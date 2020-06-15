Bị bố mẹ Mai Phương tố cấm cản gặp cháu, bảo mẫu chính thức lên tiếng

Trước những ồn ào không hay liên quan đến việc giành quyền nuôi Lavie của bố mẹ Mai Phương, một trong hai bảo mẫu đã lên tiếng trên trang cá nhân.

Vừa qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại quá trình bố mẹ Mai Phương nhờ luật sư can thiệp giành lại quyền nuôi cháu. Cả hai còn đề cập đến việc bảo mẫu đang chăm sóc Lavie cố tình cấm cản không cho thăm cháu, đồng thời khẳng định hai người giúp việc chỉ nuôi Lavie vì tiền.

Hình ảnh bố mẹ Mai Phương trong đoạn clip được luật sư đăng tải - Ảnh: Youtube

Sau khi quản lí cũ của Mai Phương bức xúc lên tiếng trước vụ việc này, nữ diễn viên Hạnh Thúy cũng đã đăng tải một bài viết khá dài nhằm bênh vực hai cô bảo mẫu và nhận được sự đồng tình của cư dân mạng.

Bài viết bênh vực bảo mẫu của diễn viên Hạnh Thúy - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, một trong hai cô bảo mẫu của con gái Mai Phương đã chia sẻ lại bài viết của Hạnh Thúy trên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Em cảm ơn chị về mọi thứ, kể cả những sự chia sẻ cảm thông hết mực trong suốt khoảng thời gian vừa qua, rồi mọi thứ sẽ được đưa ra pháp luật một cách đầy đủ. Nguyện xin bình an cho cả nhà mình”.

Bài chia sẻ của bảo mẫu Lavie - Ảnh: FB

Ở phần bình luận, bảo mẫu của Lavie cũng cho biết không hề ngại ngần việc bị kiện tụng vì “cây ngay không sợ chết đứng”.

Hai cô bảo mẫu là người được Mai Phương vô cùng tin tưởng lúc sinh thời - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận động viên, an ủi hai bảo mẫu của Lavie: “Thương chị nhiều lắm, cố gắng và mạnh mẽ thật nhiều chị nhé! Vì bé và vì yêu thương xung quanh mình”, “Cố lên nha 2 chị. Chị ấy luôn phù hộ cho 2 chị và Lavie”, “Mạnh mẽ lên nha 2 cô Mi”…

Tố bảo mẫu không cho thăm cháu, bố mẹ Mai Phương quyết định nhờ luật sư giành lại quyền nuôi Lavie Đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện của bố mẹ Mai Phương và luật sư về việc giành quyền nuôi Lavie đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bo-me-mai-phuong-to-cam-can-gap-chau-bao-mau-chinh-thuc-len-tieng-362510.html