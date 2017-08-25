Bảo Thy đăng tải hình ảnh cô diện chiếc áo bikini trắng khoe vòng 1 lấp lửng căng tròn khiến nhiều fan 'mắt chữ O mồm chữ A'.

Thời gian gần đây, Bảo Thy liên tục chia sẻ những khoảnh khắc cô diện trang phục táo bạo khoe vòng eo phẳng lì và vòng 1 bốc lửa. Rũ bỏ hình tượng ngây thơ, ngoan hiền trước đây, nữ ca sĩ đang bắt đầu theo đuổi phong cách sexy quyến rũ khi liên tục tung ra những bộ ảnh hở bạo đốt mắt người nhìn.

Nữ ca sĩ sinh năm 1988 có vẻ như đã chán làn da trắng muốt thường thấy và mong muốn có một làn da rám nắng khỏe khoắn. Cô nàng chăm chỉ đến hồ bơi, bãi biển để tắm nắng và tỏ ra hài lòng sau khi làn da đã có dấu hiệu nâu nâu như mong muốn.

Phong cách mới của Bảo Thy nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Khi mà tuổi của cô nàng cũng đã xấp xỉ 30 thì việc thay đổi hình tượng để phù hợp hơn với những sản phẩm mới cũng là điều nên làm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-thy-khoe-vong-1-cang-day-cung-lan-da-ram-nang-khien-fan-xit-mau-mui-229411.html