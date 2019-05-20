Bị chỉ trích vì mua nhà mới, Kỳ Hân bức xúc: ‘Khoe khoang sống ảo mà xòe tay xin tiền mới thấy xấu hổ nhé’

Hậu trường 20/05/2019 11:57

Bỗng nhiên bị antifan chỉ trích chỉ vì khoe nhà mới, Kỳ Hân đã thẳng thắn đáp trả ngay trên trang cá nhân.

Sau gần 3 năm kết hôn, cặp đôi Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân đã quyết định mua nhà mới để đón chào thành viên thứ 2 của gia đình. Cách đây không lâu, người đẹp đã thông báo tin vui này đến người hâm mộ khi chia sẻ hình ảnh về biệt thự mới của gia đình trên trang cá nhân: "An cư thì mới lạc nghiệp. Mong chờ cho đến lúc nhận nhà".

Bị chỉ trích vì mua nhà mới, Kỳ Hân bức xúc: ‘Khoe khoang sống ảo mà xòe tay xin tiền mới thấy xấu hổ nhé’ - Ảnh 1
Kỳ Hân khoe chuẩn bị dọn từ chung cư qua biệt thự mới - Ảnh: FBNV

Được biết, biệt thự mới của cặp đôi thuộc vị trí đắc địa tại Hà Nội và có giá trị trên dưới 10 tỷ đồng.

Bên cạnh những bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ cuộc sống của cặp đôi, không ít antifan của Kỳ Hân đã chỉ trích nữ người mẫu quá khoe khoang: Tính khoe khoang chắc em là số đặc biệt. Người có của chả ai khoe, không có thì hay khoe nói trước bước không qua nhé bé”; “Sống càng khiêm tốn thiên hạ càng trân trọng”…

Bị chỉ trích vì mua nhà mới, Kỳ Hân bức xúc: ‘Khoe khoang sống ảo mà xòe tay xin tiền mới thấy xấu hổ nhé’ - Ảnh 2
Bình luận mỉa mai từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Nhận về những chỉ trích không đáng có từ antifan, Kỳ Hân đã thẳng thắn đáp trả ngay trên Facebook: Khoe sự cố gắng, n lực để được thành công không có gì xấu cả. Bao giờ khoe khoang sống ảo mà xòe tay xin tiền mới thấy xấu hổ nhé ạ”.

Bị chỉ trích vì mua nhà mới, Kỳ Hân bức xúc: ‘Khoe khoang sống ảo mà xòe tay xin tiền mới thấy xấu hổ nhé’ - Ảnh 3
Bài đăng đáp trả của nữ người mẫu - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Kỳ Hân, người hâm mộ đều đứng về phía cô, đồng thời mong cô đừng bận tâm đến những bình luận ác ý đó mà ảnh hưởng đến sức khỏe thai kỳ.

Bị chỉ trích vì mua nhà mới, Kỳ Hân bức xúc: ‘Khoe khoang sống ảo mà xòe tay xin tiền mới thấy xấu hổ nhé’ - Ảnh 4
Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân đang chuẩn bị mọi thứ để đón con thứ 2 chào đời - Ảnh: Internet

Từ sau khi kết hôn, Kỳ Hân tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật, chỉ tập trung vào việc kinh doanh và chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình.

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Từ khóa:   Kỳ Hân Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân

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