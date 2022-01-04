Tại chương trình "Nhập gia tùy tục", nữ ca sĩ Hari Won đã có tiết lộ bất ngờ khi cho biết mình từng bị sàm sỡ đến hơn chục lần. Theo Hari Won, dù bị những chuyện không hay như thế nhưng về nhà cô rất sợ nói với ba mẹ vì "các bậc cha mẹ thế hệ ngày xưa thường rất bảo thủ, không cảm thông, có khi còn quay ra trách ngược lại con mình theo kiểu đó là lỗi của con, tại sao con lại ăn mặc hở hang, lại đi gặp người lạ".

Nữ ca sĩ cho rằng, lúc này, bản thân dù là nạn nhân những lại trở thành người có lỗi và cô rất ám ảnh khi bị nói như vậy.

"Tôi rất quan tâm đến những chuyện bị xâm hại, quấy rối vì tôi cũng có nhiều người bạn từng trải qua điều đó. Thậm chí, đến chính bản thân tôi cũng từng hơn chục lần bị sờ mó, sờ soạng. Tôi bị rất nhiều lần. Bạn bè tôi còn hỏi vì sao tôi lại bị sàm sỡ liên tục như thế nhưng tôi cũng không thể giải thích được.

Từ năm lớp 5, tôi đã bị sàm sỡ và gặp biến thái lần đầu trong cuộc đời. Từ đó, tôi bị rất nhiều lần khác nhưng không bao giờ nói cho ba mẹ biết.

Tôi rất sợ khi nói ra, ba mẹ sẽ trách tôi phải làm gì mới bị như thế rồi ngăn cấm tôi đi ra ngoài. Tôi rất sợ bị như thế. Tôi cũng không dám nói với bạn bè mình vì xấu hổ, sợ bị trêu chọc, đồn thổi linh tinh. Tôi chỉ dám nói chuyện với người lạ, nhưng người không biết tôi là ai. Họ bảo tôi rằng, nếu gặp chuyện bị quấy rối mà không nói ra sẽ bị giết chết linh hồn suốt cả cuộc đời" - Hari Won chia sẻ thêm.

Theo bà xã Trấn Thành, rất nhiều người phụ nữ từng bị sàm sỡ nhưng không dám nói ra và cứ phải chịu đựng vì ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của họ nặng nề quá. Bản thân cô chọn cách tâm sự với người lạ vì họ không biết cô là ai nên luôn nói những gì khách quan và cho cô những định hướng mà cô không bao giờ nói tới.

MC Đinh Tiến Dũng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau những chia sẻ của Hari Won, host của chương trình - MC Đinh Tiến Dũng cũng bày tỏ ý kiến, khi một người phụ nữ gặp điều không may như thế, thông thường không phải ai cũng đủ bản lĩnh để bình tĩnh. Họ sẽ không biết phải làm như thế nào, ba mẹ và bạn bè đều không tâm sự được và có thể dẫn đến những hành động dại dột. Tuy nhiên, nếu "họ" - nạn nhân - tâm sự với một người lạ thì biết đâu thì phía bên kia người ấy sẽ giúp đưa ra những lời khuyên mà chí ít sẽ giúp các chị em bình tĩnh lại và tìm hướng giải quyết tốt hơn.