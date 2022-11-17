Bị cư dân mạng mỉa mai vì sắp có con chung với Hà Trí Quang, Thanh Đoàn bất ngờ có động thái đáp trả cao tay khiến ai cũng bất ngờ

Hậu trường 17/11/2022 19:15

Bên cạnh những bình luận ủng hộ và chúc phúc thì một bộ phận lại buông lời mỉa mai. Trước những ý kiến không hay, Thanh Đoàn bất ngờ đáp trả cao tay.

Hà Trí Quang được khán giả yêu thích bởi nét điển trai cũng lối diễn xuất tự nhiên. Tên tuổi của anh nổi tiếng qua nhiều bộ phim ăn khách của đài truyền hình phía nam. Thông tin Hà Trí Quang và Thanh Đoàn quyết định có con chung nhận được nhiều sự chúc phúc của mọi người. Tháng 12 sắp tới, cặp đôi sẽ cùng nhau thực hiện thiên chức làm ba, đón hai nhóc tì "đủ nếp đủ tẻ".

Bị cư dân mạng mỉa mai vì sắp có con chung với Hà Trí Quang, Thanh Đoàn bất ngờ có động thái đáp trả cao tay khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1Bị cư dân mạng mỉa mai vì sắp có con chung với Hà Trí Quang, Thanh Đoàn bất ngờ có động thái đáp trả cao tay khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2

Bị cư dân mạng mỉa mai vì sắp có con chung với Hà Trí Quang, Thanh Đoàn bất ngờ có động thái đáp trả cao tay khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 3
Tháng 12 sắp tới, Hà Trí Quang - Thanh Đoàn sẽ cùng nhau thực hiện thiên chức làm ba, đón hai nhóc tì "đủ nếp đủ tẻ" - Ảnh: Internet

Bên cạnh những bình luận ủng hộ và chúc phúc thì một bộ phận lại buông lời mỉa mai. Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, người yêu của Hà Trí Quang vừa đăng tải đoạn clip tổng hợp những bình luận không tích cực về việc tổ ấm cặp đôi sắp có thành viên mới. Trước những ý kiến không hay, thay vì lên tiếng đáp trả như mọi lần thì Thanh Đoàn lại cao tay chèn ảnh mình và bạn trai chắp tay cầu nguyện.

Bị cư dân mạng mỉa mai vì sắp có con chung với Hà Trí Quang, Thanh Đoàn bất ngờ có động thái đáp trả cao tay khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 4
Trước những ý kiến không hay, thay vì lên tiếng đáp trả như mọi lần thì Thanh Đoàn lại cao tay chèn ảnh mình và bạn trai chắp tay cầu nguyện - Ảnh: Internet

Có thể thấy đây là động thái bên nhau mặc kệ dư luận của Thanh Đoàn - Hà Trí Quang.  Khi quyết định có con chung, cặp đôi cũng đã chuẩn bị tâm lý đón những lời bình luận tiêu cực đến với chính mình và hai con. Người yêu Hà Trí Quang chia sẻ: "Giờ đếm ngược chờ ngày ca ca với muội muội ra đời thôi. Hai đứa em cảm ơn cả nhà mình rất nhiều vì đã luôn quan tâm và ủng hộ. Còn những bình luận tiêu cực thì hai đứa em không quan tâm đâu, an tâm nhé".

Bị cư dân mạng mỉa mai vì sắp có con chung với Hà Trí Quang, Thanh Đoàn bất ngờ có động thái đáp trả cao tay khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 5
 Khi quyết định có con chung, cặp đôi cũng đã chuẩn bị tâm lý đón những lời bình luận tiêu cực đến với chính mình và hai con - Ảnh: Internet

Không những thế, cặp đôi đã chuẩn bị dư dả tài chính, kế hoạch chăm sóc rõ ràng trước khi chào đón thiên thần nhỏ. Thanh Đoàn tiết lộ "Hiện tại đã chuẩn bị xong hết rồi. Khi quyết định có con, Đoàn và anh Quang phải lo chu toàn tất cả mọi thứ. Mình đầy đủ kinh tế nên sẽ lo con uống sữa gì, lớn lên học trường nào. Thậm chí mình cũng đủ điều kiện để lo cho hai bé đến lúc trưởng thành luôn”.

Bị cư dân mạng mỉa mai vì sắp có con chung với Hà Trí Quang, Thanh Đoàn bất ngờ có động thái đáp trả cao tay khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 6
Thanh Đoàn cho biết ba mẹ hai bên rất chờ mong hai nhóc tì chào đời - Ảnh: Internet

Về phần gia đình, Thanh Đoàn cho biết ba mẹ hai bên rất chờ mong hai nhóc tì chào đời. Vì có nhiều kinh nghiệm chăm sóc con cái, nên ông bà sẽ là một trợ thủ đắc lực cho cặp đôi. Hai nhóc tì sẽ gọi Hà Trí Quang là cha, Thanh Đoàn là ba.

Rộ 'bằng chứng' Hà Trí Quang 'âm thầm' có hỷ với 'bạn trai tin đồn': 'Đã thành công trọn vẹn rồi đó ạ'

Rộ 'bằng chứng' Hà Trí Quang 'âm thầm' có hỷ với 'bạn trai tin đồn': 'Đã thành công trọn vẹn rồi đó ạ'

Trên trang cá nhân, bạn trai tin đồn của diễn viên Hà Trí Quang là Thanh Đoàn bất ngờ chia sẻ một video ghi lại cảnh cả hai check-in bên những tấm hình một đứa trẻ. CĐM đặt nghi vấn nam diễn viên âm thầm có con với Thanh Đoàn.

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Từ khóa:   Hà Trí Quang Thanh Đoàn vbiz

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