Bị cư dân mạng mỉa mai vì sắp có con chung với Hà Trí Quang, Thanh Đoàn bất ngờ có động thái đáp trả cao tay khiến ai cũng bất ngờ

Hà Trí Quang được khán giả yêu thích bởi nét điển trai cũng lối diễn xuất tự nhiên. Tên tuổi của anh nổi tiếng qua nhiều bộ phim ăn khách của đài truyền hình phía nam. Thông tin Hà Trí Quang và Thanh Đoàn quyết định có con chung nhận được nhiều sự chúc phúc của mọi người. Tháng 12 sắp tới, cặp đôi sẽ cùng nhau thực hiện thiên chức làm ba, đón hai nhóc tì "đủ nếp đủ tẻ".

Tháng 12 sắp tới, Hà Trí Quang - Thanh Đoàn sẽ cùng nhau thực hiện thiên chức làm ba, đón hai nhóc tì "đủ nếp đủ tẻ" - Ảnh: Internet

Bên cạnh những bình luận ủng hộ và chúc phúc thì một bộ phận lại buông lời mỉa mai. Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, người yêu của Hà Trí Quang vừa đăng tải đoạn clip tổng hợp những bình luận không tích cực về việc tổ ấm cặp đôi sắp có thành viên mới. Trước những ý kiến không hay, thay vì lên tiếng đáp trả như mọi lần thì Thanh Đoàn lại cao tay chèn ảnh mình và bạn trai chắp tay cầu nguyện.

Trước những ý kiến không hay, thay vì lên tiếng đáp trả như mọi lần thì Thanh Đoàn lại cao tay chèn ảnh mình và bạn trai chắp tay cầu nguyện - Ảnh: Internet

Có thể thấy đây là động thái bên nhau mặc kệ dư luận của Thanh Đoàn - Hà Trí Quang. Khi quyết định có con chung, cặp đôi cũng đã chuẩn bị tâm lý đón những lời bình luận tiêu cực đến với chính mình và hai con. Người yêu Hà Trí Quang chia sẻ: "Giờ đếm ngược chờ ngày ca ca với muội muội ra đời thôi. Hai đứa em cảm ơn cả nhà mình rất nhiều vì đã luôn quan tâm và ủng hộ. Còn những bình luận tiêu cực thì hai đứa em không quan tâm đâu, an tâm nhé".