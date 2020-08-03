Gia đình đang ở vùng dịch, Hoa hậu Tiểu Vy viết tâm thư xúc động và góp số tiền lớn chống Covid-19

Những ngày qua, dịch Covid-19 đang bùng phát tại Đà Nẵng. Trên mạng xã hội, mọi người đồng loạt động viên và thể hiện tinh thần sát cánh cùng thành phố này đẩy lùi dịch bệnh.

Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy cũng góp một phần sức lực cùng nhà nước đẩy lùi dịch bệnh. Được biết, Hoa hậu Việt Nam 2018 đã nhờ người thân thay mặt cô trao tặng 200 triệu đồng cho Đà Nẵng và Quảng Nam vào sáng 3/8. Theo một số thông tin, 100 triệu tiền mặt được trao cho Ủy ban Mặt trận TP. Đà Nẵng, 100 triệu còn lại sẽ quy ra các vật phẩm thiết yếu như: đồ bảo hộ y tế, khẩu trang y tế, bao tay, mì gói, nước uống... gửi đến 5 khu cách ly tập trung tại Hội An.