Bị chửi mắng, 'trù ẻo' sống không thọ vì lấy vợ hơn 12 tuổi, đây là phản ứng của Phan Hiển

Hậu trường 03/12/2018 14:02

Không đáp trả gay gắt, Phan Hiển tỏ ra vô cùng bình thản dù bị anti-fan dùng những lời lẽ cay độc để chỉ trích chuyện yêu Khánh Thi.

Đến thời điểm hiện tại, chuyện tình yêu "cô trò" lệch tuổi của Khánh ThiPhan Hiển vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Vượt qua áp lực từ gia đình, định kiến của xã hội, đôi vợ chồng kiện tướng dancesport đang sống rất hạnh phúc bên hai con đáng yêu. Cặp đôi nhận được rất nhiều sự cảm thông, yêu mến và chúc phúc của gia đình, bạn bè và công chúng.

Bị chửi mắng, 'trù ẻo' sống không thọ vì lấy vợ hơn 12 tuổi, đây là phản ứng của Phan Hiển - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, Khánh Thi - Phan Hiển vẫn không ít lần nhận về mình những phản ứng tiêu cực của cư dân mạng.

Mới đây nhất, Phan Hiển vừa bị một anti-fan dùng những lời lẽ cay độc, thiếu văn hóa để chỉ trích vì việc lấy vợ hơn tuổi như: "Mày ít hơn vợ 12 tuổi... mày giàu đời này thôi, sau xuống diêm vương bán vé số...", "Sướng đời này, đời sau khổ. Cứ chờ mà xem". Chưa dừng lại, người này còn trù ẻo Phan Hiển không thể sống thọ, sau đó thách thức ông xã Khánh Thi thuê giang hồ xử mình.

Trước sự công kích của anti-fan, Phan Hiển lại tỏ ra khá bình thản. Anh dùng những từ ngữ khá nhẹ nhàng như "cảm ơn" hay tỏ ra không quan tâm "bận lắm không rảnh" đáp trả.

Bị chửi mắng, 'trù ẻo' sống không thọ vì lấy vợ hơn 12 tuổi, đây là phản ứng của Phan Hiển - Ảnh 2

Bị chửi mắng, 'trù ẻo' sống không thọ vì lấy vợ hơn 12 tuổi, đây là phản ứng của Phan Hiển - Ảnh 3
Phan Hiển tỏ ra khá bình thản dù bị anti-fan dùng từ ngữ nặng nề để chỉ trích - Ảnh: FBNV

Sự bình tĩnh của Phan Hiển nhận được nhiều lời khen của mọi người. Dưới phần bình luận, cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc về những lời chỉ trích, mỉa mai nặng nề của anti-fan dành cho ông bố hai con.

Bị chửi mắng, 'trù ẻo' sống không thọ vì lấy vợ hơn 12 tuổi, đây là phản ứng của Phan Hiển - Ảnh 4

Bị chửi mắng, 'trù ẻo' sống không thọ vì lấy vợ hơn 12 tuổi, đây là phản ứng của Phan Hiển - Ảnh 5
Cư dân mạng tức giận vì Phan Hiển bị chỉ trích thậm tệ - Ảnh: FBNV
Khoe con gái mũm mĩm, Phan Hiển được khen là ông chồng 'dẻo miệng' nhất năm khi nịnh vợ cực ngọt

Khoe con gái mũm mĩm, Phan Hiển được khen là ông chồng 'dẻo miệng' nhất năm khi nịnh vợ cực ngọt

Động thái mới đây của Phan Hiển nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng vì khéo nịnh khiến vợ mát lòng, mát dạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Thi Khánh Thi - Phan Hiển Phan Hiển

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 47 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42