Anh trai Bảo Thy chào đón con gái đầu lòng: Không thể rời mắt trước gương mặt xinh như thiên thần của cô bé

Sau 5 tháng kết hôn, Thế Bảo - Trang Pilla hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. Trên trang cá nhân, Bảo Thy cũng hào hứng chia sẻ hình cô cháu gái mới sinh đẹp như thiên thần.
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Không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ về đám cưới xa hoa, anh trai ca sĩ Bảo Thy - Thế Bảo còn làm không ít người ghen tỵ về cuộc sống sang chảnh sau kết hôn với người vợ xinh đẹp, giàu có. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi mới đây, cặp vợ chồng trẻ lại tiếp tục chào đón con gái đầu lòng xinh xắn, khỏe mạnh.
Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Bảo Thy đã thông báo tin vui cháu gái vừa chào đời: “Xin chào cả nhà. Con là con gái của ba Bảo Trần và mami Đỗ Thị Thùy Trang. Con tên Bảo Hân vì cô út của con tên Bảo Thy. Con sinh ngày 1/1/2018 và nặng 3,4 kg. Con yêu cả nhà”.
Có thể thấy cô bé Bảo Hân có gương mặt vô cùng đáng yêu. Nhiều người hâm mộ dự đoán cô bé sẽ trở thành một hot girl trong tương lai, giống như mẹ.