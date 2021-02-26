Bà xã Thương Tín đã có mặt tại bệnh viện, mẹ vợ nghẹn ngào tiết lộ: ‘Ổng tỉnh lại là đòi về vì sợ tốn tiền’

Hậu trường 26/02/2021 14:54

Nhận được tin Thương Tín nhập viện cấp cứu, vợ nam nghệ sĩ đã tức tốc từ Phan Rang vào Sài Gòn để chăm sóc chồng.

Sáng nay (26/2), MC Phạm Anh khiến nhiều người hoang mang, lo lắng khi tiết lộ nghệ sĩ Thương Tín nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ. Tuy nhiên, phía bệnh viện cho biết nguyên nhân nam nghệ sĩ nhập viện chưa được xác nhận: “Hiện tại các bác sĩ đang tích cực hồi sức, cấp cứu cho chú. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng của chú chưa có kết luận rõ ràng là do đột quỵ hay do vấn đề gì”.

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MC Phạm Anh hỗ trợ gia đình chăm lo cho NS Thương Tín tại bệnh viện - Ảnh: Internet
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Hình ảnh của nam diễn viên khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Thời điểm Thương Tín nhập viện trong tình trạng nguy kịch, Phạm Anh không liên lạc được với gia đình nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, nhờ sự trợ giúp của cộng đồng mạng, đến hiện tại vợ và người thân đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc nghệ sĩ Thương Tín.

Mới đây nhất, hình ảnh vợ kém 32 tuổi của NS Thương Tín túc trực bên giường bệnh, chăm sóc chồng đã khiến nhiều người an tâm phần nào. Qua khoảnh khắc đăng tải, có thể thấy bà xã Thương Tín không giấu được sự căng thẳng, lo lắng.

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Hình ảnh vợ nam nghệ sĩ bên giường bệnh của chồng - Ảnh: Internet

Chia sẻ với báo chí, mẹ vợ Thương Tín tiết lộ tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ vốn không tốt và bệnh ngày càng nặng sau Tết: “Giờ ông ấy chỉ mở mắt nói chuyện xíu, mệt rồi nằm lại. Ổng tỉnh lại là đòi về vì sợ tốn tiền, giờ cuộc sống khó khăn nên cũng sợ lắm. Lúc Thương Tín được đưa tới đây, bệnh viện không làm giấy tờ được vì không có người nhà.

Tối qua gia đình ở Phan Rang nghe tin là chạy vô luôn. Gia đình cũng khó khăn, vợ con thì ở quê, Thương Tín sợ ở đây lỡ có chuyện gì cũng không có ai. Lúc đột quỵ may mà có những người ở nhà trọ đem vô đây”.

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Mẹ vợ NS Thương Tín cho biết ông đã bị bệnh từ lâu - Ảnh: Internet

Biết được hoàn cảnh khó khăn của NS Thương Tín, phía bệnh viện quyết định sẽ hỗ trợ viện phí cho ông ngoài chi phí phía bảo hiểm thanh toán. Hiện tại, ai nấy đều thầm cầu nguyện cho nam nghệ sĩ sớm bình phục sức khỏe.

Nhân viên y tế tiết lộ tình trạng hiện tại của NS Thương Tín, bệnh viện quyết định hỗ trợ viện phí

Nhân viên y tế tiết lộ tình trạng hiện tại của NS Thương Tín, bệnh viện quyết định hỗ trợ viện phí

Thông tin nghệ sĩ Thương Tín nhập viện vì đột quỵ khiến nhiều đồng nghiệp hoang mang, lo lắng.

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