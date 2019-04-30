Bị chửi 'não tàn, dị hợm', Trà My vẫn khẳng định không đẻ con vì muốn giúp ích cho xã hội

Hậu trường 30/04/2019 13:50

Diễn viên Trà My lại tiếp tục gây bão mạng khi nêu lên quan điểm cá nhân về chuyện sinh con.

Ít giờ trước, diễn viên phim Thương nhớ ở ai tiếp tục gây xôn xao dư luận khi khẳng định một lần nữa về quan điểm không sinh con. Mặc dư luận chỉ trích, Trà My vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm không đẻ con để đem lại lợi ích cho xã hội.

Bị chửi 'não tàn, dị hợm', Trà My vẫn khẳng định không đẻ con vì muốn giúp ích cho xã hội - Ảnh 1

Bị chửi 'não tàn, dị hợm', Trà My vẫn khẳng định không đẻ con vì muốn giúp ích cho xã hội - Ảnh 2
Diễn viên Trà My vẫn giữ vững quan điểm dù nhận về không ít phản hồi tiêu cực - Ảnh: FBNV

Trà My nhận định: "Xin lỗi nếu quan điểm 'không đẻ là tốt nhất' của mình có làm cho người khác cảm thấy ích kỉ, dị hợm, gây sốc, hay theo lời một số cư dân mạng thì mình đang làm chuyện ruồi bu (mặc dù mình chưa hiểu làm chuyện ruồi bu nghĩa là gì), hoặc thậm chí là 'não tàn'...

Nhưng nói thật nhé, khi nhìn vào cảnh cả biển người như này thì mình xin khẳng định lại là quyết định không sinh con của mình đang góp phần có ích cho xã hội này thì có!

Theo mình, văn minh là kiểm soát được đời mình muốn gì chứ không phải cả xã hội thế nào mình cũng phải như thế! Chúng ta là những con người có nhận thức, không phải những con cừu! Ok?".

Trước đó, cô nàng cũng vấp phải nhiều phản ứng tiêu cực của cộng đồng mạng khi cho rằng: "...Mình chỉ thấy một đứa trẻ sinh ra là cả một vấn đề nghiêm trọng cho xã hội! Một con người từ khi sinh ra đến khi chết sẽ dùng cả tấn thức ăn, thải cả tấn rác và dùng chung khí quyển với cả tỷ người còn lại trên trái đất! Không đẻ là tốt nhất!".

Bị chửi 'não tàn, dị hợm', Trà My vẫn khẳng định không đẻ con vì muốn giúp ích cho xã hội - Ảnh 3
Thân Thúy Hà thẳng thắn lên tiếng phản bác quan điểm trong chuyện sinh con của đồng nghiệp - Ảnh: FBNV
Bị chửi 'não tàn, dị hợm', Trà My vẫn khẳng định không đẻ con vì muốn giúp ích cho xã hội - Ảnh 4
Bà mẹ hai con cho rằng, Trà My đang muốn gây sốc nhưng lại dùng sai cách - Ảnh: FBNV

Với quan điểm này, mẹ đơn thân Thân Thúy Hà đã lên tiếng phản bác gay gắt. Cô cho rằng, Trà My đang cố tình gây sốc bằng phát ngôn có phần dị hợm, ích kỉ.

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Từ khóa:   diễn viên Trà My Thân Thúy Hà

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