Bên nhau gần 10 năm, Kiều Minh Tuấn xót xa thừa nhận vẫn chưa làm được điều này cho Cát Phượng

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng là cặp đôi lệch tuổi từng khiến công chúng tranh cãi rất nhiều. Tuy nhiên, sau thời gian dài gắn bó, cả hai đã dần chứng minh được rằng tuổi tác hay sự chỉ trích của dư luận không thể ngăn cản được tình yêu của họ.

Hiện tại cặp đôi đang có cuộc sống hạnh phúc và ấm áp bên nhau. Dù chưa chính thức làm đám cưới nhưng Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã đăng ký kết hôn được hơn 2 năm.