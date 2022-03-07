Bà xã Chí Tài hội tụ cùng dàn sao Việt, nghẹn ngào nhắc về kỷ niệm với cố nghệ sĩ khiến ai cũng xúc động

Bà xã Chí Tài cùng nhiều sao Việt và khán giả đã có đêm nhạc tụ họp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm với cố nghệ sĩ. Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài nghẹn ngào nói: "Phương Loan mong muốn trở về Việt Nam để lo hết công việc còn đọng lại của anh Chí Tài. Cám ơn nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Việt Hương đã giúp bé Heo rất nhiều. Nếu không có hai người, bé Heo không biết làm gì hơn. Còn rất nhiều anh em nghệ sĩ nữa, bé Heo ghi khắc trong trái tim mình những tấm chân tình đó".

Vừa qua, bà xã Chí Tài - ca sĩ Phương Loan đã quay trở về Việt Nam để thực hiện những lời hứa còn dang dở của ông xã thuở sinh thời. Bên cạnh những công tác thiện nguyện bằng quỹ của cố nghệ sĩ, Phương Loan còn quyết định ra mắt CD Nụ cười anh còn mãi để tưởng nhớ cố nghệ sĩ Chí Tài và tri ân khán giả.

Cũng tại đây, Việt Hương bật khóc nhớ lại thời khắc nhận tin cố NS Chí Tài qua đời: "Ngày 9/12, tôi và Đại Nghĩa quay một gameshow chung, lúc quay thì bạn trợ lý lên nói anh Tài mất. Tôi đi thẳng vào bệnh viện và gọi cho chị bé Heo đầu tiên để chị được thấy anh. Lúc ấy chồng Việt Hương đã chạy qua chị Loan, mọi thứ rối lên không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh Hoài Linh lúc đó bệnh rất nặng nên chưa vô viện được".

Sau khi hát tặng khán giả, ca sĩ Phương Loan đã bật khóc vì nhớ chồng. Có lẽ đây là một trong những lần quay trở về Việt Nam đặc biệt nhất của ca sĩ Phương Loan khi người kề cạnh cô hàng chục năm qua - ông xã Chí Tài đã không cùng đồng hành được nữa.

Anh Linh gửi cho tôi cáo phó, nhưng không có ai đeo tang, tôi phải gọi cho chị bé Heo vì đám tang không có tang trắng lạnh lẽo. Cái tang nó lớn lắm, nếu Việt Hương còn cha mẹ chắc cũng không dám nhưng vì cha mẹ mất rồi, làm việc với anh Tài nhiều nhất" - Việt Hương nghẹn ngào nhớ lại.

Gắn bó với cố nghệ sĩ Chí Tài suốt nhiều năm làm nghề, MC Đại Nghĩa coi nghệ sĩ Chí Tài như người thầy, người anh. Trong sự kiện, MC Đại Nghĩa nghẹn ngào tiết lộ về tình cách của cố nghệ sĩ Chí Tài: "Bao nhiêu năm làm việc với anh, tôi chưa bao giờ nghe anh than phiền, chưa ai trách hờn vì anh hay có thể giận anh quá 5 phút.

Anh chưa bao giờ biết giận ai kể cả những em nhỏ mới vào nghề hay chọc anh nhưng anh luôn đáp lại mọi người bằng một nụ cười. Anh đang ở một nơi rất xa, rất cao ở trên cao kia có thể anh đang nhìn xuống, đang mỉm cười với chúng ta. Nụ cười của anh luôn trong tâm trí khán giả, đồng nghiệp, ở trong cuộc đời người phụ nữ bên anh suốt bao năm qua".

Tại sự kiện, ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng tiết lộ nhiều kỷ niệm với cố nghệ sĩ Chí Tài: "Vũ đã đi nhiều buổi họp báo, đến nhiều chương trình nhưng có thể nói đây là sự kiện ra mắt CD họp báo tràn đầy tình yêu thương nhất từ trước đến nay. Trước đó, mỗi khi lưu diễn ở Châu Âu hay Việt Nam, anh Tài thường đánh đàn cho Vũ hát. Hôm nay, không có anh ở đây mà chỉ có mỗi cây đàn, cho phép Vũ hát theo lời của chị bé Heo".

MC Kỳ Duyên cũng chia sẻ kỷ niệm vui về đàn anh: "Riêng với Kỳ Duyên, nụ cười đặc biệt của anh Tài mà tôi nhớ là nụ cười 'dê' nhưng rất dễ thương. Cười nhếch môi nhưng ngoài đời anh không 'dê' với ai ngoài bé Heo. Chưa bao giờ anh có hành động để ý thương ai ngoài bé Heo.

Ở ngoài, nhìn anh Chí Tài có vẻ hài, tếu nhưng là người đàn ông lãng mạn. Đi show chung với anh, tôi để ý thấy những lúc phục vụ mang đồ ăn ra bé Heo chỉ việc ngồi yên. Anh Chí Tài bóc từng mảnh giấy, bình nước để sẵn bé Heo chỉ việc ăn thôi. Tôi vẫn tin anh vẫn còn đâu đó xung quanh ta".

Tại đêm nhạc, các nghệ sĩ Việt và nhiều khán giả đã cùng nhau hòa ca, cất tiếng hát để tưởng nhớ cố nghệ sĩ Chí Tài. Nam nghệ sĩ đã ra đi, thế nhưng những kỷ niệm và những hình ảnh đẹp về người nghệ sĩ tài hoa vẫn luôn sống mãi trong tim khán giả và người thân.