Bẵng đi một thời gian, con gái 'bà mối' Cát Tường ngày càng xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ

Dân mạng "phát sốt" với những hình ảnh xinh xắn, lớn phổng phao của bé Na Uy - con gái diễn viên Cát Tường vừa được chia sẻ.
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Mới đây, diễn viên Cát Tường nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng khi khoe loạt ảnh vui vẻ cùng con gái Nguyễn Cát Tường An (tên thân mật là Na Uy) nhân dịp Noel. "Bà mai" của chương trình Bạn muốn hẹn hò viết: "Đi làm cả ngày đuối rồi... Noel mà thiên hạ đi chơi hết mình nôn muốn chết... ấy mà cũng kịp về với nhỏ này".
Không giống như nhiều bà mẹ nổi tiếng khác, Cát Tường không ngại chia sẻ ảnh con gái trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà mẹ đơn thân ít đăng tải khoảnh khắc bên con gái cưng như trước vì bé Na Uy đã đi du học tại Úc.
Bẵng đi một thời gian, cô bé ngày nào đã bước sang tuổi 16, cao hơn Cát Tường và ngày càng xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ. Cô bé được nhiều người hết lời khen ngợi vì thừa hưởng nét đẹp và sự duyên dáng từ mẹ.