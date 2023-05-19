Bắt gặp siêu mẫu Anh Thư xuất hiện cùng trai trẻ tại sự kiện, liệu Vbiz có sắp đón thêm cặp 'tình chị em'?

Hậu trường 19/05/2023 15:37

Siêu mẫu Anh Thư cho biết đang tìm hiểu nhiều người để xem xét tính cách và bản thân có phù hợp hay không

Những năm gần đây, Anh Thư nhận được nhiều sự chú ý khi bất ngờ làm mentor các chương trình thực tế về người mẫu. Với kinh nghiệm từng là ngôi sao sáng trong lĩnh vực này, Anh Thư không ngần ngại chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho đàn em.

Mới đây, sáng ngày 19/5, siêu mẫu Anh Thư thu hút sự chú ý của khán giả khi bất ngờ xuất hiện bên cạnh một chàng trai trẻ. Không chỉ vậy, người đẹp còn bị bắt gặp những khoảnh khắc cười đùa trò chuyện vui vẻ bên người này tại sự kiện. Dù chưa rõ thực hư mối quan hệ giữa 2 người ra sao nhưng khán giả đã tích cực "đẩy thuyền" và hi vọng đây sẽ là một cặp "tình chị em" mới của Vbiz.

Bắt gặp siêu mẫu Anh Thư xuất hiện cùng trai trẻ tại sự kiện, liệu Vbiz có sắp đón thêm cặp 'tình chị em'? - Ảnh 1
Siêu mẫu Anh Thư thu hút sự chú ý của khán giả khi bất ngờ xuất hiện bên cạnh một chàng trai trẻ

Trước đó, khi được hỏi về chuyện có tình mới sau khi ly hôn chồng cũ, siêu mẫu Anh Thư cho biết đang tìm hiểu nhiều người để xem xét tính cách và bản thân có phù hợp hay không. Hiện tại, cô vẫn chưa có mối tình chính thức nào.

Nói thêm về việc có công khai tình yêu mới hay không, siêu mẫu sinh năm 1982 bày tỏ quan điểm: "Tôi không thích công khai, không thích sự ồn ào. Cũng đâu biết là mình yêu sẽ kết hôn luôn. Khi mình kết hôn sẽ gắn bó với người đó lâu dài thì có thể công khai. Chỉ là tìm hiểu, mọi thứ có thể thay đổi, không lẽ mỗi lần yêu lại công bố, chia tay lại công bố thì tôi thấy rất phiền phức. Nên mọi thứ tôi muốn để riêng tư. Khi nào tôi có xác định lâu dài thì sẽ công bố".

Bắt gặp siêu mẫu Anh Thư xuất hiện cùng trai trẻ tại sự kiện, liệu Vbiz có sắp đón thêm cặp 'tình chị em'? - Ảnh 2
Khi được hỏi về chuyện có tình mới sau khi ly hôn chồng cũ, siêu mẫu Anh Thư cho biết đang tìm hiểu nhiều người để xem xét tính cách và bản thân có phù hợp hay không

Siêu mẫu Anh Thư kết hôn với doanh nhân Thanh Long vào năm 2004. Tuy nhiên, năm 2012, cặp đôi đã quyết định ly hôn và người đẹp là người nuôi con trai. Nữ siêu mẫu từng chia sẻ lý do dẫn đến sự tan vỡ năm nào: "Tôi là người rất chịu khó chia sẻ với chồng cũ nhưng anh ấy lại vô tư, không thích tâm sự. Hai vợ chồng không thường xuyên nói chuyện với nhau nên dần dần bị 'chệch nhịp' dẫn tới chia tay".

Bắt gặp siêu mẫu Anh Thư xuất hiện cùng trai trẻ tại sự kiện, liệu Vbiz có sắp đón thêm cặp 'tình chị em'? - Ảnh 3
Nói thêm về việc có công khai tình yêu mới hay không, siêu mẫu sinh năm 1982 bày tỏ quan điểm: "Tôi không thích công khai, không thích sự ồn ào"

Anh Thư là siêu mẫu mẫu cùng thời với Xuân Lan, Thanh Hằng, Thân Thúy Hà. Cô được mệnh danh là "Đệ nhất Vedette", "Biểu tượng thời trang đương đại" của thập niên 2000. Anh Thư từng giành không ít giải thưởng chuyên môn ấn tượng như Người mẫu xuất sắc nhất giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2004, giải thưởng Bông hồng vàng 2006...

Bắt gặp siêu mẫu Anh Thư xuất hiện cùng trai trẻ tại sự kiện, liệu Vbiz có sắp đón thêm cặp 'tình chị em'? - Ảnh 4
Anh Thư và doanh nhân Thanh Long quyết định ly hôn vào năm 2012 sau 8 năm chung sống
Bắt gặp siêu mẫu Anh Thư xuất hiện cùng trai trẻ tại sự kiện, liệu Vbiz có sắp đón thêm cặp 'tình chị em'? - Ảnh 5
Con trai của Anh Thư hiện tại đã cao lớn hơn mẹ

Ngoài làm mẫu, Anh Thư còn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao khi lấn sân sang điện ảnh. Cô đảm nhận vai chính trong hàng loạt phim như Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Hoa thiên điểu, Biệt thự trắng... Tài năng diễn xuất của cô cũng được ghi nhận bởi không ít giải thưởng danh giá như giải Mai Vàng 2004, giải Mai Vàng 2006 cho hạng mục Nữ diễn viên của năm.

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Anh Thư từng được mệnh danh là Đệ nhất Vedette của thập niên 2000.

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