Bé Winnie hoá 'nữ hoàng băng giá' trong ngày sinh nhật, Đông Nhi để lộ chi tiết nghi vấn đang mang bầu lần 2?

Đoạn clip sinh nhật con gái Đông Nhi đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Tối ngày 27/10, trên trang cá nhân được tạo riêng cho của ái nữ Winnie, Đông Nhi đã chia sẻ một đoạn clip đón sinh nhật con gái cưng. Theo đó, bé Winnie được mẹ cho hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa vô cùng đáng yêu. Bữa tiệc sinh nhật cũng được trang trí khá hoành tráng. Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình cũng thu hút nhiều sự chú ý. Bé Winnie được mẹ cho hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa vô cùng đáng yêu trong ngày sinh nhật Bên cạnh đó, Đông Nhi cũng thay lời con gái gửi lời cảm ơn đến cô chú đã gửi lời chúc mừng sinh nhật khi con tròn 3 tuổi: "Cảm ơn ba mẹ đã giúp Nie hoàn thành ước mơ làm công chúa Elsa trong ngày sinh nhật ạ. Cảm ơn các cô chú, anh chị đã dành nhiều lời chúc yêu thương cho con, hôm nay Nie rất rất vui ạ".

Bên cạnh đó, Đông Nhi cũng thay lời con gái gửi lời cảm ơn đến cô chú đã gửi lời chúc mừng sinh nhật khi con tròn 3 tuổi Bên cạnh nét đáng yêu của con gái, Đông Nhi cũng gây chú ý vì để lộ dấu hiệu tăng cân, khuôn mặt có phần tròn hơn trước. Nữ ca sĩ còn diện chiếc váy rộng thùng thình giấu dáng làm dấy lên nghi vấn mang thai em bé thứ 2. Trước đó, trong hậu trường sự kiện, khi nhận câu hỏi về chuyện mang thai lần 2 thì Đông Nhi bật cười ngại ngùng cho biết khi nào tin vui có sẽ thông báo sau. Nữ ca sĩ còn diện chiếc váy rộng thùng thình giấu dáng làm dấy lên nghi vấn mang thai em bé thứ 2 Đông Nhi và Ông Cao Thắng là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất nhì Vbiz. Sau khoảng thời gian 10 năm gắn bó và một đám cưới thế kỉ, cả 2 đã chính thức chào đón ái nữ đầu lòng là Winnie. Ở thời điểm hiện tại, Winnie là một trong nhóc tì nhà sao Việt có lượng fan đông đảo trên mạng xã hội.

Dễ dàng nhận ra từ 1-2 tháng gần đây, bà xã Ông Cao Thắng chỉ diện đồ rộng, chụp ảnh cận mặt khiến netizen càng có cơ sở nghi vấn gia đình nhỏ có thêm thành viên mới Nếu lúc nhỏ, nhóc tì được yêu mến bởi biểu cảm hài hước thì càng lớn, Winnie càng xinh xắn, thùy mị. Mỗi khi xuất hiện, ái nữ nhà Ông Cao Thắng luôn được bố mẹ chăm chút diện mạo hệt nàng công chúa yêu kiều. Nếu lúc nhỏ, nhóc tì được yêu mến bởi biểu cảm hài hước thì càng lớn, Winnie càng xinh xắn, thùy mị Bên cạnh diện mạo xinh xắn, tính cách bé Winnie còn khá dạn dĩ, hòa đồng. Cô bé tự tin đứng hát trước mọi người và còn vô cùng lễ phép cúi đầu chào hỏi. Quan điểm dạy con của vợ chồng Đông Nhi Ông Cao Thắng cũng nhận được không ít lời khen. Đôi vợ chồng từng cho biết không quá bảo bọc, nuông chiều con mà luôn cho con tiếp xúc nhiều với cuộc sống xung quanh, ra các thử thách, vai trò giúp ái nữ phát triển kĩ năng. Bên cạnh diện mạo xinh xắn, tính cách bé Winnie còn khá dạn dĩ, hòa đồng. Cô bé tự tin đứng hát trước mọi người và còn vô cùng lễ phép cúi đầu chào hỏi Đông Nhi từng tiết lộ con gái có sở thích đặc biệt, đam mê học hỏi ngay từ bé. Trước đó, trong một đoạn clip được ghi lại, bé Winnie yêu cầu bố mẹ và những người xung quanh giao tiếp bằng bằng tiếng Anh. Đáng ngạc nhiên, nhóc tỳ nhà Ông Cao Thắng có thể hiểu được những từ vựng, câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản như: "Con có biết ông Thắng không?" thì bé liền mỉm cười nói: "Bố", khi được hỏi "Con có vui không?" bé lặp tức hiểu câu hỏi và đáp to "Có". Đông Nhi từng tiết lộ con gái có sở thích đặc biệt, đam mê học hỏi ngay từ bé Ngoài ra, từ khi còn nhỏ, con gái Đông Nhi đã có năng khiếu làm mẫu nhí khi chiếm trọn tâm điểm mỗi khi xuất hiện trong những bức ảnh gia đình. Từ lúc hơn 2 tuổi, Winnie đã có thể đóng quảng cáo, tham gia diễn xuất trong MV của bố mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-winnie-hoa-nu-hoang-bang-gia-trong-ngay-sinh-nhat-dong-nhi-de-lo-chi-tiet-nghi-van-dang-mang-bau-lan-2-627010.html