Bảo Thy khoe vòng 1 căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu mũi'

Hậu trường 25/08/2017 17:04

Bảo Thy đăng tải hình ảnh cô diện chiếc áo bikini trắng khoe vòng 1 lấp lửng căng tròn khiến nhiều fan 'mắt chữ O mồm chữ A'.

Thời gian gần đây, Bảo Thy liên tục chia sẻ những khoảnh khắc cô diện trang phục táo bạo khoe vòng eo phẳng lì và vòng 1 bốc lửa.

Rũ bỏ hình tượng ngây thơ, ngoan hiền trước đây, nữ ca sĩ đang bắt đầu theo đuổi phong cách sexy quyến rũ khi liên tục tung ra những bộ ảnh hở bạo đốt mắt người nhìn.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/bao-thy-khoe-vong-1.topic'>Bảo Thy khoe vòng 1</a> căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu'
Bảo Thy khoe vòng 1 căng tròn đốt mắt người xem - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ sinh năm 1988 có vẻ như đã chán làn da trắng muốt thường thấy và mong muốn có một làn da rám nắng khỏe khoắn. Cô nàng chăm chỉ đến hồ bơi, bãi biển để tắm nắng và tỏ ra hài lòng sau khi làn da đã có dấu hiệu nâu nâu như mong muốn.

Bảo Thy khoe vòng 1 căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu'
Bảo Thy càng ngày càng hở bạo - Ảnh: FBNV

Bảo Thy khoe vòng 1 căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu'
Nữ ca sĩ "Xếp vào quá khứ" rất thích đến hồ bơi tắm nắng - Ảnh: FBNV

Phong cách mới của Bảo Thy nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Khi mà tuổi của cô nàng cũng đã xấp xỉ 30 thì việc thay đổi hình tượng để phù hợp hơn với những sản phẩm mới cũng là điều nên làm.

Bảo Thy khoe vòng 1 căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu'
Nữ ca sĩ khoe thân hình hoàn hảo khiến fan "nổ đom đóm mắt" - Ảnh: FBNV

Bảo Thy khoe vòng 1 căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu'
Dù đã ngấp nghé 30, nhưng Bảo Thy vẫn chưa có ý định lập gia đình - Ảnh: FBNV

Bảo Thy khoe vòng 1 căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu'
Cô nàng thích cuộc sống tự lập và thoải mái làm những gì mình thích - Ảnh: FBNV

Bảo Thy khoe vòng 1 căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu'
Bảo Thy đang hướng đến phong cách gợi cảm, nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Bảo Thy khoe vòng 1 căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu'

Bảo Thy khoe vòng 1 căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu'
Có vẻ như cô nàng đã chán làn da trắng muốt này rồi - Ảnh: FBNV

Từ khóa:   Bảo Thy Bảo Thy hở bạo Bảo Thy khoe vòng 1

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 9 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 9 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 9 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42