Bạn gái kém 15 tuổi tiết lộ sự thật sau tấm ảnh 'tình bể bình' với NSND Công Lý

Hậu trường 12/05/2020 09:26

Khoảnh khắc nghệ sĩ Công Lý được bạn gái kém tuổi chỉnh trang phục khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa vì quá ngọt ngào, tình tứ.

NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Anh nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến của công chúng. Trên sân khấu, "cô Đẩu" tạo ấn tượng bởi lối diễn xuất duyên dáng, dí dỏm. Thế nhưng ngoài đời, nam nghệ sĩ lại khá "kém duyên" với cuộc sống hôn nhân.

Sau 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nghệ sĩ Công Lý đã tìm được tình yêu mới bên bạn gái xinh đẹp. Người yêu của anh là Ngọc Hà, kém 15 tuổi và đang làm phóng viên. Hiện cặp đôi đã hẹn hò được 4 năm và nhiều lần xuất hiện cùng nhau. Mọi người hi vọng họ sẽ sớm "về chung nhà".

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Công Lý và Ngọc Hà công khai yêu nhau từ năm 2016 - Ảnh: FB

Mới đây, bạn gái Công Lý vừa đăng tải lại khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai. Cô nở nụ cười dịu dàng khi chỉnh trang phục cho người yêu. Được biết, đây là hình ảnh trong ngày Công Lý nhậm chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

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Ngọc Hà ân cần chăm sóc cho bạn trai - Ảnh: FB

Cô tiết lộ câu chuyện vui phía sau bức ảnh này: "Sự thật phía sau bức ảnh tươi cười này!

Hà: Ui zời ơi, sao lại cài phù hiệu thế này.

Lý: Kệ nó đi, trời nóng thế này mà cứ hành hạ nhau.

Hà: Đừng nói nữa, ngoan, lát mua cho que kem Tràng Tiền mà ăn cho mát.

Lý: Ăn suốt gần 30 năm nay rồi! (Ý khoe nhà hát ổng đối diện kem Tràng Tiền mà).

Hà: Ông không đứng đó, tôi hét lên bây giờ!".

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NSND Công Lý hạnh phúc vì người yêu đồng hành trong cuộc sống và cả sự nghiệp - Ảnh: FB

Dù đã đi qua độ tuổi thanh xuân, nhưng khi đứng trước bạn gái 9x xinh đẹp, NSND Công Lý lại có những giây phút cực đáng yêu. Nhiều đồng nghiệp và khán giả chọc ghẹo vì sự dễ thương của cặp đôi: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", "Công nhận hành hạ anh tôi", "Đúng rồi, giờ không nghe lời, chơi bài hét ầm lên, giãy đành đạch sợ ngay", "Nhìn ông bà Phó hạnh phúc quá!"...

NSND Công Lý chính thức lên Phó giám đốc, người yêu Ngọc Hà xuất hiện rạng rỡ

NSND Công Lý chính thức lên Phó giám đốc, người yêu Ngọc Hà xuất hiện rạng rỡ

"Mấy chục năm làm nghề, đứng trên sân khấu không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay lên sân khấu tôi thấy cảm giác lạ lắm, chưa bao giờ run như thế", Công Lý chia sẻ.

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Từ khóa:   Công Lý bạn gái Công Lý NSND Công Lý

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