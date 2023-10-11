Bạch Lan Phương trải lòng về cảm xúc tồi tệ vào ngày sinh nhật hậu biến cố 'mất con'

Hậu trường 11/10/2023 09:03

Những chia sẻ của bạn gái Huỳnh Anh nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Sau 3 năm hẹn hò đầy sóng gió, vừa qua, Huỳnh Anh và bạn gái Bạch Lan Phương vui mừng thông báo mang thai con đầu lòng. Tuy vậy, niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì thông tin Bạch Lan Phương sảy thai khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

Bạch Lan Phương trải lòng về cảm xúc tồi tệ vào ngày sinh nhật hậu biến cố 'mất con' - Ảnh 1
Huỳnh Anh túc trực bên cạnh để động viên và chăm sóc bạn gái trong bệnh viện

Cụ thể, ngày 7/10, trên trang cá nhân, cựu MC chương trình VTV Kết Nối nghẹn ngào chia sẻ: “Bố mẹ không giữ được em, chưa có duyên với em, vậy hẹn em, chúng mình sớm gặp lại nhé… Bao cố gắng đến hôm nay tan biến nhẹ như mây... Nhưng chắc sẽ có an bài khác tốt hơn…”. Thông tin này khiến cả người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Trong hình ảnh đăng tải, Bạch Lan Phương đang được điều trị lại sức khoẻ sau biến cố mất con.

Bạch Lan Phương trải lòng về cảm xúc tồi tệ vào ngày sinh nhật hậu biến cố 'mất con' - Ảnh 2
 Sau biến cố đau lòng, Bạch Lan Phương được bạn trai Huỳnh Anh cùng hội bạn bè thân thiết tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 37

Mới đây, sau biến cố đau lòng, Bạch Lan Phương được bạn trai Huỳnh Anh cùng hội bạn bè thân thiết tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 37. Cựu MC cho biết vẫn chưa thoát được cảm giác tiêu cực vào lúc này: "Nhóm bạn 20 năm của tôi sau khi bàn bạc để thống nhất ngày tổ chúc sinh nhật cho tôi, 14 giờ mọi người bảo: "Hôm nay luôn nhé. Máu lên." Và tôi có 2 tiếng 30 phút để chuẩn bị từ make up, trang phục, đặt tiệc, đặt cameraman. Có lẽ mọi người muốn kéo tôi ra ngay khỏi cái cảm giác tệ hại lúc ấy nên không cho tôi có sự lựa chọn khác...

Một ngày có quá nhiều cảm xúc đan xen, nhưng tôi hiểu rằng minh luôn được yêu thương và phải tiến về phía trước. Tuổi mới, mong cho bản thân luôn có sức khoẻ, có trí tuệ để dù cuộc đời có gập ghềnh gió sương, bản thân luôn tự cường mà bước tiếp. Chào em của tuổi mới. Cảm ơn những sự yêu thương này!".

Bạch Lan Phương trải lòng về cảm xúc tồi tệ vào ngày sinh nhật hậu biến cố 'mất con' - Ảnh 3
Cựu MC cho biết vẫn chưa thoát được cảm giác tiêu cực vào lúc này

Trong những hình ảnh chia sẻ, Bạch Lan Phương diện trang phục màu hồng phấn, tình tứ bên cạnh diễn viên Huỳnh Anh. Tuy nhiên, ánh mắt của cô vẫn không giấu được nỗi buồn. Phía dưới phần bình luận, dân tình không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cựu MC và động viên cô sớm vượt qua nỗi đau.

Bạch Lan Phương trải lòng về cảm xúc tồi tệ vào ngày sinh nhật hậu biến cố 'mất con' - Ảnh 4
Trong những hình ảnh chia sẻ, Bạch Lan Phương diện trang phục màu hồng phấn, tình tứ bên cạnh diễn viên Huỳnh Anh. Tuy nhiên, ánh mắt của cô vẫn không giấu được nỗi buồn

Tháng 2/2021, Huỳnh Anh cầu hôn bạn gái và đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, vì bố ruột của Huỳnh Anh vừa qua đời không lâu nên dự định tạm thời bị hoãn lại. Dẫu chưa thể tổ chức đám cưới, Huỳnh Anh vẫn gọi Bạch Lan Phương là vợ. Anh cho biết hai bên gia đình hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm của họ. Nam diễn viên cho biết anh đã sẵn sàng làm bố khi gia đình đón nhận tin vui nhưng thật không may chuyện buồn đã đến với anh.

Đau buồn sau biến cố 'mất con', bạn gái Huỳnh Anh còn gặp chuyện uất ức đến bật khóc tại bệnh viện, nghe xong ai cũng thương cảm!

Đau buồn sau biến cố 'mất con', bạn gái Huỳnh Anh còn gặp chuyện uất ức đến bật khóc tại bệnh viện, nghe xong ai cũng thương cảm!

Câu chuyện của bạn gái Huỳnh Anh tại bệnh viện nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

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