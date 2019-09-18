Anh em 'Hoàng tử xiếc' bị rớt viên chức vì thiếu bằng cấp, bà xã Quốc Cơ lên tiếng

Xoay quanh sự việc anh em "Hoàng tử xiếc" bị rớt viên chức, mới đây MC Hồng Phượng - bà xã Quốc Cơ đã chia sẻ về chuyện này.

2 ngày qua, thông tin cặp đôi diễn viên xiếc nổi tiếng Quốc Cơ và Quốc Nghiệp bị rớt viên chức do chưa có bằng cấp chuyên môn theo quy định đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

Anh em 'Hoàng tử xiếc' bị rớt viên chức vì hồ sơ không đủ tiêu chuẩn xét đặc cách - Ảnh: FB

Cụ thể, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận kết quả xét đặc cách cho những nghệ sĩ tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và biểu diễn. Trong số 71 hồ sơ đề xuất chỉ có 31 người được xét đặc cách và 40 hồ sơ còn lại bị "rớt" do không đủ tiêu chuẩn. Đáng chú ý trong số đó có anh em Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp.

Thông tin này khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối bởi hai anh em họ Giang đều là những người tài năng. Họ đã đạt nhiều thành tích đáng nể trên đấu trường quốc tế, mang về niềm tự hào cho dân tộc.

Phần trình diễn đỉnh cao đã giúp Quốc Cơ và Quốc Nghiệp lọt vào vòng chung kết 'Britain's Got Talent 2018' - Ảnh: Internet

Xoay quanh vấn đề này, mới đây bà xã Quốc Cơ - MC Hồng Phượng có chia sẻ đầu tiên với truyền thông.

“Chúng tôi chưa tiện đưa ra quan điểm cá nhân vì mọi thứ vẫn đang chờ, tham khảo nhiều ý kiến. Từ sáng giờ chúng tôi cũng nghe phong phanh nhưng chưa tìm hiểu kỹ. Thật ra được gắn bó thì cũng tốt nhưng bây giờ chúng tôi đang bị nhiều thứ chi phối nên chưa thể tập trung lo cho chuyện này", MC Hồng Phượng trả lời trên Thanh Niên.

Quốc Cơ và vợ - MC Hồng Phượng sắp chào đón con thứ 2 - Ảnh: FB

Ngoài anh em "Hoàng tử xiếc", những hồ sơ không đạt tiêu chuẩn xét duyệt còn có nhiều tên tuổi nổi tiếng khác như: nghệ sĩ cải lương Tú Sương, Trọng Phúc, Dương Thanh...

Quốc Cơ và Quốc Nghiệp bị rớt viên chức vì thiếu bằng cấp chuyên môn Cặp đôi xiếc nổi tiếng trên trường quốc tế là hai anh em sinh đôi Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp được UBND TP.HCM đề nghị xét tuyển đặc cách viên chức. Tuy nhiên, cặp đôi này không được xét đặc cách vì chưa có bằng cấp chuyên môn theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-em-hoang-tu-xiec-bi-rot-vien-chuc-vi-thieu-bang-cap-ba-xa-quoc-co-len-tieng-338170.html