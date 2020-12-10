Hoàng Anh bị ‘ném đá’ vì bội bạc, bạn thân bất ngờ lên tiếng vạch mặt Quỳnh Như ‘ăn cháo đá bát’

Dòng trạng thái tiết lộ nguyên nhân Hoàng Anh ly hôn vợ Việt kiều của bạn thân nam diễn viên đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cách đây ít ngày, thông tin nam diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều ly hôn sau 3 năm chung sống khiến dư luận xôn xao. Sau khi Quỳnh Như – bà xã Hoàng Anh lên tiếng tố chồng bội bạc, vô trách nhiệm với con, cư dân mạng không ngừng chỉ trích nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ”. Thậm chí, Hoàng Anh còn bị đồn đã có tình mới. Hậu ly hôn, Hoàng Anh bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc - Ảnh: Internet Trước những ồn ào không hay này, một người bạn của Hoàng Anh đã lên tiếng “vạch mặt” Quỳnh Như cũng như tiết lộ nguyên nhân nam diễn viên ly hôn: “Hôm nay tôi rất rảnh để nói ra sự thật nguyên nhân vợ anh diễn viên Hoàng Anh đáng bị chồng bỏ nhé. Với cái bản tính Việt kiều rau muống của chị sớm muộn thì cũng hôn nhân tan vỡ là do chị cả. Ok, nguyên nhân thì em viết thẳng sự thật ở đây 100% nên chị đọc xong tự mà ngẫm đừng cãi.

Do khẩu nghiệp của chị cả thôi nên đừng viết status nói này kia để thiên hạ ném đá chồng mình sai oan như vậy. Chị sống thế nào thì em cảm nhận được sau vài lần gặp chị em không muốn gặp thêm luôn”. Bài đăng gây chú ý của bạn thân nam diễn viên - Ảnh: FB Theo đó, bạn thân Hoàng Anh cho biết Quỳnh Như không phải đại gia như lời đồn. Cụ thể, người này tiết lộ Quỳnh Như thường khoe khoang bản thân thích xài hàng hiệu nhưng lại chỉ dám bỏ tiền để mua một chiếc túi hàng nhái vỏn vẹn vài trăm nghìn.

Vì thân thiết với Hoàng Anh nên cô gái này đã giúp Quỳnh Như phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Để cảm ơn cô, bà xã nam diễn viên hứa sẽ mời cô ăn và tặng nước hoa nhưng khi về Mỹ lại ngó lơ. Đỉnh điểm hơn, người này còn cho biết: “Em từng giúp chị mà chị còn quay lại đá em phát như vậy. Cái mặt được xinh xắn hơn là nhờ ai? Nhờ ai hả chị? Vậy mà chị đối xử với cái người giúp chị như thế đó”. Bên cạnh đó, người này còn cho biết nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân là do Quỳnh Như không tôn trọng Hoàng Anh: “Một người không biết tôn trọng chồng và chửi chồng… buông lời xúc phạm và đánh cả chồng, cấu véo lúc cãi nhau vì những lý do vớ vẩn”. Cuối bài đăng, bạn thân Hoàng Anh cho biết: “Lời khẳng định là em chẳng bịa đặt, em chả sợ. Em cũng không cần chia sẻ hay like câu view làm gì mà em chỉ nói sự thật”.

Lời ngôn tình Hoàng Anh từng nói về vợ trước khi bị tố bội bạc, lợi dụng vợ con Diễn viên Hoàng Anh từng chia sẻ với báo chí những lời “ngôn tình” về người vợ đứng phía sau hỗ trợ sự nghiệp cho mình.

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