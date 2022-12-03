'Choáng' với màn tự thưởng chuyến đi 10 nước trong 1 tháng của Lý Nhã Kỳ, đáp trả 'gắt' khi bị chê già ở tuổi U40

Hậu trường 03/12/2022 14:43

Dân tình không khỏi trầm trồ với sự giàu có của Lý Nhã Kỳ khi tự thưởng bản thân chuyến du lịch 10 nước. Đồng thời, 'hả hê' với màn đáp trả đanh thép của cô nàng khi gặp bình luận kém duyên

Ngoài thành công trong lĩnh vực kinh doanh, Lý Nhã Kỳ còn được nhiều người nhận xét rằng nhan sắc "lão hóa ngược" vì còn trẻ hơn so với trước đây. Cựu đại sứ du lịch Việt Nam thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đẹp của bản thân lên mạng xã hội được mọi người chú ý. Du flaf khi diện trang phục gì, cô nàng cũng luôn thu hút người xem bởi thần thái và khí chất sang chảnh.

'Choáng' với màn tự thưởng chuyến đi 10 nước trong 1 tháng của Lý Nhã Kỳ, đáp trả 'gắt' khi bị chê già ở tuổi U40 - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi tự tin khoe mặt mộc. Có thể thấy, dù không trang điểm cầu kỳ, nhưng nhờ vào làn da trắng mịn không tỳ vết, nhan sắc của Lý Nhã Kỳ vẫn cực kì nổi bật.

Đính kèm với hình ảnh xinh đẹp, Lý Nhã Kỳ còn cho biết thêm: "Chuẩn bị năng lượng đón 1 năm mới với nhiều kế hoạch trong sự nghiệp của mình. Thưởng cho 1 chuyến đi 10 nước trong tháng 12. Bay thui nào".

'Choáng' với màn tự thưởng chuyến đi 10 nước trong 1 tháng của Lý Nhã Kỳ, đáp trả 'gắt' khi bị chê già ở tuổi U40 - Ảnh 2

Bên cạnh những lời khen ngợi từ người hâm mộ, một cư dân mạng bất ngờ có lời lẽ "kém duyên" khi nói về ảnh của Lý Nhã Kỳ: "Già rồi nha".

Rất nhanh chóng, Lý Nhã Kỳ đáp lại: "Ai chẳng già. Có phải quỷ đâu mà không già". Dòng bình luận "vỗ mặt" antifan của người đẹp ngay lập tức nhận về sự hưởng ứng của người hâm mộ.

'Choáng' với màn tự thưởng chuyến đi 10 nước trong 1 tháng của Lý Nhã Kỳ, đáp trả 'gắt' khi bị chê già ở tuổi U40 - Ảnh 3

Lời đối đáp đanh thép của Lý Nhã Kỳ nhanh chóng thu hút được sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Mọi người đều cho rằng chủ nhân của bình luận nói trên đã quá lời và thể hiện rõ sự khiêu khích khi nhận xét về nhan sắc, tuổi tác của Lý Nhã Kỳ.

Trước đây, Lý Nhã Kỳ được đông đảo khán giả biết đến với vai trò là diễn viên trong nhiều bộ phim ăn khách như Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa.... Sau cô chuyển dần sang kinh doanh và sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Lý Nhã Kỳ được mệnh danh là "yêu nữ hàng hiệu" đình đám showbiz Việt.

'Choáng' với màn tự thưởng chuyến đi 10 nước trong 1 tháng của Lý Nhã Kỳ, đáp trả 'gắt' khi bị chê già ở tuổi U40 - Ảnh 4

Lý Nhã Kỳ là nghệ sĩ sở hữu cả "kho hàng hiệu", du thuyền riêng, xế hộp hạng sang cùng nhiều bất động sản có vị trí đắc địa. Cô được biết đến là chủ một thương hiệu kim cương đắt giá, chỉ phục vụ hạn chế cho giới thượng lưu trên thế giới. Tổng giá trị kim cương của Lý Nhã Kỳ hiện lên tới hàng trăm tỷ đồng.

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Bên trong chiếc vali mà Lý Nhã Kỳ mang đi nước ngoài chứa rất nhiều trang sức kim cương đắt tiền, với giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

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