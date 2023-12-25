Những năm cuối đời, sức khỏe ông kém do bị tai nạn ở chân, phải ngồi xe lăn.

Chia sẻ với Dân trí, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho biết, đạo diễn Long Vân qua đời khoảng hơn 8h ngày 24/12, sau thời gian điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hưởng thọ 87 tuổi. Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã chia sẻ, bà biết đến đạo diễn Long Vân qua chồng của mình là nhà biên kịch Lê Phương. Những năm cuối đời, đạo diễn Vân Long phải ngồi xe lăn do bị tai nạn gãy chân. Vợ ông - bà Kim Cương - là người chăm sóc hỗ trợ đạo diễn ở nhà riêng trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Chia sẻ thêm với báo Tuổi trẻ, bà Trịnh Thanh Nhã kể khi nghe tin đạo diễn Long Vân từ trần, bà choáng váng mất một lúc mới gọi điện hỏi thăm bà Kim Cương được. "Nghe chị khóc mà lòng mình cũng tan nát" - Trịnh Thanh Nhã viết. nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho biết, đạo diễn Long Vân qua đời khoảng hơn 8h ngày 24/12, sau thời gian điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hưởng thọ 87 tuổi Và bà Nhã viết những lời tưởng nhớ: "Vậy là cặp bài trùng trong nghề điện ảnh Long Vân - Lê Phương đã cùng khuất bóng. Trống vắng quá. Hy vọng là họ đã gặp nhau để tiếp tục cãi vã rồi lại cùng tâm đắc tạo nên những tác phẩm chung. Hơi tiếc và cũng lạ lùng là cả hai người bạn ấy đều không có sự tưởng thưởng nào tôn vinh cá nhân họ, dù những cống hiến của họ cho điện ảnh Việt một thời là không hề nhỏ".

Đạo diễn Long Vân sinh năm 1936 ở Hà Nội, sau đó cùng gia đình theo kháng chiến lên Thái Nguyên. Năm 14 tuổi, ông được gửi sang học tập tại Trung Quốc cùng GS Nguyễn Lân Dũng, GS Hồ Ngọc Đại. Bộ phim đầu tay do ông đạo diễn là Tiếng gọi phía trước năm 1979 do nhà văn Phù Thăng làm biên kịch, từng đoạt giải thưởng Liên hoan phim quốc tế tại Moskva, sau đó là các phim Nơi gặp gỡ của tình yêu và Cho cả ngày mai. Đạo diễn Long Vân (áo trắng) trong thời gian chuẩn bị quay phim "Những đứa con của biệt động Sài Gòn" Tên tuổi đạo diễn Long Vân gắn liền với phim Biệt động Sài Gòn, bộ phim màu đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam được công chiếu năm 1985. Ông còn làm các phim Hẹn gặp lại Sài Gòn, Giải phóng Sài Gòn, Những đứa con của biệt động Sài Gòn, Tiếng gọi phía trước, Cho cả ngày mai, Nơi gặp gỡ của tình yêu, Những người không mang họ... Không chỉ có sự nghiệp thành công, đạo diễn Long Vân còn được biết đến là người chồng hoàn hảo bên bạn đời - nghệ sĩ Kim Cương. Sau tất cả vinh quang của nghề, ông hạnh phúc vì có người vợ yêu thương chăm sóc sức khỏe sớm hôm, có người con gái thành đạt lo cho đời sống tuổi già.

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