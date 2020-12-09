Đến tận nhà Hoàng Anh tại Mỹ, Đức Tiến tiết lộ chuyện khó tin của cặp đôi 2 tháng trước ly hôn

Thông tin diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều Quỳnh Như ly hôn khiến dư luận không ngừng xôn xao thời gian qua.

Chiều 8/12, vợ diễn viên Hoàng Anh - Quỳnh Như chính thức lên tiếng xác nhận cô và chồng đã "đường ai nấy đi" sau 3 năm chung sống. Không dừng lại, cô đã đăng tải bài viết dài nói "tất tần tật" về chồng. Theo đó, Quỳnh Như tố chồng cũ bội bạc, mãi chạy theo sự nghiệp, vui chơi với bạn bè mà quên trách nhiệm với vợ con. Vợ Hoàng Anh đăng tải bài viết dài tố chồng phụ bạc - Ảnh: FB Chuyện hôn nhân của Hoàng Anh và vợ "gãy gánh giữa đường" khiến bạn bè và công chúng vô cùng bất ngờ. Diễn viên Đức Tiến thảng thốt kêu "trời" khi biết tin. Bởi cách đây 2 tháng, anh còn đến thăm vợ chồng Hoàng Anh tại Mỹ và thấy cặp đôi vẫn rất hòa thuận và vui vẻ. Nam diễn viên bày tỏ: "Mới 2 tháng trước anh đến thăm, 2 em vẫn vui vẻ".

Diễn viên Tuyền Mập động viên: "Mong chị mạnh mẽ để cùng nắm thật chắc tay con gái đi tiếp quãng đường còn lại. Con cái cần chúng ta, cần nhiều hơn khi nó chỉ còn mình mẹ. Thương 2 mẹ con". Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh viết: "Chị ơi cố lên vì Nu chị ơi". Đức Tiến gây bất ngờ khi cho biết, 2 tháng trước anh đến thăm nhà vẫn thấy cặp đôi vui vẻ bên nhau - Ảnh: FB Bên cạnh đó, rất nhiều nghệ sĩ cũng để lại bình luận gây tranh cãi. Dưới bài viết của Quỳnh Như, diễn viên Minh Luân bày tỏ: "Ni (tên gọi thân mật của Hoàng Anh) khổ tâm lắm Như, nó không còn là nó trong suốt thời gian dài, Luân không biết rõ chuyện gì đã xảy ra... Chỉ mong 2 vợ chồng mãi hạnh phúc, nhưng có những chuyện gia đình mình không nên nói như thế này!". Lời nhắn của Minh Luân nhận về vô số ý kiến chỉ trích của dư luận.

Khác với Minh Luân, ca sĩ Leon Vũ lại chia sẻ đầy ẩn ý: "Nước lớn thì sẽ có nước ròng. Có lông có cánh thì 'bay' thôi nè". Bình luận của Minh Luân nhận về vô số ý kiến trái chiều - Ảnh: FB Hiện tại, diễn viên Hoàng Anh vẫn chưa có động thái liên quan đến vấn đề này. Dù vậy, làn sóng chỉ trích hướng về anh đang vô cùng mạnh mẽ.

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