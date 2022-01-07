Bất ngờ danh tính nghệ sĩ Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ 1000 tỷ, hóa ra là gương mặt cực kỳ quen thuộc

Hậu trường 07/01/2022 15:25

Có hơn 15 năm hoạt động ở làng giải trí trong nước cùng kinh nghiệm “không phải dạng vừa”, nghệ sĩ nam Vbiz nào đủ tầm sở hữu khối tài sản khổng lồ 1000 tỷ đồng?

Hoạt động trong showbiz nhiều năm, tài sản siêu to khổng lồ của các nghệ sĩ luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Vừa qua, kênh YouTube chính thức của MC Trấn Thành đã đăng tải đoạn clip ghi lại hậu trường buổi quay web drama "Hẻm cụt" do anh sản xuất và đảm nhận một vai diễn quan trọng. Đáng chú ý, trong clip này một người trong đoàn làm phim tiết lộ rằng nam diễn viên kiêm MC nổi đình nổi đám Trấn Thành hiện đang sở hữu khối tài sản lên tới 1000 tỷ đồng khiến ai cũng bật ngửa vì độ khủng của nó.

Bất ngờ danh tính nghệ sĩ Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ 1000 tỷ, hóa ra là gương mặt cực kỳ quen thuộc - Ảnh 1

 Trấn Thành đang là sao hạng A và hoạt động trong giới giải trí với nhiều vai trò khác nhau

Trấn Thành hiện là một cái tên vô cùng đắt show của màn ảnh Việt, anh hiện đang là ngôi sao hạng A và hoạt động trong làng giải trí với nhiều vai trò khác nhau. Trong đoạn clip hậu trường của bộ phim “Hẻm cụt”, đoàn làm phim cũng tiết lộ Trấn Thành chủ động thực hiện những cảnh quay nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế. Chia sẻ về vấn đề này, một diễn viên trong đoàn cho biết: "Tôi nói thật, trước giờ tôi chưa thấy diễn viên nào tài sản 1000 tỷ như Trấn Thành mà diễn không cần cascadeur. Chị em tôi đứng nhìn Trấn Thành diễn mà đứng tim luôn".

Ngay sau đó, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm bày tỏ: "Không phải không cần mà Trấn Thành tiết kiệm cho đoàn, sợ đóng thuế này nọ nên tự diễn luôn".

Không có phản ứng phủ nhận việc sở hữu tài sản nghìn tỷ, Trấn Thành tâm sự: "Khán giả ơi tôi diễn là phải hi sinh cả bản thân, cả thanh xuân. Vì vậy mong khán giả hãy theo dõi bộ phim hài của tôi".

Trấn Thành cũng cho biết anh đầu tư rất kỹ cho bộ phim này từ trang phục, bối cảnh cho đến những tình tiết nhỏ nhặt để tăng tính chân thực cho phim. Nghiêm túc với những dự án phim ảnh của mình, từ khi gia nhập làng giải trí, Trấn Thành vẫn duy trì đam mê diễn xuất và thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau.  Nam diễn viên sinh năm 1987 tại TP.HCM và từng theo học khoa Diễn viên của Đại học sân khấu - điện ảnh. Ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường, anh đã cùng bạn thân lập nhóm hài để đi diễn lấy kinh nghiệm cũng như kiếm thêm thu nhập. Năm 2006, anh thắng giải 3 cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình" và bắt đầu đắt show làm MC gameshow, sự kiện.

Bất ngờ danh tính nghệ sĩ Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ 1000 tỷ, hóa ra là gương mặt cực kỳ quen thuộc - Ảnh 2

 Trấn Thành đoạt nhiều giải thưởng quan trọng trong cả lĩnh vực MC và phim điện ảnh

Giai đoạn trở thành sao hạng A, anh phủ sóng dày đặc trong mọi hoạt động của giới nghệ thuật. Dù không tiết lộ mức cát-xê, nhưng nhiều người trong nghề chia sẻ Trấn Thành có mức thu nhập "khủng", lịch làm việc vô cùng tất bật và có những chương trình muốn mời anh góp mặt phải ngỏ lời, đặt lịch trước nhiều tháng.

Hơn 15 năm gây dựng tên tuổi, Trấn Thành hiện có một cuộc sống đủ đầy và giàu có. Sinh sống cùng bà xã Hari Won trong một chung cư cao cấp tại TP.HCM nhưng anh còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Tháng 5/2019, cặp đôi đình đám chi 7,5 tỷ đồng để mua thêm một căn hộ cao cấp rộng 100m2, hướng nhìn ra Hồ Tây ở Hà Nội. Danh hài Trường Giang từng bật mí rằng Trấn Thành và Hari Won còn có căn nhà lên đến 20 tỷ đồng ở trung tâm TP.HCM.

Bất ngờ danh tính nghệ sĩ Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ 1000 tỷ, hóa ra là gương mặt cực kỳ quen thuộc - Ảnh 3
Bất ngờ danh tính nghệ sĩ Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ 1000 tỷ, hóa ra là gương mặt cực kỳ quen thuộc - Ảnh 4
Bất ngờ danh tính nghệ sĩ Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ 1000 tỷ, hóa ra là gương mặt cực kỳ quen thuộc - Ảnh 5
Bất ngờ danh tính nghệ sĩ Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ 1000 tỷ, hóa ra là gương mặt cực kỳ quen thuộc - Ảnh 6

 Nhiều người phải choáng vì độ giàu có, xa xỉ của Trấn Thành

Ngoài cơ ngơi, nghệ sĩ 8x cũng có xế hộp hạng sang không thua kém bất kì đồng nghiệp nào. Đặc biệt, Trấn Thành có có thú vui sưu tập trang sức, phụ kiện và nước hoa xa xỉ. Chỉ tính riêng nước hoa, anh đang có đến 600 lọ trong số đó có trọn bộ một số dòng hàng hiếm, siêu đắt. Những chiếc đồng hồ tiền tỷ được gắn vàng, kim cương cũng thường xuyên được Trấn Thành sử dụng khi xuất hiện trước đám đông.

Có được vị trí nhất định trong showbiz, Trấn Thành phát triển hình ảnh của một nam nghệ sĩ đa tài trong các cương vị như: diễn viên hài kịch, diễn viên điện ảnh và truyền hình, MC, ca sĩ, đạo diễn, biên kịch…Chuyện Trấn Thành có 1000 tỷ là thật hay chỉ là câu nói đùa đồng nghiệp đang gây không ít bàn tán. Tuy nhiên không thể phủ nhận nam nghệ sĩ là người rất tài giỏi và đang có cuộc sống khiến nhiều người phải ao ước.

Bất ngờ danh tính nghệ sĩ Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ 1000 tỷ, hóa ra là gương mặt cực kỳ quen thuộc - Ảnh 7
Bất ngờ danh tính nghệ sĩ Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ 1000 tỷ, hóa ra là gương mặt cực kỳ quen thuộc - Ảnh 8
Bất ngờ danh tính nghệ sĩ Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ 1000 tỷ, hóa ra là gương mặt cực kỳ quen thuộc - Ảnh 9

 Nam nghệ sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc, giàu có đáng mơ ước cùng bà xã Hari Won

Dân mạng ngã ngửa khi xem ảnh cũ Tóc Tiên, cớ sao lại giống Trấn Thành thế này!

Dân mạng ngã ngửa khi xem ảnh cũ Tóc Tiên, cớ sao lại giống Trấn Thành thế này!

Cứ tưởng người em thất lạc lâu năm của Trấn Thành, soi thật kỹ netizen mới phát hiện hóa ra là ca sĩ Tóc Tiên.

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