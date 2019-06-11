Bận bù đầu vẫn chăm con cực khéo, Thanh Bình khiến dân mạng phải thốt lên 'ông bố của năm' đây rồi

Hậu trường 11/06/2019 17:03

Nhìn những hình ảnh này, cư dân mạng không khỏi ghen tỵ với "Kiều nữ" Ngọc Lan vì có ông xã đảm đang, khéo chăm con.

Thanh Bình nổi tiếng là người đàn ông mẫu mực của showbiz Việt. Anh từng được bà xã Ngọc Lan ca ngợi hết lời vì rất giỏi trong việc gia đình. Ngược với sự vụng về của vợ, nam diễn viên rất khéo léo trong việc bếp núc nhà cửa. Ngay cả việc chăm con anh cũng vô cùng thành thạo.

Mới đây, nam diễn viên nhận được nhiều lời ngợi khen của cư dân mạng khi chia sẻ ảnh chăm sóc con trai Louis trong hậu trường. Được biết, Ngọc Lan đang bận lịch quay xa nhà nên không thể trông con. Vì muốn gần gũi với con trai, anh đã đưa cậu nhóc theo đến nơi làm việc.

Bận bù đầu vẫn chăm con cực khéo, Thanh Bình khiến dân mạng phải thốt lên 'ông bố của năm' đây rồi - Ảnh 1
Thanh Bình đưa con trai đến tận trường quay để tiện chăm sóc vì vợ đi công tác xa - Ảnh: FBNV
Bận bù đầu vẫn chăm con cực khéo, Thanh Bình khiến dân mạng phải thốt lên 'ông bố của năm' đây rồi - Ảnh 2

Anh nhắn nhủ đến con trai: 'Điều cuối cùng ba mong là con hãy cứ đáng yêu và thân thiện như thế này mãi nhé. Ba không dám nói trước điều gì, nhưng ba sẽ cố gắng thật nhiều... Yêu con!' - Ảnh: FBNV

Bận bù đầu vẫn chăm con cực khéo, Thanh Bình khiến dân mạng phải thốt lên 'ông bố của năm' đây rồi - Ảnh 3
Nam diễn viên tất bật chăm sóc, chơi với cậu nhóc - Ảnh: FBNV

Thanh Bình chia sẻ: "Mấy hôm nay mẹ bận quay xa nên ba tranh thủ đón con rồi đưa con lên đoàn coi ba quay phim! Con ngoan lắm, ba nói ngồi im đó để ba đi làm, vậy là ngồi không dám hó hé gì luôn! Cầm xe chơi mà lâu lâu quay qua hỏi chị Chít ‘Ba đi đâu rồi’!

Ba cứ vô quay 1 chút lại chạy ra chơi với Louis, nhưng Louis ngoan lắm, không đòi bất cứ điều gì, gặp ba quay xong chạy ra là cứ nhe răng ra cười thôi.

Ăn 1 tô bánh canh bự chảng cái vèo! Ăn xong uống nước rồi lấy xe chơi với cô Nam Thư. Tới lúc cô Út lên đón, ra xe mà cứ bu chân ba không chịu rời. Ba có gỗ đá thế nào cũng không chịu nổi con trai ah...”.

Biết ba mệt mỏi vì làm việc, cậu bé rất ngoan và nghe lời. Khi vừa hết cảnh quay, nam diễn viên tranh thủ chăm sóc con trai, cho bé ăn, thay quần áo...

Bận bù đầu vẫn chăm con cực khéo, Thanh Bình khiến dân mạng phải thốt lên 'ông bố của năm' đây rồi - Ảnh 4
Ngay khi rảnh rỗi, Thanh Bình liền chạy ra chăm con, đút bé ăn - Ảnh: FBNV

Bận bù đầu vẫn chăm con cực khéo, Thanh Bình khiến dân mạng phải thốt lên 'ông bố của năm' đây rồi - Ảnh 5

Bận bù đầu vẫn chăm con cực khéo, Thanh Bình khiến dân mạng phải thốt lên 'ông bố của năm' đây rồi - Ảnh 6
Những lúc không có ba bên cạnh, cậu bé ngoan ngoãn ngồi 1 chỗ, không hề quấy phá hay khóc lóc - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Thanh Bình nhận được nhiều lời ngợi khen từ cư dân mạng: “Người cha tuyệt vời"; "Ông bố của năm"; "Tuyệt vời quá. Tình cha"; "Ông bố giỏi quá, vừa quay vừa chăm con được luôn hé"… 

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Từ khóa:   Thanh Bình - Ngọc Lan

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