Bẵng đi một thời gian, con gái 'bà mối' Cát Tường ngày càng xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ

Dân mạng "phát sốt" với những hình ảnh xinh xắn, lớn phổng phao của bé Na Uy - con gái diễn viên Cát Tường vừa được chia sẻ.

Mới đây, diễn viên Cát Tường nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng khi khoe loạt ảnh vui vẻ cùng con gái Nguyễn Cát Tường An (tên thân mật là Na Uy) nhân dịp Noel. "Bà mai" của chương trình Bạn muốn hẹn hò viết: "Đi làm cả ngày đuối rồi... Noel mà thiên hạ đi chơi hết mình nôn muốn chết... ấy mà cũng kịp về với nhỏ này".

Cát Tường khoe ảnh đi chơi Noel cùng con gái cưng - Ảnh: Internet

Hai mẹ con thân thiết như những người bạn, vui vẻ chụp ảnh nhí nhố cùng nhau - Ảnh: FBNV

Nguyễn Cát Tường An (tên thân mật là Na Uy) là trái ngọt ở cuộc hôn hôn nhân đầu tiên của diễn viên Cát Tường. Tuy nhiên, sau khi bố mẹ ly hôn, cô bé sống với ông bà ngoại nhiều hơn - Ảnh: Internet

Không giống như nhiều bà mẹ nổi tiếng khác, Cát Tường không ngại chia sẻ ảnh con gái trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà mẹ đơn thân ít đăng tải khoảnh khắc bên con gái cưng như trước vì bé Na Uy đã đi du học tại Úc.

Ở tuổi 16, con gái Cát Tường cao lớn phổng phao và biết ăn diện khi cùng mẹ tham gia sự kiện nhân dịp được về Việt Nam mới đây - Ảnh: FBNV

Là người se duyên cho rất nhiều cặp đôi nhưng cuộc sống hôn nhân của nữ MC lại nhiều truân chuyên. Hiện cô vẫn một mình lẻ bóng và tìm niềm vui bên công việc, chăm sóc người thân - Ảnh: FBNV

Vào những dịp đặc biệt, Cát Tường gác lại công việc và dành thời gian bên con gái - Ảnh: FBNV

Bẵng đi một thời gian, cô bé ngày nào đã bước sang tuổi 16, cao hơn Cát Tường và ngày càng xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ. Cô bé được nhiều người hết lời khen ngợi vì thừa hưởng nét đẹp và sự duyên dáng từ mẹ.

Vũ Cát Tường: Điều ngớ ngẩn nhất từng làm là khỏa thân sáng tác! Thành công của ngày hôm nay chính là quá trình không ngừng nỗ lực và tự làm mới mình của nữ ca sỹ - nhạc sỹ Vũ Cát Tường.

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