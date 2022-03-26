Anh Tú và Ly Ly "đánh úp" cư dân mạng bởi 2 bài viết đầy ẩn ý chuyện tình yêu, liệu Vbiz sắp có thêm 1 đám cưới?

Hậu trường 26/03/2022 20:33

Anh Tú và Ly Lylà một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì Vbiz. Cư dân mạng liên tục gán ghép, nhưng cả 2 chưa bao giờ chịu thừa nhận chuyện tình cảm của mình.

Liên quan đến cặp đôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" được CĐM ship nhiệt tình này, tối ngày 25/3, Anh Tú đăng tải story đầy ẩn ý. Cụ thể, Anh Tú khoe hộp nhẫn cầu hôn với dòng chữ "hope" (Tạm dịch: Hy vọng).

Chỉ vài phút sau đó, ngay lập tức trên tranh cá nhân Lyly lại khoe ảnh chụp cùng chiếc nhẫn ở ngón áp út, kèm dòng trạng thái: "Em là bầu trời, anh là cơn mưa. Hôm nay bầu trời đỗ cơn mưa".

Anh Tú và Ly Ly 'đánh úp' cư dân mạng bởi 2 bài viết đầy ẩn ý chuyện tình yêu, liệu Vbiz sắp có thêm 1 đám cưới? - Ảnh 1
Netizen đặt nghi vấn Anh Tú cầu hôn Lyly, liệu sẽ có thêm một đám cưới mới trong năm nay - Ảnh: Internet

Khán giả tinh mắt đã soi ra những chi tiết trùng hợp của hai bức hình. Ai cũng biết rằng việc đeo nhẫn ở ngón áp út thể hiện mong ước tình yêu bền chặt và trọn đời, thường dành cho những cặp đôi sắp về chung một nhà. Chính vì, điều này khiến netizen cho rằng Anh Tú đã cầu hôn tình tin đồn của mình.

Anh Tú và Ly Ly 'đánh úp' cư dân mạng bởi 2 bài viết đầy ẩn ý chuyện tình yêu, liệu Vbiz sắp có thêm 1 đám cưới? - Ảnh 2
Cặp đôi dính nghi vấn hẹn họ trong thời gian dài, cả 2 vẫn chưa lên tiếng đính chính - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, đây cũng chỉ là suy đoán từ người hâm mộ, còn thực hư thế nào netizen đang nóng lòng chờ người trong cuộc lên tiếng chính thức lên tiếng báo tin vui.

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Từ khóa:   Anh Tú cầu hôn Lyly Anh Tú

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