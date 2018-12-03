Không đáp trả gay gắt, Phan Hiển tỏ ra vô cùng bình thản dù bị anti-fan dùng những lời lẽ cay độc để chỉ trích chuyện yêu Khánh Thi.
- Phan Hiển mạnh tay mua xế hộp tặng Khánh Thi
- Ra đường bị hỏi "là gì của Khánh Thi?" và đây là câu trả lời không thể "khổ tâm" hơn của Phan Hiển
Đến thời điểm hiện tại, chuyện tình yêu "cô trò" lệch tuổi của Khánh Thi và Phan Hiển vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Vượt qua áp lực từ gia đình, định kiến của xã hội, đôi vợ chồng kiện tướng dancesport đang sống rất hạnh phúc bên hai con đáng yêu. Cặp đôi nhận được rất nhiều sự cảm thông, yêu mến và chúc phúc của gia đình, bạn bè và công chúng.
Thế nhưng, bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, Khánh Thi - Phan Hiển vẫn không ít lần nhận về mình những phản ứng tiêu cực của cư dân mạng.
Mới đây nhất, Phan Hiển vừa bị một anti-fan dùng những lời lẽ cay độc, thiếu văn hóa để chỉ trích vì việc lấy vợ hơn tuổi như: "Mày ít hơn vợ 12 tuổi... mày giàu đời này thôi, sau xuống diêm vương bán vé số...", "Sướng đời này, đời sau khổ. Cứ chờ mà xem". Chưa dừng lại, người này còn trù ẻo Phan Hiển không thể sống thọ, sau đó thách thức ông xã Khánh Thi thuê giang hồ xử mình.
Trước sự công kích của anti-fan, Phan Hiển lại tỏ ra khá bình thản. Anh dùng những từ ngữ khá nhẹ nhàng như "cảm ơn" hay tỏ ra không quan tâm "bận lắm không rảnh" đáp trả.
Sự bình tĩnh của Phan Hiển nhận được nhiều lời khen của mọi người. Dưới phần bình luận, cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc về những lời chỉ trích, mỉa mai nặng nề của anti-fan dành cho ông bố hai con.