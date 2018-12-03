Đến thời điểm hiện tại, chuyện tình yêu "cô trò" lệch tuổi của Khánh Thi và Phan Hiển vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Vượt qua áp lực từ gia đình, định kiến của xã hội, đôi vợ chồng kiện tướng dancesport đang sống rất hạnh phúc bên hai con đáng yêu. Cặp đôi nhận được rất nhiều sự cảm thông, yêu mến và chúc phúc của gia đình, bạn bè và công chúng.

Gia đình hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, Khánh Thi - Phan Hiển vẫn không ít lần nhận về mình những phản ứng tiêu cực của cư dân mạng.