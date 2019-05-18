Mới đây, bà xã Mạc Hồng Quân vừa chia sẻ bức ảnh cách đây nhiều năm kèm dòng chú thích: "Chẳng có món nợ nào khó trả bằng nợ ân tình". Tuy nhiên, hình ảnh này lại vô tình mang lại thị phi cho cô. Dưới bài viết, Kỳ Hân nhận về vô số bình luận kém duyên từ anti-fan.

Kỳ Hân đáp trả khi bị so sánh với Lan Khuê - Ảnh: FBNV

Một số người chê bai nhan sắc của cô: "Đấy là còn qua phẫu thuật rồi mà vẫn còn xấu vậy mà cả nhà, gương mặt quá chi là phổ thông như bao cô gái khác ngoài đời chứ không có nét xinh gì cả". Một người khác lại so sánh cô với Hoa khôi Lan Khuê và mỉa mai vì không lấy được chồng đại gia: "Người đẹp như này mà không kiếm nổi tấm chồng như Lan Khuê". Ngay sau đó, chân dài này đáp trả cực gắt: "Cứ xinh là phải lấy chồng đại gia hả bà cô già tâm tốt?".

Vượt qua những thị phi, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân kết hôn năm 2016. Hiện tại, dù đã rút khỏi làng giải trí nhưng những ồn ào trong quá khứ vẫn còn đeo bám cô - Ảnh: FBNV

Lan Khuê là một trong những chân dài đình đám của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao danh vọng, cô bất ngờ kết hôn với doanh nhân trẻ tuổi giàu có Tuấn John - cháu trai bà Tư Hường vào năm 2018. Từ khi lên xe hoa với chồng đại gia, người đẹp họ Trần gần như rút khỏi showbiz Việt.