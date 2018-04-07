Quyền Linh bình luận sốc trên ảnh của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn

Dưới bức ảnh mà Cát Phượng vừa chia sẻ, MC Quyền Linh và Kiều Minh Tuấn tung hứng qua lại bằng những dòng bình luận hài hước khiến ai đọc cũng phải bật cười.
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Tuy chưa có một đám cưới chính thức nhưng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã rủ nhau đi đăng ký kết hôn. Họ đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng ngọt ngào, là điều mà bao cặp đôi trẻ vẫn ao ước có được.
Mới đây, hai vợ chồng đã có chuyến đi kỷ niệ 10 năm yêu nhau ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sau chuyến đi lãng mạn, nữ danh hài chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh đang nép đầu vào vai chồng trẻ với bình luận hài hước "Ai bình luận gì thì cứ thẳng tay nha, Cát pó lời rồi".
Bức ảnh bất ngờ nhận được bão like trên cộng đồng mạng. Hầu hết, mọi người đều thả tim và bày tỏ sự ghen tỵ trước hạnh phúc giản đơn của đôi vợ chồng đũa lệch.
Tuy nhiên, MC Quyền Linh lại bất ngờ để lại một bình luận khá sốc, hỏi về vị trí đặt tay của Kiều Minh Tuấn. Đáp lại đàn anh, nam diễn viên cũng không ngần ngại để lại lời giải thích đầy ẩn ý khiến ai đọc cũng "cười bò lăn".