Bị giục đẻ thêm con trai, Hà Anh tuyên bố: 'Nhà này không hám con trai và cũng chưa hám đẻ'

Siêu mẫu Hà Anh thẳng thắn lên tiếng khi tiếp tục bị hối thúc đẻ thêm con trai cho bé Myla có em và gia đình "đủ nếp, đủ tẻ".
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Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh chồng Tây cưng nựng con gái yêu. Cô cũng chia sẻ quan điểm cá nhân khi bị nhiều người khuyên sớm đẻ con trai cho cuộc sống hôn nhân thêm trọn vẹn.
Hà Anh thẳng thắn cho biết gia đình cô không hám con trai và bản thân cũng chưa muốn đẻ. "Mọi người bảo 'Mau mau đẻ thêm đứa em trai cho Myla. Cho có nếp có tẻ, 10 phần vẹn 10'. Khổ lắm, nhà này lại không hám con trai, và cũng chưa hám đẻ! Xin cám ơn vì sự quan tâm sâu sắc", cô tâm sự.
Dưới phần bình luận, Hà Anh cũng cho biết thêm: "Có anh chị em thì cũng vui thật nhưng mỗi nhà mỗi cảnh. Đẻ hay không còn do cảm xúc, sức khỏe, điều kiện và ý muốn của vợ chồng, đặc biệt là người vợ".
Dòng tâm sự của Hà Anh nhận được sự quan tâm, đồng cảm của nhiều người. Phần bình luận của bài viết trở thành diễn đàn để nhiều bà mẹ có chung cảnh ngộ giãi bày tâm sự. "Nhà này 2 đứa con gái, người ta bảo ráng sinh thêm thằng nhóc", "Đồng cảm cùng chị. Vợ chồng em chưa con cái, cứ bị hỏi suốt sao chưa sinh con", "Cùng cảnh ngộ với chị. Ai cũng bảo ráng đẻ kiếm thêm thằng con trai"... nỗi lòng chung của nhiều người.