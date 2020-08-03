Bị cấm diễn chưa lâu, Ngân 98 lại gây sốc khi diện bikini khoe ngực và tạo dáng với khẩu trang

Dù nhận về nhiều "gạch đá" nhưng Ngân 98 vẫn không mấy để tâm. Cô tiếp tục gây bão mạng với bức ảnh diện bikini và tạo dáng bên khẩu trang.

Ngân 98 là một trong những chân dài nhiều thị phi nhất hiện nay. Cô được biết đến bởi gu thời trang nóng bỏng, khoe thân quá đà. Cũng vì điều này mà bạn gái Lương Bằng Quang nhận về cả tấn "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Thế nhưng trước những phản ứng tiêu cực, người đẹp Bình Định vẫn không rút được kinh nghiệm. Thậm chí sau scandal, "chân dài ngực khủng" còn khoe thân táo bạo hơn.

Hình ảnh Ngân 98 'quên mặc quần' được bạn trai tháp tùng đến bar gây tranh cãi cách đây không lâu - Ảnh: FB

Ngân 98 và Lương Bằng Quang được mệnh danh là cặp đôi thị phi - Ảnh: FB

Ít giờ trước, Ngân 98 gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh diện áo tắm, để lộ vòng 1 căng đầy và tạo dáng với khẩu trang. Bức ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận, gây tranh cãi kịch liệt. Nhiều người cho rằng có rất nhiều cách để kêu gọi mọi người đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe, nhưng hành động của người đẹp họ Võ bị cho là phản cảm, không phù hợp.

Cô bị chỉ trích khi khoe ảnh tạo dáng bên khẩu trang - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, Ngân 98 gây tranh cãi khi xuất hiện với hình ảnh phản cảm trên phố. Cô bị chỉ trích khi diện trang phục "mặc như không mặc" khi đến làm DJ tại một quán bar. Sự việc này đã khiến bạn gái Lương Bằng Quang bị cơ quan chức năng xử phạt, cấm diễn 4 tháng.

Dù nhận án phạt, Ngân 98 vẫn tỏ ra khá thoải mái. Trên mạng xã hội, bạn gái Lương Bằng Quang vẫn đều đặn tung clip cùng những hình ảnh khoe thân nóng bỏng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-cam-dien-chua-lau-ngan-98-lai-gay-soc-khi-dien-bikini-khoe-nguc-va-tao-dang-voi-khau-trang-374260.html