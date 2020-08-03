Gia đình đang ở vùng dịch, Hoa hậu Tiểu Vy viết tâm thư xúc động và góp số tiền lớn chống Covid-19

Hoa hậu Tiểu Vy rơi nước mắt khi nghĩ về quê hương. Cô ủng hộ tiền và vật phẩm thiết yếu cho Đà Nẵng, Quảng Nam chống dịch Covid-19.
- MC Kỳ Duyên gây ngỡ ngàng vì body U60 "rực lửa" sau nghi vấn tái hợp chồng cũ
- Nhạc sỹ khuyết tật Quốc Hùng: Tôi tàn nhưng không phế, sẽ khiến Linh hạnh phúc trọn vẹn nhất
Những ngày qua, dịch Covid-19 đang bùng phát tại Đà Nẵng. Trên mạng xã hội, mọi người đồng loạt động viên và thể hiện tinh thần sát cánh cùng thành phố này đẩy lùi dịch bệnh.
Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy cũng góp một phần sức lực cùng nhà nước đẩy lùi dịch bệnh. Được biết, Hoa hậu Việt Nam 2018 đã nhờ người thân thay mặt cô trao tặng 200 triệu đồng cho Đà Nẵng và Quảng Nam vào sáng 3/8. Theo một số thông tin, 100 triệu tiền mặt được trao cho Ủy ban Mặt trận TP. Đà Nẵng, 100 triệu còn lại sẽ quy ra các vật phẩm thiết yếu như: đồ bảo hộ y tế, khẩu trang y tế, bao tay, mì gói, nước uống... gửi đến 5 khu cách ly tập trung tại Hội An.
Hoa hậu Tiểu Vy viết: "Là người con của Đà Nẵng - Quảng Nam, Vy đã không kiềm được những giọt nước mắt khi mỗi ngày thấy những con số người nhiễm Covid-19 tăng dần. Mỗi ngày Vy đều cầu mong bình an cho người dân Đà Nẵng - Quảng Nam vì ở đó còn có ba mẹ, có gia đình và những người thân yêu của Vy đang ngày đêm chung tay chống dịch.
Bản thân Vy thấy mình quá nhỏ bé nên chỉ có thể chung tay cùng với mọi người chống dịch, một chút món quà nhỏ của Vy và gia đình với niềm tin chúng ta sẽ chiến thắng đẩy lùi Covid-19 một lần nữa. Vì không thể có mặt tại Đà Nẵng trong thời gian này nên cảm ơn gia đình, người thân đã thay mặt Vy gửi tận tay nhưng món quà đến Uỷ ban Mặt trận TP. Đà Nẵng và 5 khu cách ly tập trung tại TP. Hội An".
Hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng không quên gửi lời cảm ơn, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ, những người đang ở tuyến đầu chống dịch. Cô viết: "Xin chúc các y bác sĩ tuyến đầu thật khỏe mạnh, kiên cường, vững vàng cho trận chiến mới này. Vy và toàn bộ người dân Đà Nẵng - Quảng Nam luôn biết ơn sự tận hiến và hy sinh của các y bác sĩ".