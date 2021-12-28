Bị chê “mặt như bánh bao” Phương Mỹ Chi móc họng ói, uống nước thay cơm đến mức ngất xỉu, rối loạn kinh nguyệt

Hậu trường 28/12/2021 16:48

Liên tục bị chê bai ngoại hình thời điểm mới nổi tiếng, Phương Mỹ Chi đã dùng rất nhiều biện pháp tiêu cực, hành hạ bản thân với mục đích để giảm cân.

Mới đây, Phương Mỹ Chi khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lần đầu hé lộ về thời điểm bản thân bị body shaming. Theo đó, trong Vlog mới của mình, nữ ca sĩ cho biết khi mới nổi tiếng từ cuộc thi The Voice Kid 2013, Phương Mỹ Chi liên tục phải nhận những lời chê bai rằng ngoại hình quá mập và xấu.

Bị chê “mặt như bánh bao” Phương Mỹ Chi móc họng ói, uống nước thay cơm đến mức ngất xỉu, rối loạn kinh nguyệt - Ảnh 1

Rất nhiều lời chê bai mà Phương Mỹ Chi nhớ mãi đến ngày hôm nay như: “Mặt tròn như 8 cái bánh bao vậy”, “Không phải khen chứ mày xấu đê tiện luôn” hay thậm chí nói thẳng với ba của Chi: “Mốt kiếm được bao nhiêu tiền nhớ lấy tiền đó để kiếm chồng cho con”...

Bị chê “mặt như bánh bao” Phương Mỹ Chi móc họng ói, uống nước thay cơm đến mức ngất xỉu, rối loạn kinh nguyệt - Ảnh 2
Phương Mỹ Chi từng có thời điểm trở thành tâm điểm bàn tán vì ngoại hình và lối trang điểm, ăn mặc không phù hợp (Ảnh: internet)

Tất cả những lời chê bai dành cho cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn khiến Phương Mỹ Chi có ám ảnh rất lớn với cân nặng. Có một khoảng thời gian, cuộc sống của giọng ca “Quê em mùa nước lũ” gắn liền không rời với chiếc cân, ăn cũng không dám ăn, ăn 1 miếng liền leo lên bàn cân theo dõi, đến mức đi ngủ còn gặp ác mộng thấy số cân tăng vọt.

Bị chê “mặt như bánh bao” Phương Mỹ Chi móc họng ói, uống nước thay cơm đến mức ngất xỉu, rối loạn kinh nguyệt - Ảnh 3
Phương Mỹ Chi chia sẻ trong vlog (Ảnh chụp màn hình)

 Bị chê “mặt như bánh bao” Phương Mỹ Chi móc họng ói, uống nước thay cơm đến mức ngất xỉu, rối loạn kinh nguyệt - Ảnh 4

Phương Mỹ Chi sau đó đã tìm đến những biện pháp tiêu cực để giảm số cân nặng của mình. Đầu tiên, cô lén gia đình uống thuốc giảm cân cấp tốc không rõ nguồn gốc. Hậu quả kéo theo khiến cô bị co thắt bao tử và đứng không vững. Chưa dừng lại, Phương Mỹ Chi tiếp tục dùng đến biện pháp tiêu cực thứ 2 là móc họng ói, uống nước thay cơm. Kết quả, cô bé đã bị trào ngược dạ dày và xước cuống họng, thậm chí không thể hát vì quá đau.

Bị chê “mặt như bánh bao” Phương Mỹ Chi móc họng ói, uống nước thay cơm đến mức ngất xỉu, rối loạn kinh nguyệt - Ảnh 5
Phương Mỹ Chi ở thời điểm hiện tại (Ảnh: instagran NV)

 Bị chê “mặt như bánh bao” Phương Mỹ Chi móc họng ói, uống nước thay cơm đến mức ngất xỉu, rối loạn kinh nguyệt - Ảnh 6

Vì liên tục dùng những biện pháp tiêu cực để giảm cân trong khoảng thời gian 2 năm nên Phương Mỹ Chi đã gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác như: Ngất xỉu, rụng tóc, stress, nổi mụn, và rối loạn kinh nguyệt. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Phương Mỹ Chi cho biết mình cảm thấy rùng mình vì sợ.

Bị chê “mặt như bánh bao” Phương Mỹ Chi móc họng ói, uống nước thay cơm đến mức ngất xỉu, rối loạn kinh nguyệt - Ảnh 7

Ở thời điểm hiện tại, Phương Mỹ Chi đã biết cách đối diện với những lời chê bai hơn. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca nhí ngày nào giờ đã mạnh mẽ hơn và không còn quá quan tâm đến những nhận xét tiêu cực về mình. Cô nàng hiện cũng sở hữu cho mình một ngoại hình thu hút hơn với những phương pháp ăn uống khoa học và sống là chính mình.

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