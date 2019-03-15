Bà xã Ưng Hoàng Phúc khoe nhan sắc rạng rỡ khi mang thai lần 3

Dù đang mang bầu lần 3 nhưng bà xã Ưng Hoàng Phúc vẫn sở hữu gương mặt trẻ trung, làn da căng bóng đáng ghen tỵ.

Mới đây, vợ chồng Ưng Hoàng Phúc đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh vô cùng tình tứ. Cặp đôi diện áo cặp màu hồng phấn, liên tục thể hiện những cử chỉ ngọt ngào như thời mới yêu. Có thể thấy, tuy đang mang thai con thứ ba nhưng người mẫu Kim Cương vẫn sở hữu nhan sắc không tì vết.

Bên cạnh làn da trắng mịn thì vóc dáng của bà mẹ hai con vẫn rất thon gọn. Nhiều người dành tặng những lời khen cho đôi vợ chồng trẻ. Tuy đã sống chung gần ba năm qua nhưng họ vẫn dành cho nhau sự trân trọng như ngày đầu.

Bà xã Ưng Hoàng Phúc khoe nhan sắc rạng rỡ bên chồng khi mang thai lần 3 - Ảnh: Internet

Dù đã sống chung gần 3 năm qua nhưng Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh: Internet

Trước đó, bà xã Ưng Hoàng Phúc chia sẻ lên trang cá nhân bức thư gửi con vô cùng xúc động. Qua giọng văn của một người mẹ, có thể thấy cô dành cho các con một tình yêu vô bờ bến và rất thiêng liêng.

Được biết, hiện Kim Cương đang mang thai ở tháng thứ ba, sức khoẻ rất tốt và không bị thai nghén như nhiều phụ nữ khác ở 3 tháng đầu thai kỳ. Nói về niềm hạnh phúc tuyệt vời này, Kim Cương cho biết cả hai vợ chồng đều không giấu được xúc động khi hay tin.

Không tặng quà sang hàng hiệu, Ưng Hoàng Phúc khiến vợ bật khóc vì điều này Trước khi xa nhà đi lưu diễn, nam ca sĩ đã bí mật để lại bức thư ngọt ngào gửi vợ ngày 8/3.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-xa-ung-hoang-phuc-khoe-nhan-sac-rang-ro-khi-mang-thai-lan-3-318460.html