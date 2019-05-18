Bị mỉa mai đẹp mà không kiếm nổi chồng đại gia như Lan Khuê, Kỳ Hân bức xúc phản pháo

Hậu trường 18/05/2019 10:54

Không dễ bị bắt nạt, Kỳ Hân lên tiếng phản pháo khi bị anti-fan đem ra so sánh với Hoa khôi Lan Khuê.

Mới đây, bà xã Mạc Hồng Quân vừa chia sẻ bức ảnh cách đây nhiều năm kèm dòng chú thích: "Chẳng có món nợ nào khó trả bằng nợ ân tình". Tuy nhiên, hình ảnh này lại vô tình mang lại thị phi cho cô. Dưới bài viết, Kỳ Hân nhận về vô số bình luận kém duyên từ anti-fan.

Bị mỉa mai đẹp mà không kiếm nổi chồng đại gia như Lan Khuê, Kỳ Hân bức xúc phản pháo - Ảnh 1

Bị mỉa mai đẹp mà không kiếm nổi chồng đại gia như Lan Khuê, Kỳ Hân bức xúc phản pháo - Ảnh 2
Kỳ Hân đáp trả khi bị so sánh với Lan Khuê - Ảnh: FBNV

Một số người chê bai nhan sắc của cô: "Đấy là còn qua phẫu thuật rồi mà vẫn còn xấu vậy mà cả nhà, gương mặt quá chi là phổ thông như bao cô gái khác ngoài đời chứ không có nét xinh gì cả". Một người khác lại so sánh cô với Hoa khôi Lan Khuê và mỉa mai vì không lấy được chồng đại gia: "Người đẹp như này mà không kiếm nổi tấm chồng như Lan Khuê". Ngay sau đó, chân dài này đáp trả cực gắt: "Cứ xinh là phải lấy chồng đại gia hả bà cô già tâm tốt?".

Bị mỉa mai đẹp mà không kiếm nổi chồng đại gia như Lan Khuê, Kỳ Hân bức xúc phản pháo - Ảnh 3
Vượt qua những thị phi, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân kết hôn năm 2016. Hiện tại, dù đã rút khỏi làng giải trí nhưng những ồn ào trong quá khứ vẫn còn đeo bám cô - Ảnh: FBNV

Lan Khuê là một trong những chân dài đình đám của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao danh vọng, cô bất ngờ kết hôn với doanh nhân trẻ tuổi giàu có Tuấn John - cháu trai bà Tư Hường vào năm 2018. Từ khi lên xe hoa với chồng đại gia, người đẹp họ Trần gần như rút khỏi showbiz Việt.

Bị mỉa mai đẹp mà không kiếm nổi chồng đại gia như Lan Khuê, Kỳ Hân bức xúc phản pháo - Ảnh 4
Cuộc sống hạnh phúc của Lan Khuê bên chồng đại gia - Ảnh: FBNV

Sau 1 năm "lên xe hoa", Lan Khuê đang chuẩn bị đón con đầu lòng chào đời. Cuộc sống viên mãn của cô là niềm ao ước của nhiều cô gái.

Sau nhiều tin đồn mang bầu lần 2, Kỳ Hân cũng chính thức thông báo đang thèm sinh "tiểu công chúa"

Sau nhiều tin đồn mang bầu lần 2, Kỳ Hân cũng chính thức thông báo đang thèm sinh "tiểu công chúa"

Kỳ Hân bất ngờ chia sẻ mình đang rất khao khát có bầu. Đặc biệt, cô ước bé thứ 2 sẽ là 1 tiểu công chúa.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Khuê Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân Kỳ Hân Mạc Hồng Quân

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 9 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026