở nữ diễn viên: "Đẹp để làm gì khi không tìm được một hạnh phúc chân chính. Em có được đứa con, cuộc sống em sẽ khác, và lúc đó em biết ý nghĩa của cuộc đời".

Bị 'nhắc nhở' chuyện lấy chồng sinh con, Lý Nhã Kỳ khó chịu ra mặt, đáp trả tay đôi với anti-fan - Ảnh 3

Trước lời khuyên, Lý Nhã Kỳ tỏ ra hoang mang: "Ủa, sao biết tôi không hạnh phúc? Mỗi người hạnh phúc riêng nha. Lo hạnh phúc của nhà bạn đi bạn ơi".

Dù nói rõ quan điểm, song nữ diễn viên lại bị người này cho rằng có lối suy nghĩ cá nhân, sống không biết nghĩ cho tương lai. Lúc này, Lý Nhã Kỳ tỏ rõ sự khó chịu: "Có liên quan đến cuộc đời bạn không? Cuộc đời ai nấy lo nha".

Bị 'nhắc nhở' chuyện lấy chồng sinh con, Lý Nhã Kỳ khó chịu ra mặt, đáp trả tay đôi với anti-fan - Ảnh 4

Tại một sự kiện mới đây, khi nói về việc đáp trả antifan, Lý Nhã Kỳ cho rằng đó không phải đôi co mà là thể hiện quan điểm của mình khi một ai đó vào trang cá nhân để bình luận một cách thiếu tế nhị. Cô thẳng thắn: “Mọi người thường áp đặt là nghệ sĩ phải im lặng, phải nhịn nhưng chúng tôi đâu phải vô tri. Các bạn tự do ngôn luận chúng tôi đồng ý. Các bạn góp ý chúng tôi lắng nghe sửa đổi, nhưng không phải theo cách nhục mạ, xúc phạm người khác".

Về khía cạnh sự nghiệp, Lý Nhã Kỳ thừa nhận trong công việc, cô là người tham vọng. Cô cho rằng nếu một người phụ nữ hay một nghệ sĩ chỉ có nhan sắc nhưng không thực sự có năng lực và nhiệt tâm trong công việc thì cũng không thể tồn tại bền vững.

Bị 'nhắc nhở' chuyện lấy chồng sinh con, Lý Nhã Kỳ khó chịu ra mặt, đáp trả tay đôi với anti-fan - Ảnh 5

"Sắc đẹp có tồn tại mãi mãi đâu. Tôi là nghệ sĩ nhưng cũng kinh doanh nhiều năm nay. Tôi mong những thành tựu mà tôi có được trong thời gian qua sẽ truyền cảm hứng, khẳng định vai trò, năng lực, sự tự tin của phụ nữ trong xã hội hiện đại" - người đẹp Lý Nhã Kỳ tâm sự.

Thực hư tin đồn Lý Nhã Kỳ 'đã định cư nước ngoài'?

Thực hư tin đồn Lý Nhã Kỳ 'đã định cư nước ngoài'?

Thời gian qua, tin Lý Nhã Kỳ "đã sang nước ngoài định cư" thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ diễn viên Lý Nhã Kỳ Lý Nhã Kỳ lấy chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 38 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 41 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 47 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 49 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang