Quyền Linh bình luận sốc trên ảnh của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn

Dưới bức ảnh mà Cát Phượng vừa chia sẻ, MC Quyền Linh và Kiều Minh Tuấn tung hứng qua lại bằng những dòng bình luận hài hước khiến ai đọc cũng phải bật cười.

Tuy chưa có một đám cưới chính thức nhưng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã rủ nhau đi đăng ký kết hôn. Họ đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng ngọt ngào, là điều mà bao cặp đôi trẻ vẫn ao ước có được.

Mới đây, hai vợ chồng đã có chuyến đi kỷ niệ 10 năm yêu nhau ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sau chuyến đi lãng mạn, nữ danh hài chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh đang nép đầu vào vai chồng trẻ với bình luận hài hước "Ai bình luận gì thì cứ thẳng tay nha, Cát pó lời rồi".

Cát Phượng chia sẻ bức ảnh kỷ niệm 10 năm yêu nhau với Kiều Minh Tuấn - Ảnh: FBNV

Bức ảnh bất ngờ nhận được bão like trên cộng đồng mạng. Hầu hết, mọi người đều thả tim và bày tỏ sự ghen tỵ trước hạnh phúc giản đơn của đôi vợ chồng đũa lệch.

Tuy nhiên, MC Quyền Linh lại bất ngờ để lại một bình luận khá sốc, hỏi về vị trí đặt tay của Kiều Minh Tuấn. Đáp lại đàn anh, nam diễn viên cũng không ngần ngại để lại lời giải thích đầy ẩn ý khiến ai đọc cũng "cười bò lăn".

MC Quyền Linh 'trêu chọc' Kiều Minh Tuấn dưới chia sẻ của Cát Phượng - Ảnh: FBNV

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có chuyến đi kỷ niệm 10 năm bên nhau ở Vĩnh Phúc - Ảnh: Internet

Cặp đôi trải nghiệm thú vui chèo thuyền trên sông - Ảnh: Internet

Kiều Minh Tuấn cõng Cát Phượng trên lưng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Đạo diễn Lê Hoàng: Cát Phượng 19% là giang hồ! Trong mắt Lê Hoàng, Cát Phượng là một nghệ sĩ đặc biệt. Cô có thể hóa thân vào những vai đa dạng, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau được nhưng lại rất thương người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyen-linh-binh-luan-soc-tren-anh-cua-cat-phuong-va-kieu-minh-tuan-277930.html