Bất ngờ với nhan sắc 'Quỳnh búp bê' sau hơn 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ

Hậu trường 11/11/2018 14:27

Sau hơn một tháng phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt diễn viên Phương Oanh trông ổn hơn nhưng vẫn bị nhận xét là cứng và gượng gạo.

Thời gian qua, bộ phim ‘Quỳnh búp bê’ gây sốt với những tình tiết gay cấn xoay quanh đề tài gái mại dâm. Một trong những gương mặt làm nên thành công của phim chính là diễn viên Phương Oanh - vai Quỳnh. 

Trong phim, người đẹp gây ấn tượng bởi lối diễn mộc mạc, tự nhiên cùng vẻ đẹp trong sáng nhưng luôn phảng phất nỗi buồn của người con gái đa đoan. Có thể nói, ‘Quỳnh búp bê ‘ là bộ phim đầu tiên đưa diễn viên Phương Oanh gần với khán giả nhưng lại được yêu mến một cách bất ngờ.

Tuy nhiên, cách đây ít lâu người đẹp gây sốc khi xuất hiện với gương mặt khác lạ. Cô thừa nhận đã phẫu thuật mũi nhưng cư dân mạng nghi ngờ có sự can thiệp nhiều hơn thế. Dù vậy, nhan sắc sau phẫu thuật của nữ diễn viên không được đánh giá cao, thậm chí còn bị chê là gượng gạo và đơ như tượng sáp. Mới đây, người đẹp một lần nữa xuất hiện ở sự kiện của giới giải trí và khiến khán giả tiếp tục thất vọng. Sau gần 1 tháng dao kéo, gương mặt của Phương Oanh đã bớt sưng hơn nhưng không còn điểm nào giống với cô gái Quỳnh xinh đẹp từng để lại ấn tượng sâu đậm trên màn ảnh nhỏ. 

Bất ngờ với nhan sắc 'Quỳnh búp bê' sau hơn 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Gương mặt Phương Oanh bớt sưng hơn và bắt đầu ổn định trở lại- Ảnh: Internet
Bất ngờ với nhan sắc 'Quỳnh búp bê' sau hơn 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2
Bất ngờ với nhan sắc 'Quỳnh búp bê' sau hơn 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3
Bất ngờ với nhan sắc 'Quỳnh búp bê' sau hơn 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4
Nhan sắc khác lạ thấy rõ của 'Quỳnh búp bê' sau khi can thiệp dao kéo- Ảnh: Internet
Bất ngờ với nhan sắc 'Quỳnh búp bê' sau hơn 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 5
Bất ngờ với nhan sắc 'Quỳnh búp bê' sau hơn 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 6
Bất ngờ với nhan sắc 'Quỳnh búp bê' sau hơn 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 7
Tuy Phương Oanh trông đẹp hơn so với lúc mới phẫu thuật nhưng khán giả vẫn chưa chịu chấp nhận nhan sắc này của cô- Ảnh: Internet
Bất ngờ với nhan sắc 'Quỳnh búp bê' sau hơn 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 8
Nhiều người yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng trước đây của 'Quỳnh búp bê' hơn bây giờ - Ảnh: Internet
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