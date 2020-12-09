Nóng: Vợ Hoàng Anh bàng hoàng tiết lộ chồng cũ xin lệnh cấm mình đến gần trong vòng 10 mét

Lùm xùm xoay quanh chuyện diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều ly hôn sau 3 năm chung sống vẫn đang được công chúng chú ý.

Ngày 8/12, Quỳnh Như - vợ Hoàng Anh đăng tải dòng trạng thái xác nhận cả hai đã "đường ai nấy đi" sau 3 năm chung sống. Cặp đôi kết hôn năm 2017, hiện có một cô con gái chung.

Đáng chú ý, Quỳnh Như còn đăng kèm dòng trạng thái dài vạch trần "tất tần tật" về cuộc sống hôn nhân của mình thời gian qua. Cô bức xúc tố diễn viên Hoàng Anh thiếu trách nhiệm với vợ con, phụ bạc tình nghĩa vợ chồng.

Thông tin này khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Bởi tháng 4/2019, diễn viên Hoàng Anh vừa sang đoàn tụ cùng vợ con - Ảnh: FB

Cô cho biết chồng đã âm thầm nộp đơn ly hôn từ cuối tháng 10 mà không hề thông báo: "Niềm tin và sự yêu thương của em hoàn toàn sụp đổ khi em nhận được đơn ly hôn từ tòa án ghi rõ ngày 30-10 anh đã nộp đơn. Điều này có nghĩa là trước khi rời bỏ mẹ con em, rời nhà mình sang ở nhờ nhà bạn, anh đã tính toán cẩn trọng từng bước chuyện ly hôn. Chỉ mình em không hiểu hết lòng dạ người chung chăn gối".

Chia sẻ mới nhất của Quỳnh Như về chuyện ly hôn với diễn viên Hoàng Anh gây bức xúc - Ảnh: FB

Sau bài đăng này, vợ cũ Hoàng Anh còn tiếp tục cập nhật giấy triệu tập của tòa án. Quỳnh Như vô cùng bàng hoàng vì chồng cũ còn xin lệnh không cho cô đến gần trong vòng 10 mét.

Cô viết đầy xót xa: "Đã vậy còn xin lệnh không cho mình đến gần trong vòng 10 mét... cuộc đời đúng là bạc như vôi". Bài đăng của Quỳnh Như thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Hầu hết dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ với diễn viên Hoàng Anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-vo-hoang-anh-bang-hoang-tiet-lo-chong-cu-xin-lenh-cam-minh-den-gan-trong-vong-10-met-389573.html