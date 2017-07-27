Danh hài Minh Béo cho biết, anh rất hạnh phúc khi nhìn thấy bé Đức Lộc tình hình sức khỏe nay đã tốt hơn rất nhiều. Tât cả nhờ có sự chăm sóc của Thầy Lệ Hiếu và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trong suốt thời gian qua.

Sau khi biết tin bé Đức Lộc điều trị từ Singapore trở về, Minh Béo đã đến thăm bé và chia sẻ những hình ảnh kháu khỉnh của cậu nhóc trên trang cá nhân.

Cụ thể, Minh Béo viết: "Đến thăm bé Đức Lộc ở mái ấm Đức Quang chùa Vạn Đức (Bến Tre), thấy bé khoẻ mà lòng vui hơn. Cầu mong bé mau chóng bình phục, bé Lộc nhờ sự chăm sóc của Thầy Lệ Hiếu và các mạnh thường quân nay bé đã lên ký".

Kết lại dòng tâm trạng, Minh Béo chia sẻ: "Nhìn bé thật vô tư trong khi ngoài cuộc sống kia toàn những tham sân si, tình thương của nhân loại tất cả cho chúng ta".

Vào một đêm mưa gió, ngày 7/7/2016, thầy Thích Lệ Hiếu, trụ trì chùa Vạn Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre thấy một đứa bé bị bỏ rơi ở cổng chùa khi dây rốn vẫn còn máu, thân bé đã ướt sũng, da lại tím tái nên vội vàng đem bé vào trong sơ cứu. Đến những vài tiếng sau, bé mới dần hồi phục.

Một tuần sau khi đến trình báo tại cơ quan chức năng nhưng không ai đến nhận, đứa bé chính thức được nhà chùa nhận nuôi, khai sinh tên là Phạm Đức Lộc. Tuy nhiên, Đức Lộc có những triệu chứng bất thường như hay lên cơn sốt, đặc biệt đầu lại to hơn những đứa bé khác. Nhà chùa nhanh chóng đưa Lộc đến bệnh viện thăm khám và phát hiện ra em bị bệnh não úng thuỷ.

Điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bến Tre một thời gian nhưng tình hình của Lộc không cải thiện, lại mắc thêm chứng bệnh viêm phổi, người bắt đầu có triệu chứng co giật, thầy Hiếu quyết định mang bé Lộc lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) mong tìm chút hy vọng giành lại sự sống cho cậu bé.

Tại đây, các bác sĩ xác định tình trạng bé Đức Lộc khá nặng, đầu có đến 60% là nước, lại có hiện tượng trương mủ, lập tức lên phương án mổ khẩn cấp để đặt ống dẫn dịch cho bé.

Vài tuần sau mổ, bé Lộc được cho xuất viện nhưng chỉ ít ngày được trở về chùa, đầu bé lại bị trương phình, các nhà sư chùa Vạn Đức quyết định đưa em sang BV Nhi Đồng 2 tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, bệnh viện trả bé Lộc về vì căn bệnh khó chữa.

Câu chuyện của Lộc khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã được nhiều nhà hảo tâm chú ý. Dù bệnh viện đã "bó tay", nhưng nhà chùa cùng các nhà hảo tâm vẫn cố gắng hết sức theo tinh thần "còn nước, còn tát" để giành lại bé từ tay tử thần. Hạnh phúc đã mỉm cười với Lộc khi một nhà hảo tâm đang sống ở Singapore cho biết đã tìm được một bệnh viện bên Singapore có thể điều trị căn bệnh này.

Sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật tại Singapore, bé Đức Lộc giờ đã trở về Việt Nam với sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều.