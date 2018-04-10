Bên nhau gần 10 năm, Kiều Minh Tuấn xót xa thừa nhận vẫn chưa làm được điều này cho Cát Phượng

Hậu trường 10/04/2018 16:33

Kiều Minh Tuấn vừa thú nhận vẫn chưa làm được điều này cho bà xã Cát Phượng dù đã bên nhau một thời gian dài.

Kiều Minh TuấnCát Phượng là cặp đôi lệch tuổi từng khiến công chúng tranh cãi rất nhiều. Tuy nhiên, sau thời gian dài gắn bó, cả hai đã dần chứng minh được rằng tuổi tác hay sự chỉ trích của dư luận không thể ngăn cản được tình yêu của họ.

Hiện tại cặp đôi đang có cuộc sống hạnh phúc và ấm áp bên nhau. Dù chưa chính thức làm đám cưới nhưng Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã đăng ký kết hôn được hơn 2 năm.

Bên nhau gần 10 năm, Kiều Minh Tuấn xót xa thừa nhận vẫn chưa làm được điều này cho Cát Phượng - Ảnh 1
Chuyện tình lệch 18 tuổi của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng khiến dư luận dậy sóng - Ảnh: Internet

Mới đây Cát Phượng bất ngờ chia sẻ bài viết nói về những dấu hiệu của một người đàn ông chung thủy. Nữ diễn viên tiết lộ ông xã Kiều Minh Tuấn vẫn chưa làm được một điều, đồng thời nhắc nhở nam diễn viên về việc này.

Bên nhau gần 10 năm, Kiều Minh Tuấn xót xa thừa nhận vẫn chưa làm được điều này cho Cát Phượng - Ảnh 2
Cát Phượng mượn bài viết để nhắc nhở Kiều Minh Tuấn về việc mà nam diễn viên chưa làm được cho vợ - Ảnh: FBNV

Ngay bên dưới bài viết, rất nhiều người hâm mộ đã bình luận và đưa ra suy đoán của mình. Không để mọi người phải chờ đợi lâu, Kiều Minh Tuấn đã vào "thú nhận". Việc nam diễn viên không làm được cho Cát Phượng đó là không nhắn tin và gọi điện cho vợ mỗi khi xa nhà.

Bên nhau gần 10 năm, Kiều Minh Tuấn xót xa thừa nhận vẫn chưa làm được điều này cho Cát Phượng - Ảnh 3
Không để mọi người suy đoán quá nhiều, Kiều Minh Tuấn đã vào thú nhận - Ảnh: FBNV
Bên nhau gần 10 năm, Kiều Minh Tuấn xót xa thừa nhận vẫn chưa làm được điều này cho Cát Phượng - Ảnh 4
Nhiều chị em bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: FBNV
Bên nhau gần 10 năm, Kiều Minh Tuấn xót xa thừa nhận vẫn chưa làm được điều này cho Cát Phượng - Ảnh 5
Không chỉ yêu thương, chăm sóc Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn còn có mối quan hệ rất tốt với con trai riêng của vợ - Ảnh: Internet
Kiều Minh Tuấn rơi nước mắt khi nhắc đến nguyện vọng có con với Cát Phượng

Kiều Minh Tuấn rơi nước mắt khi nhắc đến nguyện vọng có con với Cát Phượng

Cặp đôi Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng, Trung Kiên - Lê Phương sẽ là khách mời của tập 1 "Là vợ phải thế" mùa 2.

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Từ khóa:   Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn Kiều Minh Tuấn Cát Phượng

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