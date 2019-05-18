Không dễ bị bắt nạt, Kỳ Hân lên tiếng phản pháo khi bị anti-fan đem ra so sánh với Hoa khôi Lan Khuê.
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Mới đây, bà xã Mạc Hồng Quân vừa chia sẻ bức ảnh cách đây nhiều năm kèm dòng chú thích: "Chẳng có món nợ nào khó trả bằng nợ ân tình". Tuy nhiên, hình ảnh này lại vô tình mang lại thị phi cho cô. Dưới bài viết, Kỳ Hân nhận về vô số bình luận kém duyên từ anti-fan.
Một số người chê bai nhan sắc của cô: "Đấy là còn qua phẫu thuật rồi mà vẫn còn xấu vậy mà cả nhà, gương mặt quá chi là phổ thông như bao cô gái khác ngoài đời chứ không có nét xinh gì cả". Một người khác lại so sánh cô với Hoa khôi Lan Khuê và mỉa mai vì không lấy được chồng đại gia: "Người đẹp như này mà không kiếm nổi tấm chồng như Lan Khuê". Ngay sau đó, chân dài này đáp trả cực gắt: "Cứ xinh là phải lấy chồng đại gia hả bà cô già tâm tốt?".
Lan Khuê là một trong những chân dài đình đám của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao danh vọng, cô bất ngờ kết hôn với doanh nhân trẻ tuổi giàu có Tuấn John - cháu trai bà Tư Hường vào năm 2018. Từ khi lên xe hoa với chồng đại gia, người đẹp họ Trần gần như rút khỏi showbiz Việt.
Sau 1 năm "lên xe hoa", Lan Khuê đang chuẩn bị đón con đầu lòng chào đời. Cuộc sống viên mãn của cô là niềm ao ước của nhiều cô gái.