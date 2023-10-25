Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo!

Hậu trường 25/10/2023 10:45

Nếu lúc nhỏ, nhóc tì được yêu mến bởi biểu cảm hài hước thì càng lớn, Winnie càng xinh xắn, thùy mị.

Sau 1 thập kỉ yêu nhau, tháng 10/2019, Ông Cao Thắng và Đông Nhi đã tổ chức siêu đám cưới. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi đón ái nữ đầu lòng tên Winnie chào đời. Nhóc tỳ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, được nhận xét là "sao y bản chính" từ bố.

Hiện, Winnie sở hữu lượng fan đông đảo trên cõi mạng không thua gì bố mẹ nổi tiếng. Mới hơn 1 tuổi, trang cá nhân của bé Winnie Ông đã có gần 300 nghìn người theo dõi mỗi ngày khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 1
Mới hơn 1 tuổi, trang cá nhân của bé Winnie Ông đã có gần 300 nghìn người theo dõi mỗi ngày khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Nếu lúc nhỏ, nhóc tì được yêu mến bởi biểu cảm hài hước thì càng lớn, Winnie càng xinh xắn, thùy mị. Mỗi khi xuất hiện, ái nữ nhà Ông Cao Thắng luôn được bố mẹ chăm chút diện mạo hệt nàng công chúa yêu kiều.

Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 2
Mỗi khi xuất hiện, ái nữ nhà Ông Cao Thắng luôn được bố mẹ chăm chút diện mạo hệt nàng công chúa yêu kiều

Các món đồ thời trang của Winnie đều được cắt may rất đa dạng và kiểu cách. Hầu hết các item đều được may với phần tay bồng, chân váy xoè hay chất liệu so giãn để phù hợp với các hoạt động khám phá thế giới của bé.

Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 3
Các món đồ thời trang của Winnie đều được cắt may rất đa dạng và kiểu cách

Bên cạnh diện mạo xinh xắn, tính cách bé Winnie còn khá dạn dĩ, hòa đồng. Cô bé tự tin đứng hát trước mọi người và còn vô cùng lễ phép cúi đầu chào hỏi. Quan điểm dạy con của vợ chồng Đông Nhi Ông Cao Thắng cũng nhận được không ít lời khen. Đôi vợ chồng từng cho biết không quá bảo bọc, nuông chiều con mà luôn cho con tiếp xúc nhiều với cuộc sống xung quanh, ra các thử thách, vai trò giúp ái nữ phát triển kĩ năng. 

Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 4
Bên cạnh diện mạo xinh xắn, tính cách bé Winnie còn khá dạn dĩ, hòa đồng. Cô bé tự tin đứng hát trước mọi người và còn vô cùng lễ phép cúi đầu chào hỏi

Trong những chia sẻ về con gái, Đông Nhi phải thừa nhận về ngoại hình con gái giống ai thì đã rõ và không một ai nói Winnie giống mẹ cả. Tuy nhiên cô luôn cảm thấy vui vì điều này. Ngoài ra, "về tính cách, Winnie giống mẹ nhiều hơn một chút. Con nhạy cảm với âm nhạc và cảm xúc. Bây giờ hễ ai hát là con múa tay theo ngay. Con cũng biết buồn, tủi thân và mách mẹ nữa. Winnie trộm vía khoẻ mạnh, lanh lợi và nhạy bén phản xạ với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, Winnie có một cái nết khá là không hay. Đó là lúc đói, con sẽ cáu và đòi ăn nên cần được đáp ứng nhu cầu thật nhanh. Điểm này thì giống mẹ hoàn toàn".

Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 5
 Đôi vợ chồng từng cho biết không quá bảo bọc, nuông chiều con mà luôn cho con tiếp xúc nhiều với cuộc sống xung quanh, ra các thử thách, vai trò giúp ái nữ phát triển kĩ năng. 

Đông Nhi còn tiết lộ con gái có sở thích đặc biệt, đam mê học hỏi ngay từ bé. Trước đó, trong một đoạn clip được ghi lại, bé Winnie yêu cầu bố mẹ và những người xung quanh giao tiếp bằng bằng tiếng Anh.

Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 6
Đông Nhi còn tiết lộ con gái có sở thích đặc biệt, đam mê học hỏi ngay từ bé

Đáng ngạc nhiên, nhóc tỳ nhà Ông Cao Thắng có thể hiểu được những từ vựng, câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản như: "Con có biết ông Thắng không?" thì bé liền mỉm cười nói: "Bố", khi được hỏi "Con có vui không?" bé lặp tức hiểu câu hỏi và đáp to "Có"

Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 7
Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 8
Nhóc tỳ nhà Ông Cao Thắng có thể hiểu được những từ vựng, câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Có thể thấy, mới chỉ gần 3 tuổi nhưng nhóc tỳ đã có thể nói, hiểu và trả lời lại bằng một vài câu tiếng Anh đơn giản. Chỉ chưa đầy 24 giờ đăng tải, đoạn video đã thu về 3 triệu lượt xem cho thấy "độ hot" không hề kém cạnh bố mẹ của ái nữ nhà Đông Nhi.Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 9Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 10Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 11Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 12

Ái nữ nhà Đông Nhi càng lớn càng ra dáng 'tiểu thư đài các', bố mẹ được ngợi khen nuôi con quá khéo! - Ảnh 13
Ngoài ra, từ khi còn nhỏ, con gái Đông Nhi đã có năng khiếu làm mẫu nhí khi chiếm trọn tâm điểm mỗi khi xuất hiện trong những bức ảnh gia đình

Ngoài ra, từ khi còn nhỏ, con gái Đông Nhi đã có năng khiếu làm mẫu nhí khi chiếm trọn tâm điểm mỗi khi xuất hiện trong những bức ảnh gia đình. Từ lúc hơn 2 tuổi, Winnie đã có thể đóng quảng cáo, tham gia diễn xuất trong MV của bố mẹ. 

Ái nữ nhà Đông Nhi vi vu cùng mẹ tại Nhật Bản, fan 'cạn lời' với loạt biểu cảm không thể 'tấu hài' hơn của nhóc tì!

Ái nữ nhà Đông Nhi vi vu cùng mẹ tại Nhật Bản, fan 'cạn lời' với loạt biểu cảm không thể 'tấu hài' hơn của nhóc tì!

Winnie, con gái cưng của Đông Nhi - Ông Cao Thắng “nhí nhố” tại Yamagata khiến netizent ‘lụi tim’ khen hết lời.

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Từ khóa:   bé Winnie winnie nhà đông nhi con gái Đông Nhi

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