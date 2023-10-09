Câu chuyện của bạn gái Huỳnh Anh tại bệnh viện nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Sau 3 năm hẹn hò đầy sóng gió, vừa qua, Huỳnh Anh và bạn gái Bạch Lan Phương vui mừng thông báo mang thai con đầu lòng. Tuy vậy, niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì thông tin Bạch Lan Phương sảy thai khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Huỳnh Anh túc trực bên cạnh để động viên và chăm sóc bạn gái trong bệnh viện Cụ thể, ngày 7/10, trên trang cá nhân, cựu MC chương trình VTV Kết Nối nghẹn ngào chia sẻ: “Bố mẹ không giữ được em, chưa có duyên với em, vậy hẹn em, chúng mình sớm gặp lại nhé… Bao cố gắng đến hôm nay tan biến nhẹ như mây... Nhưng chắc sẽ có an bài khác tốt hơn…”. Thông tin này khiến cả người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Trong hình ảnh đăng tải, Bạch Lan Phương đang được điều trị lại sức khoẻ sau biến cố mất con.

Người hâm mộ chia buồn với cặp đôi Mới đây, trưa ngày 8/10, Bạch Lan Phương tiếp tục chia sẻ về những trải nghiệm "siêu tệ" mà bản thân đã gặp phải khi đang ở trong viện. Cụ thể, cựu MC cho biết bản thân và Huỳnh Anh đang khá mệt mỏi, buồn bã sau chuyện buồn nhưng trong lúc lấy thuốc thì nhân viên liên tục hỏi xem có phải là diễn viên không. Dù đã trả lời là không phải, thế nhưng người này liên tiếp quấy rối, thậm chí còn yêu cầu Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh phải tháo khẩu trang ra để xem mặt. Bạch Lan Phương tiết lộ gặp chuyện uất ức đến phát khóc tại bệnh viện Quá bức xúc trước thái độ của người bán hàng, Bạch Lan Phương đã phản pháo lại: "Chị ơi bọn em có quyền cá nhân mà chị". Thế nhưng, người này vẫn không dừng lại mà còn không ngần ngại cười cợt thích thú trước mặt cả hai. Không những thế, Bạch Lan Phương còn tiết lộ ngoài câu chuyện của người bán thuốc, còn có những trải nghiệm khinh khủng khác, khiến cô uất ức đến phát khóc tại bệnh viện.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng nhận nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Đa phần mọi người đều để lại bình luận động viên, mong rằng cặp đôi có thể vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này. Đa phần mọi người đều để lại bình luận động viên, mong rằng cặp đôi có thể vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này. Huỳnh Anh được khán giả biết đến với các tác phẩm Chạy Trốn Thanh Xuân, Cả Một Đời Ân Oán, Mùa Xuân Ở Lại, Lựa Chọn Số Phận… Trong khi đó, Bạch Lan Phương từng dẫn các chương trình như VTV Kết Nối, Thời Trang và Cuộc Sống. Cả hai quen nhau từ năm 2020. Tháng 2/2021, Huỳnh Anh cầu hôn bạn gái và đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, vì bố ruột của Huỳnh Anh vừa qua đời không lâu nên dự định tạm thời bị hoãn lại. Tháng 2/2021, Huỳnh Anh cầu hôn bạn gái và đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, vì bố ruột của Huỳnh Anh vừa qua đời không lâu nên dự định tạm thời bị hoãn lại. Dẫu chưa thể tổ chức đám cưới, Huỳnh Anh vẫn gọi Bạch Lan Phương là vợ. Anh cho biết hai bên gia đình hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm của họ. Nam diễn viên cho biết anh đã sẵn sàng làm bố khi gia đình đón nhận tin vui nhưng thật không may chuyện buồn đã đến với anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/au-buon-sau-bien-co-mat-con-ban-gai-huynh-anh-con-gap-chuyen-uat-uc-en-bat-khoc-tai-benh-vien-nghe-xong-ai-cung-thuong-cam-622531.html