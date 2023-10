Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo!

Mới hơn 1 tuổi, trang cá nhân của bé Winnie Ông đã có gần 300 nghìn người theo dõi mỗi ngày khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Nếu lúc nhỏ, nhóc tì được yêu mến bởi biểu cảm hài hước thì càng lớn, Winnie càng xinh xắn, thùy mị. Mỗi khi xuất hiện, ái nữ nhà Ông Cao Thắng luôn được bố mẹ chăm chút diện mạo hệt nàng công chúa yêu kiều.

Các món đồ thời trang của Winnie đều được cắt may rất đa dạng và kiểu cách. Hầu hết các item đều được may với phần tay bồng, chân váy xoè hay chất liệu so giãn để phù hợp với các hoạt động khám phá thế giới của bé.