Hoa hậu Phương Lê gây tranh cãi khi cho rằng vợ Hoàng Anh ‘quá ảo tưởng’ và ‘bị bỏ chẳng có gì tội nghiệp’

Hậu trường 09/12/2020 15:32

Chia sẻ của Hoa hậu Phương Lê về Quỳnh Như – bà xã của diễn viên Hoàng Anh đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Thông tin vợ chồng nam diễn viên Hoàng Anh ly hôn sau 3 năm chung sống đang gây xôn xao mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán của dư luận.

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Gia đình hạnh phúc của Hoàng Anh trước khi đổ vỡ - Ảnh: FB

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chia sẻ quan điểm về cuộc hôn nhân đổ vỡ của vợ chồng Hoàng Anh. Theo đó, cô cho biết Quỳnh Như đã quá tự tin vào bản thân khi chấp nhận lấy một người trẻ đẹp hơn mình: “Bị bỏ là điều biết trước rồi còn than thở!... Chị này thật sự quá ảo tưởng bản thân khi dám lấy một người vừa trẻ vừa nổi tiếng thì giờ bị bỏ chẳng có gì tội nghiệp hết!

Làm sao chị có thể giữ chân một người đàn ông như thế trong căn nhà ở Mỹ mà như thế thì nghèo đấy. Ở nhà bán hàng online chăm con khác gì cuộc sống mẹ bỉm sữa, làm sao bạn ấy chấp nhận. Ở Mỹ mà sống như thế rất buồn chán, hụt hẫng! Mà bà vợ già còn ghen, ngăn cản léo nhéo thì bạn ấy chạy mất dép luôn chứ. Với đàn ông, con cái là thứ không phải để níu kéo được họ đâu! Muốn giữ gìn người đàn ông bên cạnh, phụ nữ phải đẹp hơn, thành công hơn mỗi ngày và quan trọng không cần ghen nhưng giả vờ ghen”.

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Bài đăng gây chú ý của Phương Lê - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ này của Phương Lê lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số khán giả đồng tình với quan điểm của nàng hậu: “Chị nói chính xác”, “Từ lúc đầu thấy không ổn rồi”, “Chuẩn! Muốn lấy chồng trẻ đẹp hơn mình thì mình phải giàu, có tiền, vậy thôi!”…

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Bình luận trái chiều của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trong khi đó, không ít cư dân mạng lại cho rằng Phương Lê đang quá nặng lời với bà xã Quỳnh Như, nhất là khi cô không phải người trong cuộc: “Cũng là chị em phụ nữ mà chị nói hơi nặng trong lúc người ta bị vấp ngã. Có lẽ chị đang sống trong hạnh phúc nên mạnh miệng đấy”, “Duyên ai, nghiệp ai, nợ ai người đó lãnh, đừng tạo khẩu nghiệp cho mình, vì cuộc đời không ai biết trước được!”…

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Lùm xùm xoay quanh chuyện diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều ly hôn sau 3 năm chung sống vẫn đang được công chúng chú ý.

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Từ khóa:   Hoa hậu Phương Lê bà xã Hoàng Anh Hoàng Anh ly hôn

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