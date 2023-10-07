Vừa công khai mang thai chưa được bao lâu, bạn gái Huỳnh Anh đau buồn thông báo: "Bố mẹ không giữ được em, chưa có duyên với em, vậy hẹn em, chúng mình sớm gặp lại nhé"

Hậu trường 07/10/2023 16:28

Trạng thái mới đây của MC Bạch Lan Phương đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương - bạn gái của Huỳnh Anh thông báo cô vừa bị sảy thai: "Bố mẹ không giữ được em, chưa có duyên với em, vậy hẹn em, chúng mình sớm gặp lại nhé". Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Vừa công khai mang thai chưa được bao lâu, bạn gái Huỳnh Anh đau buồn thông báo: 'Bố mẹ không giữ được em, chưa có duyên với em, vậy hẹn em, chúng mình sớm gặp lại nhé' - Ảnh 1
Bạch Lan Phương - bạn gái của Huỳnh Anh thông báo cô vừa bị sảy thai.

Bài viết đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, nhiều người đã để lại bình luận động viên, mong rằng cặp đôi có thể vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này.

Vừa công khai mang thai chưa được bao lâu, bạn gái Huỳnh Anh đau buồn thông báo: 'Bố mẹ không giữ được em, chưa có duyên với em, vậy hẹn em, chúng mình sớm gặp lại nhé' - Ảnh 2
 Nhiều người đã để lại bình luận động viên, mong rằng cặp đôi có thể vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này.

Huỳnh Anh cầu hôn Bạch Lan Phương vào tháng 2/2021 và dự định cưới trong năm đó. Tuy nhiên, họ quyết định hoãn kế hoạch làm đám cưới khi biết bố Huỳnh Anh mắc bạo bệnh. Ông qua đời cách đây không lâu.

Vừa công khai mang thai chưa được bao lâu, bạn gái Huỳnh Anh đau buồn thông báo: 'Bố mẹ không giữ được em, chưa có duyên với em, vậy hẹn em, chúng mình sớm gặp lại nhé' - Ảnh 3
Huỳnh Anh cầu hôn Bạch Lan Phương vào tháng 2/2021 và dự định cưới trong năm đó.

Hai người dự định tổ chức sau lễ giỗ đầu của ông. Anh từng tâm sự: "Trước đó, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng tạm hoãn vì bố tôi không may mắc bạo bệnh. Vừa qua, bố tôi vừa qua đời đó là nỗi mất mát lớn của gia đình chúng tôi. Vậy nên, việc cưới hỏi của hai vợ chồng tạm thời hoãn lại, có chăng phải qua giỗ đầu bố tôi".

Dẫu chưa làm đám cưới, Huỳnh Anh vẫn gọi Bạch Lan Phương là vợ. Anh cho biết hai bên gia đình hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm của họ. Nam diễn viên cho biết anh đã sẵn sàng làm bố khi gia đình đón nhận tin vui nhưng thật không may chuyện buồn đã đến với anh.

Vừa công khai mang thai chưa được bao lâu, bạn gái Huỳnh Anh đau buồn thông báo: 'Bố mẹ không giữ được em, chưa có duyên với em, vậy hẹn em, chúng mình sớm gặp lại nhé' - Ảnh 4
Dẫu chưa làm đám cưới, Huỳnh Anh vẫn gọi Bạch Lan Phương là vợ.

Huỳnh Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh từng là thành viên đội tuyển taekwondo trẻ Hà Nội. Nam diễn viên ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như Bi, đừng sợ!, Thiên sứ 999, Bộ tứ 10A8, Cầu vồng tình yêu, Tình khúc bạch dương, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Tiệm ăn dì ghẻ, Mùa xuân ở lại... 

Bạn gái Bạch Lan Phương hơn Huỳnh Anh 6 tuổi, hiện sống và làm việc ở Hà Nội. Bên cạnh kinh doanh, cô từng góp mặt trong một số chương trình với vai trò MC.

Vừa công khai mang thai chưa được bao lâu, bạn gái Huỳnh Anh đau buồn thông báo: 'Bố mẹ không giữ được em, chưa có duyên với em, vậy hẹn em, chúng mình sớm gặp lại nhé' - Ảnh 5
Huỳnh Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội.
Vừa công khai mang thai chưa được bao lâu, bạn gái Huỳnh Anh đau buồn thông báo: 'Bố mẹ không giữ được em, chưa có duyên với em, vậy hẹn em, chúng mình sớm gặp lại nhé' - Ảnh 6
Bạn gái Bạch Lan Phương hơn Huỳnh Anh 6 tuổi, hiện sống và làm việc ở Hà Nội.
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