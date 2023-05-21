Siêu mẫu Anh Thư còn thành công khi tham gia diễn xuất. Cô từng gây tiếng vang khi tham gia bộ phim truyền hình Tuyết nhiệt đới. Anh Thư lúc bấy giờ trở thành một trong những hiện tượng gây sốt màn ảnh nhỏ năm 2006.

Anh Thư được biết đến vai trò một siêu mẫu kiêm diễn viên, được giới chuyên môn đánh giá cao về tài năng lẫn nhan sắc. Với những kỉ lục và thành tích mà Anh Thư có được xuyên suốt sự nghiệp, cô còn được công nhận là người mẫu thành công nhất tại Việt Nam trong những năm 2000.

Từ sau năm 2013, tần suất xuất hiện của Anh Thư thưa dần trên runway lẫn màn ảnh vì cô bắt đầu tập trung vào công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình. Tuy nhiên không lâu sau đó, cô gặp trắc trở hôn nhân và ly hôn, bắt đầu làm mẹ đơn thân vào năm 2016.

Đồng thời đem về cho Anh Thư hai đề cử tại hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh – truyền hình của năm thuộc Giải Mai Vàng 2006 và hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Giải thưởng Truyền hình HTV Awards 2006.

Năm 2006 cô kết hôn cùng doanh nhân Thanh Long

Cả hai có cho nhau một cậu con trai tên Minh Khoa (Tiểu Long) trước khi ly hôn vào năm 2016

Vào năm 2022, siêu mẫu Anh Thư gây chú ý khi trở lại showbiz sau gần 10 năm vắng bóng với các dự án về thời trang, điện ảnh. Cô liên tục xuất hiện trên thảm đỏ của nhiều sự kiện, chương trình lớn trong nước.

Sự tái xuất ngoạn mục của siêu mẫu Anh Thư vào năm 2022 trong vai trò huấn luyện viên The Face

Đáng chú ý, mới đây, khi tham dự một sự kiện của người đồng nghiệp thân thiết, siêu mẫu Anh Thư thu hút ống kín truyền thông vì khoảnh khắc cười đùa trò chuyện thân mật với một anh chàng có vẻ ngoài cao ráo và trẻ trung khiến dân tình đoán già đoán non rằng liệu nữ minh tinh đã có tình yêu mới.

Anh Thư xuất hiện bên cạnh một chàng trai lạ mặt, trẻ trung và cao ráo được cho là tình mới tại một sự kiện

Tuy nhiên, Anh Thư vội đính chính người tháp tùng cô dự sự kiện chính là con trai Minh Khoa.

Ở tuổi 16, anh chàng "gây choáng" với chiều cao vượt trội 1,84m. Nổi tiếng trong giới chân dài nhưng Anh Thư trông nhỏ bé khi đi cạnh quý tử. Kế đó, diện mạo Minh Khoa được khen ngày càng điển trai, là "bản sao" của bố.

Anh Thư và con trai tại sự kiện

Trước đó, Anh Thư đã có chia sẻ về chuyện tình cảm sau nhiều năm làm mẹ đơn thân. Cô nàng siêu mẫu cho biết, cô đang tìm hiểu vài người để xem xét tính cách. Nhưng trước mắt, nữ siêu mẫu vẫn chưa chính thức trong một mối quan hệ nào và hiện vẫn độc thân.

Anh Thư chia sẻ lý do rời showbiz 10 năm và biết ơn khán giả vì vẫn ủng hộ nồng nhiệt

Khi được giới truyền thông hỏi đến lý do vì sao cô nàng lại rời showbiz tận 10 năm nàng siêu mẫu đã có chia sẻ thật lòng. Cụ thể, Anh thư cho biết mình làm mẹ đơn thân khi con còn rất nhỏ, cô muốn dành toàn bộ thời gian chăm sóc con cái. Khi đấy công việc kinh doanh đi sớm về khuya khiến cô không có thời gian ổn định để nghĩ đến chuyện quay lại showbiz.

Anh Thư suốt hơn 10 năm làm mẹ đơn thân nuôi dạy con trai Minh Khoa

Nữ siêu mẫu cũng bày tỏ lòng biết ơn với khán giả rằng dù bản thân đã vắng mặt rất lâu nhưng khi quay lại vẫn được khán giả chú ý và đón nhận nồng nhiệt.

Cô còn chia sẻ sự trở lại lần này như một cái duyên khi được nhà thiết kế Minh Châu mời đi diễn vị trí vedette trong BST “Hồi sinh” ở “Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2021. Từđó, Anh Thư chính thức quay lại làng giải trí Việt.

Anh Thư đánh dấu sự trở lại qua Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2021 trong BST của nhà thiết kế Nguyễn Minh Châu