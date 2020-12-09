Bị dân mạng công kích vì nghi là ‘kẻ thứ ba’ xen vào hôn nhân của Hoàng Anh, diễn viên hải ngoại Thắm Bebe lên tiếng

Hậu trường 09/12/2020 14:14

Trước những ồn ào không hay liên quan đến Hoàng Anh, nữ diễn viên hải ngoại Thắm Bebe đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Hôm qua (8/12), bà xã diễn viên Hoàng Anh đã lên tiếng tố chồng bội bạc, làm đơn ly hôn từ tháng 10 và bỏ bê con cái. Bên cạnh đó, cô còn ẩn ý chuyện nam diễn viên có tình mới: “Thôi thì duyên đã hết, tình cũng cạn. Anh đã không nghĩ đến con, phũ với tình nghĩa vợ chồng, em cũng nuốt đắng chấp nhận. Em mong anh vui với con đường anh chọn và hạnh phúc bên người mới!”.

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Hoàng Anh và vợ chính thức ly hôn sau 3 năm chung sống - Ảnh: FB

Hiện tại, thông tin nam diễn viên Hoàng Anh và bà xã Việt kiều ly hôn sau 3 năm chung sống đang gây xôn xao dư luận. Nhiều cư dân mạng không ngừng công kích nữ diễn viên hải ngoại Thắm Bebe vì cho rằng cô là “người thứ 3” xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng Hoàng Anh.

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Thắm Bebe bị dân mạng công kích vì lộ ảnh thân thiết bên Hoàng Anh - Ảnh: FB

Trước những ồn ào không hay này, Thắm Bebe đã chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân: “Thắm Bebe cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Thắm Bebe vẫn đang rất ổn và vẫn đang làm tiếp những công việc của mình. Cám ơn những ai quan tâm ủng hộ. Còn ai mà vào trang nhà Thắm Bebe mà ăn nói láo xược, vô văn hóa Thắm Bebe tống cổ không thương tiếc...

Im lặng không phải là để người ta muốn nói gì mình thì nói. Mà im lặng là để lắng nghe. Im lặng là vàng. Còn hơn cứ loi nhoi làm anh hùng bàn phím ném đá giấu tay. Chuyện đâu còn có đó”.

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Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô cho biết sẽ tố cáo những ai vu khống, bôi nhọ danh dự của mình.

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Sau khi lộ ảnh thân mật bên Hoàng Anh, những hình ảnh và thông tin về nữ diễn viên Thắm Bebe nhanh chóng được cư dân mạng tìm kiếm ráo riết.

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