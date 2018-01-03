Anh trai Bảo Thy chào đón con gái đầu lòng: Không thể rời mắt trước gương mặt xinh như thiên thần của cô bé

Sau 5 tháng kết hôn, Thế Bảo - Trang Pilla hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. Trên trang cá nhân, Bảo Thy cũng hào hứng chia sẻ hình cô cháu gái mới sinh đẹp như thiên thần.

Không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ về đám cưới xa hoa, anh trai ca sĩ Bảo Thy - Thế Bảo còn làm không ít người ghen tỵ về cuộc sống sang chảnh sau kết hôn với người vợ xinh đẹp, giàu có. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi mới đây, cặp vợ chồng trẻ lại tiếp tục chào đón con gái đầu lòng xinh xắn, khỏe mạnh.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Bảo Thy đã thông báo tin vui cháu gái vừa chào đời: “Xin chào cả nhà. Con là con gái của ba Bảo Trần và mami Đỗ Thị Thùy Trang. Con tên Bảo Hân vì cô út của con tên Bảo Thy. Con sinh ngày 1/1/2018 và nặng 3,4 kg. Con yêu cả nhà”.

Bảo Thy háo hức khoe cháu gái mới sinh với công chúng - Ảnh: FBNV

Có thể thấy cô bé Bảo Hân có gương mặt vô cùng đáng yêu. Nhiều người hâm mộ dự đoán cô bé sẽ trở thành một hot girl trong tương lai, giống như mẹ.

Cô nhận được vô số bình luận chúc mừng từ cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Bảo Thy nổi bật khi dự lễ cưới của anh trai Thế Bảo và Trang Pilla vào tháng 8/2017 - Ảnh: Internet

Cuộc sống sang chảnh, ngập tràn hạnh phúc đáng mơ ước của cặp đôi sau kết hôn - Ảnh: Internet

Bảo Thy bị khủng hoảng tinh thần vì fan quá khích ép uống rượu, dọa đánh Là ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu nhưng Bảo Thy từng nhiều lần sợ hãi muốn bỏ nghề vì bị một người đàn ông ép uống rượu, dọa đánh ngay trên sân khấu.

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