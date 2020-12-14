Bị bạn bè của chồng cũ chỉ trích, bà xã Hoàng Anh lên tiếng trên trang cá nhân

Hậu trường 14/12/2020 15:47

Không thể chịu dựng những lời chỉ trích từ phía bạn bè của chồng cũ - diễn viên Hoàng Anh, Quỳnh Như đã chính thức lên tiếng trên sóng livestream.

Vừa qua, thông tin nam diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều ly hôn sau 3 năm chung sống khiến dư luận xôn xao. Sau khi lên tiếng tố chồng bội bạc, vô trách nhiệm, Quỳnh Như bất ngờ bị bạn bè Hoàng Anh “bóc phốt”. Theo đó, cô bị chỉ trích là “Việt kiều rau muống”, ăn cháo đá bát, ghen tuông vô cớ, đối xử tệ bạc với chồng…

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Quỳnh Như bị bạn bè Hoàng Anh chỉ trích sau khi tố chồng bội bạc - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quỳnh Như gây chú ý khi cho biết bản thân không thể nhẫn nhịn thêm nữa: “Chào mọi người, những ngày qua, mình đã nhẫn nhịn và im lặng nhưng sự tấn công từ những người bạn của anh Hoàng Anh ngày càng quá đáng. Sự mắng chửi của họ không còn dừng ở cá nhân mình mà bố mẹ mình, bạn bè mình cũng bị họ lôi vào làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Xin phép cho mình được một lần làm rõ câu chuyện theo cách văn minh và lịch sự nhất. Mình khẳng định không đấu tố, chỉ giải đáp những câu hỏi và những lời cay nghiệt của những người bạn anh Hoàng Anh đã dành cho mình. Mình cũng là con người và mình biết tổn thương”.

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Quỳnh Như cho biết bản thân đã cố gắng nhẫn nhịn trong suốt thời gian qua - Ảnh: FB

Theo đó, vợ cũ Hoàng Anh thừa nhận bản thân không phải đại gia như lời đồn. Mỗi ngày, Quỳnh Như đều phải làm việc vất vả 8 tiếng để lo cho gia đình nên không thể trở thành người phụ nữ giỏi việc nội trợ. Cô cũng cho biết việc Hoàng Anh bán hàng online để chia sẻ một phần sinh hoạt phí và tiền thuê nhà chứ không phải chu cấp nuôi bé Nu như người bạn của anh tiết lộ.

Cô cũng thẳng thắn xác nhận việc đã từng kết hôn trước khi cưới Hoàng Anh và cho rằng điều đó không có gì đáng xấu hổ. Chị khẳng định nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” hiểu rõ quá khứ của mình và hoàn toàn thông cảm.

Quỳnh Như cho biết đây là lần cuối bản thân lên tiếng về cuộc hôn nhân này và không muốn phải nhận những lời chỉ trích thêm nữa.

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