Thời gian qua, nam ca sĩ gần như vắng bóng trên đường đua âm nhạc để tập trung điều trị bệnh viêm đa xoang. Căn bệnh này đã đeo đẳng Phan Duy Anh hơn chục năm nay khiến anh khốn khổ.

Ca sĩ Phan Duy Anh từng được biết đến với biệt danh "chàng trai hát rong". Đa số ca khúc của Phan Duy Anh là những bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng như: Vô cùng (Vì anh thương em), Hạt mưa vương vấn, Từng yêu,... Thời gian qua, nam ca sĩ gần như vắng bóng trên đường đua âm nhạc để tập trung điều trị bệnh viêm đa xoang. Căn bệnh này đã đeo đẳng Phan Duy Anh hơn chục năm nay khiến anh khốn khổ và ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp ca hát.

ừng Yêu là một trong những bản hit đình đám của Phan Duy Anh Vì căn bệnh này mà anh thường xuyên bị nghẹt mũi, khàn giọng, không thể giữ được giọng hát trong trẻo cũng như gặp khó khi lên những nốt cao. Tuy nhiên, ở thời điểm trước đó, nam ca sĩ chưa đủ điều kiện để làm phẫu thuật trị dứt điểm, khiến tình trạng bệnh càng thêm nặng. Các bác sĩ yêu cầu nam ca sĩ phải ngưng ca hát một thời gian để điều trị dứt điểm nếu không có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm. Thời gian qua, nam ca sĩ gần như vắng bóng trên đường đua âm nhạc để tập trung điều trị bệnh viêm đa xoang Chia sẻ với báo Người Lao động, Phan Duy Anh tâm sự năm 2021, anh bị khản cổ nhiều, giọng hát bị rè thì mới đi khám."Lúc này, bác sĩ đưa ra lời khuyên là nếu không mổ kịp thời thì hậu quả của việc lệch vách ngăn sẽ trở nên nghiêm trọng, lâu dần có thể mất giọng, không hát được nữa" - nam ca sĩ chia sẻ.

Anh mất khoảng nửa năm nghỉ dưỡng, hồi phục sức khỏe rồi mới chính thức đi hát trở lại Tuy nhiên, phải tới tháng 7/2022, Phan Duy Anh mới quyết định ngưng công việc ca hát để tiến hành phẫu thuật chữa trị một cách dứt điểm. Sau đó, anh mất khoảng nửa năm nghỉ dưỡng, hồi phục sức khỏe rồi mới chính thức đi hát trở lại. Dù giọng hát vẫn chưa thể hoàn toàn trở lại như trước, Phan Duy Anh vẫn quyết tâm ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng dành tặng cho người hâm mộ vẫn luôn yêu mến, ủng hộ mình bấy lâu. Dù giọng hát vẫn chưa thể hoàn toàn trở lại như trước, Phan Duy Anh vẫn quyết tâm ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng dành tặng cho người hâm mộ "Họ đâu thương em" chính là ca khúc mở đầu cho chuỗi sản phẩm âm nhạc mà Phan Duy Anh ấp ủ thực hiện. Nam ca sĩ kết hợp cùng Ngân Ngân - thí sinh trong chương trình Giọng hát Việt 2018. Sau 2 tuần ra mắt, MV vẫn nằm trong top 5 thịnh hành của YouTube Việt Nam và thu về hơn 1,5 triệu lượt xem.

Nam ca sĩ từng được mệnh danh là 'bà tám showbiz': Từng giả gái mượt đến bị nghi ngờ giới tính, phải mang con đi xét nghiệm ADN chứng minh Dù đồn thổi chuyện giới tính là vậy nhưng ít ai biết nam ca sĩ lại có một gia đình hạnh phúc. Anh kết hôn cùng bà xã Kim Ngân được 24 năm qua và có 4 người con ruột, 1 người con nuôi.

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