Bé Phạm Đức Lộc ngày đầu tiên về nước: Minh Béo đi thăm và để lại dòng trạng thái khó hiểu

Hậu trường 27/07/2017 15:28

Cách đây vài giờ, Minh Béo đã đăng trên trang cá nhân những tấm hình chụp chung với bé bị não úng thủy Đức Lộc tại mái ấm Đức Quang chùa Vạn Đức (Bến Tre).

Sau khi biết tin bé Đức Lộc điều trị từ Singapore trở về, Minh Béo đã đến thăm bé và chia sẻ những hình ảnh kháu khỉnh của cậu nhóc trên trang cá nhân.

Danh hài Minh Béo cho biết, anh rất hạnh phúc khi nhìn thấy bé Đức Lộc tình hình sức khỏe nay đã tốt hơn rất nhiều. Tât cả nhờ có sự chăm sóc của Thầy Lệ Hiếu và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trong suốt thời gian qua.

Cụ thể, Minh Béo viết: "Đến thăm bé Đức Lộc ở mái ấm Đức Quang chùa Vạn Đức (Bến Tre), thấy bé khoẻ mà lòng vui hơn. Cầu mong bé mau chóng bình phục, bé Lộc nhờ sự chăm sóc của Thầy Lệ Hiếu và các mạnh thường quân nay bé đã lên ký".

Bé Phạm Đức Lộc ngày đầu tiên về nước: Minh Béo đi thăm và để lại dòng trạng thái khó hiểu - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của bé Đức Lộc được danh hài Minh Béo chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Bé Phạm Đức Lộc ngày đầu tiên về nước: Minh Béo đi thăm và để lại dòng trạng thái khó hiểu - Ảnh 2
Qua những bức ảnh, có thể thấy bé Đức Lộc trông mập mạp và kháu khỉnh hơn trước đây rất nhiều - Ảnh: FBNV

Kết lại dòng tâm trạng, Minh Béo chia sẻ: "Nhìn bé thật vô tư trong khi ngoài cuộc sống kia toàn những tham sân si, tình thương của nhân loại tất cả cho chúng ta".

Bé Phạm Đức Lộc ngày đầu tiên về nước: Minh Béo đi thăm và để lại dòng trạng thái khó hiểu - Ảnh 3
Dưới sự chăm sóc tận tình của các sư thầy trong mái ấm, Đức Lộc nay đã khỏe hơn - Ảnh: FBNV

Vào một đêm mưa gió, ngày 7/7/2016, thầy Thích Lệ Hiếu, trụ trì chùa Vạn Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre thấy một đứa bé bị bỏ rơi ở cổng chùa khi dây rốn vẫn còn máu, thân bé đã ướt sũng, da lại tím tái nên vội vàng đem bé vào trong sơ cứu. Đến những vài tiếng sau, bé mới dần hồi phục. 

Một tuần sau khi đến trình báo tại cơ quan chức năng nhưng không ai đến nhận, đứa bé chính thức được nhà chùa nhận nuôi, khai sinh tên là Phạm Đức Lộc. Tuy nhiên, Đức Lộc có những triệu chứng bất thường như hay lên cơn sốt, đặc biệt đầu lại to hơn những đứa bé khác. Nhà chùa nhanh chóng đưa Lộc đến bệnh viện thăm khám và phát hiện ra em bị bệnh não úng thuỷ.

Bé Phạm Đức Lộc ngày đầu tiên về nước: Minh Béo đi thăm và để lại dòng trạng thái khó hiểu - Ảnh 4
Hình ảnh Đức Lộc tại bệnh viện khi phát hiện ra em bị bệnh não úng thủy - Ảnh: Internet

Điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bến Tre một thời gian nhưng tình hình của Lộc không cải thiện, lại mắc thêm chứng bệnh viêm phổi, người bắt đầu có triệu chứng co giật, thầy Hiếu quyết định mang bé Lộc lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) mong tìm chút hy vọng giành lại sự sống cho cậu bé.

Tại đây, các bác sĩ xác định tình trạng bé Đức Lộc khá nặng, đầu có đến 60% là nước, lại có hiện tượng trương mủ, lập tức lên phương án mổ khẩn cấp để đặt ống dẫn dịch cho bé. 

Vài tuần sau mổ, bé Lộc được cho xuất viện nhưng chỉ ít ngày được trở về chùa, đầu bé lại bị trương phình, các nhà sư chùa Vạn Đức quyết định đưa em sang BV Nhi Đồng 2 tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, bệnh viện trả bé Lộc về vì căn bệnh khó chữa.

Câu chuyện của Lộc khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã được nhiều nhà hảo tâm chú ý. Dù bệnh viện đã "bó tay", nhưng nhà chùa cùng các nhà hảo tâm vẫn cố gắng hết sức theo tinh thần "còn nước, còn tát" để giành lại bé từ tay tử thần. Hạnh phúc đã mỉm cười với Lộc khi một nhà hảo tâm đang sống ở Singapore cho biết đã tìm được một bệnh viện bên Singapore có thể điều trị căn bệnh này.

Sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật tại Singapore, bé Đức Lộc giờ đã trở về Việt Nam với sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều.

Bé Phạm Đức Lộc ngày đầu tiên về nước: Minh Béo đi thăm và để lại dòng trạng thái khó hiểu - Ảnh 5
Hình ảnh của Đức Lộc sau khi điều trị từ nước ngoài trở về, nhiều người không khỏi xúc động trước nghị lực phi thường của em - Ảnh: FBNV

Từ khóa:   Minh Béo bé phạm đức lộc bé bị não úng thủy minh béo đến thăm bé đức lộc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 32 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 32 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42